பழம்பெரும் பின்னணி பாடகி ஆஷா போஸ்லே காலமானார்...

Asha Bhosle Passed Away: பழம்பெரும் பின்னணி பாடகி ஆஷா போஸ்லே மாரடைப்பு காரணமாக மும்பையில் இன்று (ஏப்ரல் 12) காலமானார். அவருக்கு வயது 92. மும்பை மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்ட நிலையில், வயது மூப்பு காரணமாக உயிரிழந்தார். அவரின் இறுதிச்சடங்குகள் நாளை (ஏப்ரல் 13) மும்பை சிவாஜி பார்க் பகுதியில் நடைபெறும் என குடும்பத்தினர் தெரிவித்தனர்.
நாளை இறுதி சடங்கு
மறைந்த பாடகி ஆஷா போஸ்லேவின் மகன் ஆனந்த் போஸ்லே கூறுகையில், “தாயார் ஆஷா போஸ்லே இன்று மறைந்தார். இறுதி அஞ்சலி செலுத்த விரும்புவோர் நாளை (ஏப்ரல் 13) காலை 11 மணிக்கு இல்லத்தில் அஞ்சலி செலுத்தலாம். நாளை மாலை 4 மணிக்கு இறுதி சடங்கு நடைபெறும்” என்றார். கடும் அயர்ச்சி மற்றும் மார்பில் ஏற்பட்ட தொற்று காரணமாக நேற்றிரவு மும்பையில் உள்ள பிரீச் கேண்டி மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டார்.
ஆஷா போஸ்லேவின் முக்கிய விருதுகள்
சுமார் 80 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக இசைத் துறையில் பங்காற்றிய அவர், இந்தி, தமிழ் உள்ளிட்ட பல மொழிகளில் ஆயிரக்கணக்கான பாடல்களை பாடியிருக்கிறார். மறைந்த பழம்பெரும் பாடகி லதா மங்கேஷ்கரின் இளைய சகோதரி ஆவார். இவர் திரைத்துறையினருக்கு நாட்டில் வழங்கப்படும் உச்சப்பட்ச விருதான தாதாசாகேப் பால்கே விருதை 2000ஆம் ஆண்டில் பெற்றார். 2008ஆம் ஆண்டு இந்தியாவின் 2வது மிகப்பெரிய விருதான பத்ம விபூஷண் விருதை பெற்றார். இவர் இரண்டு தேசிய திரைப்பட விருதுகளையும் பெற்றுள்ளார்.
ஆஷா போஸ்லேவின் தமிழ் பாடல்கள்
தமிழ் திரையுலகில் செண்பகமே செண்பகமே (எங்க ஊரு பாட்டுக்காரன்), செப்டம்பர் மாதம் (அலைபாயுதா), கொஞ்ச நேரம் (சந்திரமுகி), நீ பார்த்த பார்வைக்கொரு நன்றி (ஹே ராம்) உள்ளிட்ட பல பாடல்களை பாடி உள்ளார்.
ஆஷா போஸ்லேவின் முதல் திருமணம்
1943ஆம் ஆண்டு மராத்தியில் வெளியான 'மஜா பால்' திரைப்படத்தின், 'சலா சலா நவ் பாலா' என்ற பாடலை பாடினார். இதுதான் அவருக்கு முதல் பாடலாகும். அப்போது அவருக்கு வயது 10. மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் உள்ள சாங்லி பகுதியில் 1993ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் 8ஆம் தேதி அன்று பிறந்தவர். இசை குடும்பத்தில் பிறந்த இவர் சிறுவயதில் பாடத் தொடங்கி, தொடர்ச்சியாக இசை உலகில் பயணித்தார். அவரது 16 வயதிலேயே கண்பத்ராவ் போஸ்லே என்பவரை காதல் திருமணம் செய்துகொண்டார். அப்போது அவரது கணவருக்கு வயது 31 ஆகும்.
