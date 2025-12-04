English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Movies
  • பிரபல திரைப்பட தயாரிப்பாளர் AVM சரவணன் காலமானார்

பிரபல திரைப்பட தயாரிப்பாளர் AVM சரவணன் காலமானார்

AVM Saravanan Passed Away: தமிழ் சினிமாவின் பிரபல திரைப்பட தயாரிப்பாளரான ஏவிஎம் சரவணன் உடல்நலக்குறைவு காரணமாக இன்று (டிசம்பர் 4) காலமானார்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Dec 4, 2025, 08:37 AM IST

பிரபல திரைப்பட தயாரிப்பாளர் AVM சரவணன் காலமானார்

