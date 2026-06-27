/'திரைக்கதை மன்னன்' பாக்யராஜ் காலமானார்; திரையுலகத்திற்கு பேரிழப்பு

Bhagyaraj Passes Away : பிரபல இயக்குநரும், நடிகருமான பாக்யராஜ் (73) மாரடைப்பு காரணமாக சென்னையில் இன்று காலமானார். மாரடைப்பு ஏற்பட்டு சென்னை கிரீம்ஸ் சாலையில் உள்ள அப்பல்லோ மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார்.
பாக்யராஜின் உடல் சென்னை வள்ளுவர் கோட்டம் பகுதியில் உள்ள அவரது வீட்டுக்கு கொண்டுவரப்படுகிறது, அங்கு பொதுமக்கள் மற்றும் பிரபலங்களின் அஞ்சலிக்கு உடல் வைக்கப்படுகிறது. பாக்யராஜ் மறைந்ததையொட்டி, திரை பிரபலங்கள், அரசியல் தலைவர்கள் தங்களின் இரங்கலை தெரிவித்து வருகின்றனர்.
பாக்யராஜ் இல்லத்தில் நடிகை சுஹாசினி செய்தியாளர்களை சந்தித்தபோது, "இன்று அதிகாலை நடைப்பயணம் முடித்துக்கொண்டு வீட்டுக்கு வந்தவர், நெஞ்சுவலி இருப்பதாக குடும்பத்தினரிடம் கூறியிருக்கிறார். உடனே மருத்துவமனைக்கு கொண்டுசெல்லும் வகையில் பாக்யராஜ் உயிரிழந்தார். சிரித்துக்கொண்டே உயிரிழந்த அவரை, தகுந்த மரியாதை உடன் வழியனுப்ப வேண்டும்" என்றார்.
மறைந்த பாக்யராஜின் இறுதி சடங்கு நாளை (ஜூன் 28) பிற்பகலில் நடைபெற இருக்கிறது. சென்னை பெசன்ட் நகரில் உள்ள மின் மயானத்தில் இறுதிச் சடங்கு நடைபெற இருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
1953ஆம் ஆண்டு ஜூலை 7ஆம் தேதி ஈரோடு மாவட்டம் வெள்ளக்கோவில் பகுதியில் பிறந்தவர் பாக்யராஜ். சமீபத்தில் காலமான 'இயக்குநர் இமயம்' பாரதிராஜாவின் உதவி இயக்குநராகவும், கதாசிரியராகவும் பணியாற்றினார். '16 வயதிலேயே', 'கிழக்கே போகும் ரயில்' திரைப்படத்தில் உதவி இயக்குநராக பணியாற்றினார்.
பாரதிராஜா இவரை நடிகராகவும் அறிமுகம் செய்துவைத்தார். 1979ஆம் ஆண்டு வெளியான 'சுவரில்லாத சித்திரங்கள்' திரைப்படத்தின் மூலம் இயக்குநர் அவதாரத்தை எடுத்தார், பாக்யராஜ். சிகப்பு ரோஜாக்கள், நிறம் மாறாத பூக்கள், புதிய வார்ப்புகள், கன்னிப் பருவத்திலே உள்ளிட்ட பல படங்களில் எழுத்தாளராக இருந்தவர்.
எளிய மனிதர்களின் வாழ்வியலை மையமாகக் கொண்டு, யாரும் எதிர்பார்க்காத திருப்பங்களுடன் திரைக்கதையை நகர்த்தும் அவரது தனித்துவமான திரைக்கதை பாணியால், "திரைக்கதை மன்னன்" என்ற பெருமையைப் பெற்றார். சாமானிய மக்களின் உணர்வுகளையும், வாஞ்சையையும் தனது வசனத்தில் பொருத்தக்கூடியவர் என்பதால் இவரது வசனங்களும் பெரும் கவனத்தை பெற்றன.
வன்முறை காட்சிகளோ பிரம்மாண்ட செட்டுகளோ இல்லாமல், இயல்பான கதைகளை சுவாரஸ்யமாக காட்சிப்படுத்தி ரசிகர்களுக்கு தீனிப்போட்டவர் பாக்யராஜ். இவரது 'சுவர் இல்லாத சித்திரங்கள்', 'அந்த 7 நாட்கள்', 'முந்தானை முடிச்சு', 'தாவணி கனவுகள்', 'இன்று போய் நாளை வா', 'சின்ன வீடு', 'டார்லிங் டார்லிங் டார்லிங்' உள்ளிட்ட பல வெற்றிப் படங்களை இயக்கி நடித்தார்.
குடும்பக் கதைகள், நகைச்சுவை மற்றும் உணர்வுபூர்வமான திரைக்கதைகள், காத்திரமான வசனங்கள் ஆகியவை மூலம் பாக்யராஜ் தனித்துவம் மிக்கவராக விளங்கினார். அவரது திரைவாழ்வு என்பது மிக பெரியதாகும்.
இன்றும் கூட பல வளர்ந்து வரும் இயக்குநர்களுக்கும், இயக்குநர்களாக துடிப்பவர்களுக்கும் அவரது திரைப்படங்கள் திரைக்கதை ஆகியவை பெரும் பாடங்களாகவே கருதப்படுகின்றன. அண்மையில் சினிமாவுக்கு வந்து 50 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்ததை கொண்டாடியிருந்தார்.