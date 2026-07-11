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புகழ்பெற்ற பாடகி எஸ்.ஜானகி காலமானார்... கண்ணீர் கடலில் இந்திய திரையுலகம்

Veteran Singer S Janaki Passed Away : பிரபல பின்னணி பாடகியான எஸ். ஜானகி, கர்நாடக மாநிலம் மைசூரில் காலமானார்.

Written BySudharsan G
Published: Jul 11, 2026, 08:16 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 08:28 PM IST
புகழ்பெற்ற பாடகி எஸ்.ஜானகி காலமானார்... கண்ணீர் கடலில் இந்திய திரையுலகம்
Image Credit: S Janaki | Image Source : XSource: Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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