/புகழ்பெற்ற பாடகி எஸ்.ஜானகி காலமானார்... கண்ணீர் கடலில் இந்திய திரையுலகம்

Veteran Singer S Janaki Passed Away : பழம்பெரும் பின்னணி பாடகியான எஸ். ஜானகி காலமானார். கர்நாடக மாநிலம் மைசூரில் உடல்நலக்குறைவால் பாதிக்கப்பட்ட அவர் சிகிச்சை பலனின்றி இன்று காலமானார் என அவரது உறவினர் அறிவித்துள்ளார்.
தமிழ், மலையாளம், தெலுங்கு, கன்னடம், இந்தி உள்ளிட்ட ஏராளமான மொழிகளில் சுமார் 40 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பாடல்களை பாடியவர், எஸ். ஜானகி.
ஜானகியம்மா என திரையுலகில் மரியாதையாக அழைக்கப்பட்ட இவரை, 'தென்னந்தியாவின் இசையரசி' என்ற பெயரும் இவருக்கு உண்டு. எம்எஸ் விஸ்வநாதன் - டி.கே. ராமமூர்த்தி தொடங்கி அனிருத் வரை பல தலைமுறைகளைச் சேர்ந்த இசையமைப்பாளர்களுடன் இவர் பணியாற்றி இருக்கிறார்.