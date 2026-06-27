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'திரைக்கதை மன்னன்' பாக்யராஜ் காலமானார்; திரையுலகத்திற்கு பேரிழப்பு

Bhagyaraj Passes Away : பிரபல இயக்குநரும், நடிகருமான பாக்யராஜ் (73) மாரடைப்பு காரணமாக சென்னையில் இன்று காலமானார்.

Written BySudharsan G
Published: Jun 27, 2026, 09:59 AM IST|Updated: Jun 27, 2026, 12:35 PM IST
'திரைக்கதை மன்னன்' பாக்யராஜ் காலமானார்; திரையுலகத்திற்கு பேரிழப்பு
Image Credit: ImageSource: Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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