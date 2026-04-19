  • சென்னை ரசிகர்களுக்கு செம ட்ரீட்! மிரட்ட வரும் வேடன், அறிவு & அசல் கோலார்!

சென்னை ரசிகர்களுக்கு செம ட்ரீட்! மிரட்ட வரும் வேடன், அறிவு & அசல் கோலார்!

தமிழ் ராப் இசையில் தனக்கென ஒரு தனி முத்திரையைப் பதித்துள்ள தெருக்குரல் அறிவு, அசல் கோலார் மற்றும் மலையாள ராப் பாடகர் வேடன் ஆகியோர் ஒரே மேடையில் தோன்றி சென்னை ரசிகர்களை இசை மழையில் நனையவைக்க வரவிருக்கிறார்கள்.  

Written by - RK Spark | Last Updated : Apr 19, 2026, 07:53 AM IST
சென்னை ரசிகர்களுக்கு செம ட்ரீட்! மிரட்ட வரும் வேடன், அறிவு & அசல் கோலார்!

தென்னிந்திய இசை ரசிகர்களை, குறிப்பாக ராப் மற்றும் இண்டிபெண்டன்ட் மியூசிக் பிரியர்களை உற்சாகப்படுத்தும் ஒரு பிரம்மாண்டமான செய்தி வெளியாகியுள்ளது. தமிழ் ராப் இசையில் தனக்கென ஒரு தனி முத்திரையைப் பதித்துள்ள தெருக்குரல் அறிவு, அசல் கோலார் மற்றும் மலையாள ராப் பாடகர் வேடன் ஆகியோர் ஒரே மேடையில் தோன்றி சென்னை ரசிகர்களை இசை மழையில் நனையவைக்க வரவிருக்கிறார்கள். சமீபகாலமாக, திரைப்படப் பாடல்களை தாண்டி, தனித்துவமான இண்டிபெண்டன்ட் இசை பாடல்களுக்கு இளைஞர்கள் மத்தியில் மிகப்பெரிய வரவேற்பு கிடைத்து வருகிறது. அதிலும் குறிப்பாக, ராப் மற்றும் ஹிப்-ஹாப் பாடல்கள் என்றால் இன்றைய இளசுகளுக்கு அலாதியான பிரியம்தான். அந்த வகையில், மொழிகளை கடந்து தென்னிந்திய ஹிப்-ஹாப் இசையை ஒரே நேர்கோட்டில் இணைக்கும் மாபெரும் முயற்சியாக 'வணக்கம் வணக்கம்' என்ற இசை பயணம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது.

பெங்களூருவை அதிரவைத்த 'வணக்கம் வணக்கம்'

இதன் முதல் கட்டமாக, கடந்த ஏப்ரல் 11ம் தேதி கர்நாடக தலைநகர் பெங்களூருவில் உள்ள பார்தியா மாலில் 'வணக்கம் வணக்கம் பெங்களூர்' என்ற பிரம்மாண்ட இசை நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. Alt+ மற்றும் The High Culture ஆகிய இரு அமைப்புகளும் இணைந்து இந்த மாபெரும் இசை திருவிழாவை ஏற்பாடு செய்திருந்தன. இதில் கேரளா, கர்நாடகா மற்றும் தமிழ்நாடு ஆகிய மூன்று மாநிலங்களை சேர்ந்த சுமார் 8-க்கும் மேற்பட்ட முன்னணி ஹிப்-ஹாப் கலைஞர்கள் ஒரே மேடையில் தங்களின் அசுரத்தனமான இசை திறமையை வெளிப்படுத்தினர். 

