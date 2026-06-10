/காலமானார் இயக்குநர் இமயம் பாரதிராஜா... அதிர்ச்சியில் திரையுலகம்

Tamil Movie Director Bharathiraja Passed Away: இயக்குனர் இமயம் என போற்றப்படும் தமிழ் சினிமாவின் முதுபெரும் இயக்குநர் பாரதிராஜா உடல்நலக்குறைவு காரணமாக இன்று அதிகாலை காலமானார். சென்னை நீலாங்கரை உள்ள அவரது வீட்டிலேயே சிகிச்சை பெற்றுவந்த நிலையில், அவர் உயிரிழந்ததார் என அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
84 வயதான பாரதிராஜா நீண்ட காலமாகவே உடல்நலக்குறைவால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தார். கடந்த 2025ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் பாரதிராஜாவின் மகன் மனோஜ் உயிரிழந்ததை தொடர்ந்து, பாரதிராஜா கடும் மன அழுத்தத்தில் ஆழ்ந்ததாகவும் தெரிகிறது. மிகுந்த பிரியத்துடன் வளர்த்த மகன் தனது கண் முன்னால் உயிரிழந்தது அவருக்கு தீராத மன வேதனையை கொடுத்திருக்கிறது.
1941ஆம் ஆண்டு ஜூலை 17ஆம் தேதி, தேனி மாவட்டம் அல்லிநகரத்தில் பிறந்தவர். இவரது இயற்பெயர் சின்னச்சாமி. சினிமா மீது கொண்ட ஈர்ப்பால் சென்னைக்கு வந்து, பிரபல இயக்குநர்களிடம் உதவி இயக்குநராகப் பணியாற்றினார்.
மன வேதனையும், உடல்நலக்குறைவும் பாரதிராஜாவை கடுமையாக பாதித்ததாகவே தெரிகிறது. பாரதிராஜா கடைசியாக இயக்கிய படம், 2020ஆம் ஆண்டு வெளியான 'மீண்டும் ஒரு மரியாதை'. இத்திரைப்படத்தின் தயாரிப்பு 2014ஆம் ஆண்டு தொடங்கி, கொரோனா பெருந்தோற்று இந்தியாவில் உச்சமடைவதற்கு முன், அதாவது 2020 பிப்ரவரி 21ஆம் தேதி வெளியானது. இருப்பினும் இப்படம் வரவேற்பை பெறவில்லை.
அதேநேரத்தில், Amazon Prime தளத்தில் வெளியான Modern Love Chennai எனும் ஆந்தாலஜி தொடரில் ஒரு 'பறவை கூட்டில் வாழும் மான்கள்' எனும் ஒரு பாகத்தை இயக்கியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. இதுவே அவரது இயக்கத்தில் வெளியான கடைசி படைப்பு எனலாம்.
பாரதிராஜாவின் முதல் திரைப்படமே, தமிழ் திரையுலகையின் திசையை திருப்பிப் போட்டது. தெக்கத்தி பொண்ணு, அப்பனும் ஆத்தாளும், முதல் மரியாதை உள்ளிட்ட தொலைக்காட்சி தொடர்களையும் பாரதிராஜா இயக்கி உள்ளார்.
கமல், ரஜினி, ஸ்ரீதேவி ஆகியோர் நடிப்பில் இளையராஜா இசையில் 1977ஆம் ஆண்டு வெளியான '16 வயதினிலே' தான் பாரதிராஜாவின் முதல் திரைப்படம். தமிழ்நாடு அரசின் சிறந்த திரைப்பட இயக்குநர் விருதை அப்படத்திற்காக அவர் வென்றார். அடுத்த ஆண்டே கமல், ஸ்ரீதேவி ஆகியோர் நடிப்பில், பாரதிராஜா இயக்கிய 'சிகப்பு ரோஜாக்கள்' திரைப்படம் சிறந்த தமிழ் திரைப்பட இயக்குநருக்கான பிலிம்பேர் விருதை வென்றது.
