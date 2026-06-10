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காலமானார் இயக்குநர் இமயம் பாரதிராஜா... அதிர்ச்சியில் திரையுலகம்

Bharathiraja Passed Away: இயக்குனர் இமயம் என போற்றப்படும் தமிழ் சினிமாவின் முதுபெரும் இயக்குநர் பாரதிராஜா உடல்நலக்குறைவு காரணமாக இன்று அதிகாலை காலமானார்.

Written BySudharsan G
Published: Jun 10, 2026, 08:17 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 09:27 AM IST
காலமானார் இயக்குநர் இமயம் பாரதிராஜா... அதிர்ச்சியில் திரையுலகம்
Image Credit: Image Credit : Tamil Movie Director Bharathiraja Passed Away | Image Source : X

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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