மலையாள ராப் கலைஞரான வேடன், காப்ரி, ஸ்டிக், டகால்டி மற்றும் கன்னட ராப் பாடகர் சந்தன் ஷெட்டி ஆகியோரின் அதிரடியான பெர்ஃபார்மன்ஸ் பெங்களூரு ரசிகர்களை கட்டிப்போட்டது. இவர்களுடன் இணைந்து, தமிழ்நாட்டின் சென்சேஷனல் கலைஞர்களான தெருக்குரல் அறிவு மற்றும் அசல் கோலார் ஆகியோர் வழங்கிய சிறப்பு படைப்புகள் அரட்டை அரங்கத்தையே அதிரவைத்தன. தமிழ், கன்னடம் மற்றும் மலையாளம் என பல மொழிகளை சேர்ந்த ராப் இசையின் பரிமாணங்களை ஒரே இடத்தில் ஒலிக்க செய்த இந்த விழா, மொழி மற்றும் மாநில எல்லைகளை தாண்டி, இசையால் மக்களை ஒன்றிணைக்கும் ஒரு மிகச்சிறந்த கலாச்சார பாலமாக அமைந்தது என்று கலந்துகொண்ட ரசிகர்கள் சிலிர்ப்போடு பகிர்ந்துகொண்டனர். பல ஆயிரக்கணக்கான இளைஞர்கள் திரண்டு வந்து இந்த நிகழ்ச்சியை மிகப்பெரிய வெற்றியாக்கி கொடுத்தனர். 

'வணக்கம் வணக்கம்' - உருவான விதம்

மலையாள ராப் பாடகர் வேடன், தன்னுடைய மேடை நிகழ்ச்சிகளின்போது எப்போதுமே ரசிகர்களை பார்த்து உற்சாகமாக சொல்லும் 'வணக்கம் வணக்கம்' என்ற வார்த்தைகளை அடிப்படையாக கொண்டே இந்த இசை பயணத்திற்கு பெயர் வைக்கப்பட்டுள்ளது. இன்று இந்த 'வணக்கம் வணக்கம்' என்ற ஒற்றை வார்த்தை, தென்னிந்திய இளைஞர்கள் மத்தியில் ஒரு ட்ரெண்டிங்கான கலாச்சார அடையாளமாகவே மாறிவிட்டது என்றால் அது மிகையாகாது. தென்னிந்திய இண்டிபெண்டன்ட் ஹிப்-ஹாப் கலைஞர்களின் வளர்ச்சியில் இந்த இசை சுற்றுப்பயணம் ஒரு மிகப்பெரிய மைல்கல்லாக பார்க்கப்படுகிறது. 

அடுத்து சென்னை வர்றோம்!

பெங்களூருவில் கிடைத்த அமோகமான வரவேற்பையும், மாபெரும் வெற்றியையும் தொடர்ந்து, இந்த இசைக்குழுவின் அடுத்த இலக்கு நம்ம சென்னைதான்! 'வணக்கம் வணக்கம் சென்னை' என்ற பெயரில் விரைவில் பிரம்மாண்டமான முறையில் இந்த இசை நிகழ்ச்சி நமது சிங்கார சென்னையில் நடைபெறவிருக்கிறது. இதற்கான அதிகாரப்பூர்வ தேதி மற்றும் இடம் குறித்த அறிவிப்புகள் விரைவில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அறிவின் ஆழமான வரிகள், அசல் கோலாரின் துள்ளலான இசை, வேடனின் அதிரடி ராப் என மூவரும் சேர்ந்து சென்னையை எப்படி மிரட்டப் போகிறார்கள் என்பதைப் பார்க்க ரசிகர்கள் இப்போதே சமூக வலைத்தளங்களில் ஆர்வத்துடன் காத்துக்கொண்டிருக்கிறார்கள்.

சென்னையை தொடர்ந்து, இந்த இசை பயணம் தெலுங்கானா தலைநகர் ஹைதராபாத், மகாராஷ்டிராவின் மும்பை உள்ளிட்ட இந்தியாவின் பிற முக்கிய நகரங்களுக்கும் செல்லவுள்ளது. அதுமட்டுமின்றி, கூடிய விரைவில் உலக அளவில் பல நாடுகளுக்கும் 'வணக்கம் வணக்கம்' என்ற பெயரில் இந்த தென்னிந்திய ஹிப்-ஹாப் கலைஞர்கள் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு, சர்வதேச மேடைகளிலும் தங்களது முத்திரையைப் பதிக்கத் திட்டமிட்டுள்ளனர். 

