காதலர் தின ஸ்பெஷல்: இந்த வாரம் தியேட்டருக்கு போறீங்களா? அப்போ இந்த லிஸ்ட் ட பாருங்க

Valentine Day 2026 Special Movies: ஒவ்வொரு ஆண்டும் காதலர் தினம் பிப்ரவரி 14 ஆம் தேதி கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த தினத்தில் பக்க புதிய படங்களோடு சில கிளாசிக் பழைய காதல் படங்கள் ரீ ரிலீஸாகும். அந்தவகையில் இந்த ஆண்டும் காதலர் தினத்தை ஒரு நாள் முன்னிட்டு அதாவது பிப்ரவரி 13 ஆம் தேதி பல புதிய படங்களும், பல ரீ ரிலீஸ் படங்கள் வெளியாகின்றன. அவற்றின் பட்டியலை இங்கே காணலாம்.
மின்னலே ரீ ரிலீஸ்:
சிடிவி என்டர்டெயின்மென்ட் லிமிடெட் நிறுவனம் சார்பில் டாக்டர் முரளி மனோகர் தயாரிப்பில் இயக்குநர் கௌதம் வாசுதேவ் மேனன் இயக்கத்தில் மாதவன் மற்றும் ரீமா சென் நடிப்பில் உருவான திரைப்படம் 'மின்னலே'. கடந்த தசாப்தங்களில் வெளியாகி ரசிகர்களின் பேராதரவை பெற்ற முன்னணி நட்சத்திரங்களின் திரைப்படங்கள் தற்போது ரீ ரிலீஸ் ஆகப் போகிறது. அந்த வகையில் மாதவன் - கௌதம் வாசுதேவ் மேனன் - ஹாரிஸ் ஜெயராஜ் கூட்டணியில் உருவான 'மின்னலே ' திரைப்படம்- காதலர் தினத்தை முன்னிட்டு பிப்ரவரி 13 ஆம் தேதி தமிழகம் முழுவதும் மீண்டும் வெளியாகிறது. இந்தப் படம் 2001 ஆம் ஆண்டில் பிப்ரவரியில் வெளியாகி ரசிகர்களின் பேராதரவை பெற்றது என்பதும், இப்படத்தில் இடம்பெற்ற அனைத்து பாடல்களும் ஹிட் என்பதும் கவனிக்கத்தக்க அம்சங்களாகும். இந்நிலையில் தற்போது 25 ஆண்டுகள் கழித்து மின்னலே படம் வெளியாவது ரசிகர்களிடையே அதிக எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.
மௌனம் பேசியதே ரீ ரிலீஸ்:
2022 ஆம் ஆண்டு வெளியான சூப்பர் ஹிட் திரைப்படம் மௌனம் பேசியதே (Mounam Pesiyadhe). இத்திரைப்படத்தில் சூர்யா, த்ரிஷா, லைலா மற்றும் பலர் நடித்துள்ளனர். இந்தத் திரைப்படம் வசூல் ரீதியாக வெற்றிப் படமாக அமைந்தது. இது தெலுங்கில் ஆடந்தே அதோ வகை (2003) என மறு உருவாக்கம் செய்யப்பட்டது. இத்திரைப்படம் இயக்குநர் அமீரிடம் விக்ரம் உதவி இயக்குநராகப் பணிபுரிந்த போது ஒரு தொலைக்காட்சித் தொடராக இயக்க எண்ணியிருந்த ஒரு தலைப்பு இப்படத்திற்கு சூட்டப்பட்டது. இது நடிகை திரிஷா முதன் முதலாக ஒரு முன்னணிக் கதாபாத்திரத்தை ஏற்று நடித்த திரைப்படமாகவும் அமைந்தது. இந்த படத்திற்கு இசையமைத்த யுவன் ஷங்கர் ராஜாவின் பாடல்கள் இன்றுவரை பேசப்படுகிறது. இந்த படம் பிப்ரவரி 13 ஆம் தேதி தமிழகம் முழுவதும் மீண்டும் வெளியாகிறது.
தலைவர் தம்பி தலைமையில்:
நிதிஷ் சகாதேவ் இயக்கத்தில் ஜீவா நடித்து கடந்த பொங்கலுக்கு வெளியான திரைப்படம் தலைவர் தம்பி தலைமையில். இந்த திரைப்படம் பிப்ரவரி 12ம் தேதி முதல் நெட்பிளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் ஸ்ட்ரீம் ஆக உள்ளதாக வெளியாகியுள்ளது.
பூக்கி:
விஜய் ஆண்டனி தயாரிப்பில் அவருடைய உறவினர் அஜய் திஷன் ஹீரோவாக நடித்திருக்கும் ரொமான்டிக் காமெடி படமான பூக்கி படமும் பிப்ரவரி 13-ம் தேதி வெளியாகிறது.
கா:
ஆண்ட்ரியா முதன்மை கதாபாத்திரத்தில் நடித்த அட்வென்ச்சர் திரில்லர் படமான 'கா' திரைப்படம் பிப்ரவரி 13-ம் தேதி வெளியாக திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
பிற புதிய படங்கள்:
இந்த படங்களைத் தவிர மை லார்டு, ஸ்வீட்டி நாட்டி கிரேசி ஆகிய படங்களும் பிப்ரவரி 13-ம் தேதி வெளியாகப் போவதாக கூறப்படுகிறது.