இந்த திருமணத்தால் ஆஷா போஸ்லே குடும்பத்தினர், அவர் மீது கடும் அதிருப்தியில் இருந்துள்ளனர். அவரது மூத்த சகோதரி லதா மங்கேஷ்கர் அவருடன் இந்த காலகட்டத்தில் பேசாமல் இருந்ததாக ஆஷா போஸ்லே ஒரு பேட்டியில் நினைவுக்கூர்ந்துள்ளார். அந்த திருமண வாழ்க்கை என்பது துன்புறுத்தலும், கொடுமையும் நிறைந்ததாக இருந்தது என்றும் ஆஷா தெரிவித்திருந்தார். அவர் தனது இளைய மகன் ஆனந்தை கருவுற்றிருந்தபோது கணவனை விட்டு பிரிந்துள்ளார். அப்போது அவரது தாய், சகோதரிகள், சகோதரன் ஆகியோரிடமே சென்றுள்ளார். அதேபோல், தான் கண்பத்ராவ் போஸ்லேவை சந்திக்காமல் இருந்திருந்தால் தனக்கு மூன்று அற்புதமான குழந்தைகள் கிடைத்திருக்க மாட்டார்கள் என்று தனது திருமண வாழ்க்கை நிறைவுபெற்றதை கூட நேர்மறையாகவே அணுகினார். 1960ஆம் ஆண்டில் கணபத்ராவ் போஸ்லேவை, ஆஷா போஸ்லே பிரிந்தார்.
ஆர்.டி. பர்மன் - ஆஷா போஸ்லே உறவு
இந்தி திரையுலகின் பிரபல இசையமைப்பாளரான ஆர்.டி. பர்மன் - ஆஷா போஸ்லே ஆகியோரின் இணைந்து உருவாக்கிய பாடல்கள் பட்டித்தொட்டியெல்லாம ஹிட் அடித்தன. இந்த ஜோடியின் பாடல்களுக்கு தனி வசீகரம் இருந்ததாக அந்த காலத்தவர்கள் பெரிதும் வியப்பார்கள். இன்றும் கூட அந்த பாடல்கள் கேட்பதற்கு ரசனையாக இருக்கும். தம் மரோ தம் உள்ளிட்ட பாடல்கள் தமிழ்நாட்டின் ரேடியோக்களில் ஒலிக்காத நாள்களே இல்லை எனலாம் அப்போது...
சினிமாவில் மட்டுமின்றி நிஜ வாழ்க்கையிலும் ஆஷா போஸ்லே - ஆர்.டி. பர்மன் ஜோடி இணைந்தது. இருவரும் 1980ஆம் ஆண்டில் திருமணம் செய்துகொண்டனர். இருவருக்கும் இது 2வது திருமணமாகும். ஆர்.டி. பர்மன் விடாமுயற்சியுடன் தொடர்ந்து தனது காதலை வெளிப்படுத்தி வந்த பின்னர்தான், ஆஷா போஸ்லே காதலை ஏற்றுக்கொண்டு திருமணம் செய்துகொண்டார். அப்படியிருக்க, இந்த ஜோடி கருத்து வேறுபாடு காரணமாக பிரிந்து வாழத் தொடங்கினர். பிரிந்து வாழ்ந்தாலும் இருவரும் ஒவ்வொருக்கு ஒருவர் பரஸ்பர மரியாதையை பகிர்ந்துகொண்டனர். 1994ஆம் ஆண்டு ஆர்.டி.பர்மன் உயிரிழக்கும் வரை இது தொடர்ந்தது.
மறைந்த இரண்டு பிள்ளைகள்
ஆஷா போஸ்லேவுக்கு மொத்தம் 3 குழந்தைகள், அதில் இரண்டு பேர் உயிரிழந்துவிட்டனர். 2012ஆம் ஆண்டு இவரது மகள் வர்ஷா தற்கொலை செய்துகொண்டார். மூத்த மகன் ஹேமந்த் புற்றுநோய் காரணமாக 2015ஆம் ஆண்டில் உயிரிழந்தார். தற்போது இளைய மகன் ஆனந்த் போஸ்லே தான் அவரது தாயாரை கவனித்துக்கொண்டார்.
ஆஷா போஸ்லேவின் பாடல்கள் மொழிகளை கடந்த இசை ரசிகர்கள் இணைக்கும் முக்கியமான பாலமாக கடந்த 80 ஆண்டுகளாக இருந்து வருகிறது. நிச்சயம் இன்னும் பல நூற்றாண்டுகள் அவரின் குரல் நம் செவிகளில் ஒலித்துக்கொண்டே இருக்கும்...
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