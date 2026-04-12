பழம்பெரும் பின்னணி பாடகி ஆஷா போஸ்லே காலமானார்...

Asha Bhosle Died: பிரபல பின்னணி பாடகி ஆஷா போஸ்லே மாரடைப்பு காரணமாக காலமானார். அவருக்கு வயது 92.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Apr 12, 2026, 02:08 PM IST
  • ஆஷா போஸ்லே நேற்றிரவு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார்.
  • கடும் மனச்சோர்வு, மார்பக தொற்று காரணமாக அனுமதிக்கப்பட்டார்.
  • சிகிச்சை பலனின்றி இன்று காலை காலமானார்.

Trending Photos

IPL: வீணாகும் கோடிகள்! - இந்த 5 இளம் வீரர்கள் எங்கே? எப்போது விளையாடுவார்கள்?
camera icon8
IPL
IPL: வீணாகும் கோடிகள்! - இந்த 5 இளம் வீரர்கள் எங்கே? எப்போது விளையாடுவார்கள்?
பங்குனி 29 ஞாயிற்றுக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Rasipalan
பங்குனி 29 ஞாயிற்றுக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
இனி நீங்கதான் ராஜா! 10 நாட்களில் கஜகேசரி ராஜயோகம்: 3 ராசிக்கு ஜாக்பாட் அடிக்கும்
camera icon8
Gajakesari Rajayogam
இனி நீங்கதான் ராஜா! 10 நாட்களில் கஜகேசரி ராஜயோகம்: 3 ராசிக்கு ஜாக்பாட் அடிக்கும்
வார ராசிபலன் (ஏப்ரல் 13-19): வரும் வாரம் எந்த ராசிகளுக்கு பொற்காலம்? யாருக்கு போறாத காலம்?
camera icon13
Weekly Horoscope
வார ராசிபலன் (ஏப்ரல் 13-19): வரும் வாரம் எந்த ராசிகளுக்கு பொற்காலம்? யாருக்கு போறாத காலம்?
Asha Bhosle Passed Away: பழம்பெரும் பின்னணி பாடகி ஆஷா போஸ்லே மாரடைப்பு காரணமாக மும்பையில் இன்று (ஏப்ரல் 12) காலமானார். அவருக்கு வயது 92. மும்பை மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்ட நிலையில், வயது மூப்பு காரணமாக உயிரிழந்தார். அவரின் இறுதிச்சடங்குகள் நாளை (ஏப்ரல் 13) மும்பை சிவாஜி பார்க் பகுதியில் நடைபெறும் என குடும்பத்தினர் தெரிவித்தனர்.

நாளை இறுதி சடங்கு

மறைந்த பாடகி ஆஷா போஸ்லேவின் மகன் ஆனந்த் போஸ்லே கூறுகையில், “தாயார் ஆஷா போஸ்லே இன்று மறைந்தார். இறுதி அஞ்சலி செலுத்த விரும்புவோர் நாளை (ஏப்ரல் 13) காலை 11 மணிக்கு இல்லத்தில் அஞ்சலி செலுத்தலாம். நாளை மாலை 4 மணிக்கு இறுதி சடங்கு நடைபெறும்” என்றார். கடும் அயர்ச்சி மற்றும் மார்பில் ஏற்பட்ட தொற்று காரணமாக நேற்றிரவு மும்பையில் உள்ள பிரீச் கேண்டி மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டார்.

ஆஷா போஸ்லேவின் முக்கிய விருதுகள் 

சுமார் 80 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக இசைத் துறையில் பங்காற்றிய அவர், இந்தி, தமிழ் உள்ளிட்ட பல மொழிகளில் ஆயிரக்கணக்கான பாடல்களை பாடியிருக்கிறார். மறைந்த பழம்பெரும் பாடகி லதா மங்கேஷ்கரின் இளைய சகோதரி ஆவார். இவர் திரைத்துறையினருக்கு நாட்டில் வழங்கப்படும் உச்சப்பட்ச விருதான தாதாசாகேப் பால்கே விருதை 2000ஆம் ஆண்டில் பெற்றார். 2008ஆம் ஆண்டு இந்தியாவின் 2வது மிகப்பெரிய விருதான பத்ம விபூஷண் விருதை பெற்றார். இவர் இரண்டு தேசிய திரைப்பட விருதுகளையும் பெற்றுள்ளார்.

ஆஷா போஸ்லேவின் தமிழ் பாடல்கள்

தமிழ் திரையுலகில் செண்பகமே செண்பகமே (எங்க ஊரு பாட்டுக்காரன்), செப்டம்பர் மாதம் (அலைபாயுதா), கொஞ்ச நேரம் (சந்திரமுகி), நீ பார்த்த பார்வைக்கொரு நன்றி (ஹே ராம்) உள்ளிட்ட பல பாடல்களை பாடி உள்ளார்.

ஆஷா போஸ்லேவின் முதல் திருமணம்

1943ஆம் ஆண்டு மராத்தியில் வெளியான 'மஜா பால்' திரைப்படத்தின், 'சலா சலா நவ் பாலா' என்ற பாடலை பாடினார். இதுதான் அவருக்கு முதல் பாடலாகும். அப்போது அவருக்கு வயது 10. மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் உள்ள சாங்லி பகுதியில் 1993ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் 8ஆம் தேதி அன்று பிறந்தவர். இசை குடும்பத்தில் பிறந்த இவர் சிறுவயதில் பாடத் தொடங்கி, தொடர்ச்சியாக இசை உலகில் பயணித்தார். அவரது 16 வயதிலேயே கண்பத்ராவ் போஸ்லே என்பவரை காதல் திருமணம் செய்துகொண்டார். அப்போது அவரது கணவருக்கு வயது 31 ஆகும். 

