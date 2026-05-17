/பிரபல தயாரிப்பாளர் கே. ராஜன் தற்கொலை... கூவம் ஆற்றில் உடல் மீட்பு - அடையாரில் பரபரப்பு

Film Producer K Rajan Passed Away: பிரபல தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளரான கே. ராஜன் (85) அடையார் கூவம் ஆற்றில் தற்கொலை செய்துகொண்டார் என தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. தீயணைப்புத் துறையினர் உதவியுடன் அவரது உடல் மீட்கப்பட்டது. இவரது மரணம் தமிழ் திரையுலகத்தை மட்டுமின்றி ரசிகர்கள், பொதுமக்களுக்கும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
கே.ராஜனின் உடல் அரசு மருத்துவமனைக்கு தீயணைப்பு துறையினரால் அனுப்பிவைக்கப்பட்டுள்ளது. அவர் தற்கொலை மேற்கொண்டதற்கான காரணம் எதுவும் தற்போது வரை உறுதியாக தெரியவில்லை. மேலும் விபத்தா அல்லது தற்கொலையா என்பது குறித்து அடையார் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணையை தொடங்கி உள்ளனர்.
இயக்குநராகவும், நடிகராகவும் பல்வேறு படங்களில் பணியாற்றிய பன்முகத்தன்மை கொண்டவர் திரைப்பட ஆளுமை ஆவார். தமிழ் சினிமாவின் சிறிய பட்ஜெட் படங்களுக்காக தொடர்ந்து குரல் எழுப்பி வந்தவர். பல்வேறு திரைப்பட நிகழ்ச்சிகளில் தமிழ் சினிமா குறித்து சர்ச்சைக்குரிய கருத்துகளை அவ்வப்போது கூறிவந்ததன் மூலம் நெட்டிசன் மத்தியில் பிரபலமாக அறியப்பட்டார். இவர் சென்னை விநியோகஸ்தர்கள் சங்கத் தலைவராகவும் இருந்துள்ளார்.
1983ஆம் ஆண்டு வெளியான பிரம்மச்சாரிகள் என்ற திரைப்படத்தின் மூலமே கே. ராஜன் தமிழ் திரையுலகில் தயாரிப்பாளராக அறிமுகமானார். பிரம்மச்சாரிகள் (1983), பாண்டியராஜன் நடித்த டபுள்ஸ் (2000), அவள் பாவம் (2000), பார்த்திபன் மற்றும் ரஹ்மான் நடித்த நினைக்காத நானில்லை (2001) உள்ளிட்ட நான்கு திரைப்படங்களை தயாரித்துள்ளார்.
நிழல்கள் ரவி மற்றும் சரத்குமார் நடித்த நம்ம ஊரு மாரியம்மா (1991), ஸ்ரீமான் நடித்த உணர்ச்சிகள் (2005) உள்ளிட்ட படங்களை இவர் இயக்கி உள்ளார். தங்கமான தங்கச்சி (1991), சின்ன பூவை கிள்ளாதே (1992) உள்ளிட்ட படங்கள் இவரது எழுத்தில் உருவானவை. பாம்பு சட்டை, துணிவு, பரகாசுரன் உள்ளிட்ட 20க்கும் மேற்பட்ட தமிழ் திரைப்படங்களில் நடித்துள்ளார்.
(வாசகர்கள் கவனத்திற்கு: தற்கொலைக்கு முயல்வது வாழ்வில் எந்த பிரச்னைக்கும், எதற்கும் தீர்வல்ல. தற்கொலை எண்ணங்கள் எழுந்தால், சினேகா அமைப்பின் 044 -24640060 ஹெல்ப்லைன் எண்ணிற்கு தொடர்புக் கொள்ளலாம். மேலும், தமிழக அரசின் ஹெல்ப்லைன் நம்பர் 104-க்கும் தொடர்புகொண்டு நீங்கள் பேசலாம்)