16 வயதினிலே, கிழக்கே போகும் ரயில், சிகப்பு ரோஜாக்கள், புதிய வார்ப்புகள், அலைகள் ஓய்வதில்லை, டிக் டிக் டிக், மண் வாசனை, முதல் மரியாதை, கடலோர கவிதைகள், வேதம் புதிது, கிழக்கு சீமையிலே, கருத்தம்மா, அந்திமந்தாரை உள்ளிட்ட பல ஹிட் படங்களை தமிழ் திரையுலகிற்கு தந்து, ரசிகர்களுக்கு பெரு விருந்து படைத்தவர் பாரதிராஜா.
அவர் மொத்தம் 42 திரைப்படங்களை இயக்கியிருக்கிறார். 7 தேசிய விருதுகளையும், பல மாநில விருதுகளையும் பாரதிராஜா வென்றிருக்கிறார். தமிழ், தெலுங்கு, ஹிந்தி உள்ளிட்ட மொழிகளில் பாரதிராஜா படங்களை இயக்கி உள்ளார். 2004ஆம் ஆண்டு மத்திய அரசு இவருக்கு பத்மஸ்ரீ விருதையும் வழங்கி உள்ளது.
பாரதிராஜாவின் கதை சொல்லும் முறையும், கிராமத்தின் மண் வாசம் மாறாத காட்சிகளும், முற்போக்கான அம்சங்கள் நிறைந்த கதையும் அவருக்கு தனித்துவமான இயக்குநர் என்ற முத்திரையை பெற்று தந்தது. அதுவே அவரை 'இயக்குநர் இமயம்' என திரையுலகமே போற்ற வழிவகையும் செய்தது.
அதுமட்டுமின்றி, கடந்த 10 ஆண்டுகளாக பாரதிராஜா காத்திரமான, தனித்துவமான பாத்திரங்களை ஏற்று நடித்தும் வந்தார். 30க்கும் மேற்பட்ட தமிழ், மலையாள திரைப்படங்களில் தமிழை பொருத்தவரை கடந்தாண்டு மார்ச் மாதம் வெளியான 'நிறம் மாறா உலகில்' எனும் திரைப்படம் அவருக்கு நடித்து வெளியான கடைசி படமாக உள்ளது. தொடர்ந்து, மலையாளத்தில் மோகன்லால் நடிப்பில் கடந்தாண்டு ஏப்ரலில் வெளியான 'துடரும்' திரைப்படத்திலும் சிறு கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருந்தார்.
நடிகை குஷ்பு அவரது X தளத்தில் இரங்கல் பதிவு ஒன்றை பதிவிட்டிருந்தார். அதில், "அன்புக்குரிய நேசிக்கப்பட்ட மற்றும் பெரிதும் மதிக்கப்பட்ட புகழ்பெற்றவருமான பாரதிராஜா இனி நம்முடன் இல்லை என்பதை அறிந்து பேரதிர்ச்சி அடைந்தோம். அவரது மறைவு தமிழ் சினிமாவில் ஒரு பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
Devastated to know that our most beloved, loved and respected Director, the legendary #BharathiRaaja avl is no longer with us. His demise is a gloomy cloud in tamil cinema. His films have been bench marks and shall continue to be the actual school of film making. He leaves behind… pic.twitter.com/p5a6yhn95y— KhushbuSundar (@khushsundar) June 10, 2026
அவரது திரைப்படங்கள், திரைப்பட உருவாக்கத்திற்கு ஒரு அளவுகோலாக விளங்கி உள்ளன. இனியும் அவ்வாறே தொடரும். ஒவ்வொரு சினிமா ரசிகருக்கும் அவர் ஒரு மாபெரும் பாரம்பரியத்தை விட்டுச் செல்கிறார். என்னை இரட்டை ஜடை அலங்காரத்தில் வைத்து ஒரு படத்தை இயக்குவோம் என்று எப்போதும் கூறுவார். அது நிறைவேறாத கனவாகவே போயிற்று... உங்களின் இழப்பு பேரிழப்பு சார்..." என பதிவிட்டுள்ளார்.