இந்த திருமணத்தால் ஆஷா போஸ்லே குடும்பத்தினர், அவர் மீது கடும் அதிருப்தியில் இருந்துள்ளனர். அவரது மூத்த சகோதரி லதா மங்கேஷ்கர் அவருடன் இந்த காலகட்டத்தில் பேசாமல் இருந்ததாக ஆஷா போஸ்லே ஒரு பேட்டியில் நினைவுக்கூர்ந்துள்ளார். அந்த திருமண வாழ்க்கை என்பது துன்புறுத்தலும், கொடுமையும் நிறைந்ததாக இருந்தது என்றும் ஆஷா தெரிவித்திருந்தார். அவர் தனது இளைய மகன் ஆனந்தை கருவுற்றிருந்தபோது கணவனை விட்டு பிரிந்துள்ளார். அப்போது அவரது தாய், சகோதரிகள், சகோதரன் ஆகியோரிடமே சென்றுள்ளார். அதேபோல், தான் கண்பத்ராவ் போஸ்லேவை சந்திக்காமல் இருந்திருந்தால் தனக்கு மூன்று அற்புதமான குழந்தைகள் கிடைத்திருக்க மாட்டார்கள் என்று தனது திருமண வாழ்க்கை நிறைவுபெற்றதை கூட நேர்மறையாகவே அணுகினார். 1960ஆம் ஆண்டில் கணபத்ராவ் போஸ்லேவை, ஆஷா போஸ்லே பிரிந்தார்.

ஆர்.டி. பர்மன் - ஆஷா போஸ்லே உறவு

இந்தி திரையுலகின் பிரபல இசையமைப்பாளரான ஆர்.டி. பர்மன் - ஆஷா போஸ்லே ஆகியோரின் இணைந்து உருவாக்கிய பாடல்கள் பட்டித்தொட்டியெல்லாம ஹிட் அடித்தன. இந்த ஜோடியின் பாடல்களுக்கு தனி வசீகரம் இருந்ததாக அந்த காலத்தவர்கள் பெரிதும் வியப்பார்கள். இன்றும் கூட அந்த பாடல்கள் கேட்பதற்கு ரசனையாக இருக்கும். தம் மரோ தம் உள்ளிட்ட பாடல்கள் தமிழ்நாட்டின் ரேடியோக்களில் ஒலிக்காத நாள்களே இல்லை எனலாம் அப்போது...

சினிமாவில் மட்டுமின்றி நிஜ வாழ்க்கையிலும் ஆஷா போஸ்லே - ஆர்.டி. பர்மன் ஜோடி இணைந்தது. இருவரும் 1980ஆம் ஆண்டில் திருமணம் செய்துகொண்டனர். இருவருக்கும் இது 2வது திருமணமாகும். ஆர்.டி. பர்மன் விடாமுயற்சியுடன் தொடர்ந்து தனது காதலை வெளிப்படுத்தி வந்த பின்னர்தான், ஆஷா போஸ்லே காதலை ஏற்றுக்கொண்டு திருமணம் செய்துகொண்டார். அப்படியிருக்க, இந்த ஜோடி கருத்து வேறுபாடு காரணமாக பிரிந்து வாழத் தொடங்கினர். பிரிந்து வாழ்ந்தாலும் இருவரும் ஒவ்வொருக்கு ஒருவர் பரஸ்பர மரியாதையை பகிர்ந்துகொண்டனர். 1994ஆம் ஆண்டு ஆர்.டி.பர்மன் உயிரிழக்கும் வரை இது தொடர்ந்தது.

மறைந்த இரண்டு பிள்ளைகள்

ஆஷா போஸ்லேவுக்கு மொத்தம் 3 குழந்தைகள், அதில் இரண்டு பேர் உயிரிழந்துவிட்டனர். 2012ஆம் ஆண்டு இவரது மகள் வர்ஷா தற்கொலை செய்துகொண்டார். மூத்த மகன் ஹேமந்த் புற்றுநோய் காரணமாக 2015ஆம் ஆண்டில் உயிரிழந்தார். தற்போது இளைய மகன் ஆனந்த் போஸ்லே தான் அவரது தாயாரை கவனித்துக்கொண்டார். 

ஆஷா போஸ்லேவின் பாடல்கள் மொழிகளை கடந்த இசை ரசிகர்கள் இணைக்கும் முக்கியமான பாலமாக கடந்த 80 ஆண்டுகளாக இருந்து வருகிறது. நிச்சயம் இன்னும் பல நூற்றாண்டுகள் அவரின் குரல் நம் செவிகளில் ஒலித்துக்கொண்டே இருக்கும்...

மேலும் படிக்க | தமிழ் சினிமாவில் லதா மங்கேஷ்கர் பாடிய ஹிட் பாடல்கள்

மேலும் படிக்க | துரந்தர் 2 படத்தின் ஓடிடி ரிலீஸ் எப்போது? நெட்பிளிக்ஸ் இல்லை! முக்கிய தகவல்!

I'm Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing.

