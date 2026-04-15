  • ரூ.112 கோடி கேட்டார்கள்… LIK படம் தொடர்பாக விக்னேஷ் சிவன் பேச்சு!

Written by - RK Spark | Last Updated : Apr 15, 2026, 02:11 PM IST
சமீபத்தில் தமிழ் சினிமாவில் ஹீரோவாக அறிமுகமாகி, அடுத்தடுத்து 100 கோடி வசூல் சாதனைகளைப் படைத்து வருபவர் பிரதீப் ரங்கநாதன். அவரது நடிப்பில் சமீபத்தில் வெளியான படம்தான் லவ் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி. தமிழ் சினிமாவில் ஒரு படத்தின் தலைப்பிற்கே பல்வேறு சர்ச்சைகள் எழுவது வாடிக்கையாகி வரும் நிலையில், அந்த வலையில் இந்த படமும் சிக்கியது. இந்த படத்தின் தலைப்பை முதலில் LIC என்றுதான் வைத்திருந்தார்கள். ஆனால், அதன் பின்பு அது LIK என்று மாற்றப்பட்டது. எல்ஐசி நிறுவனம் தொடர்ந்த வழக்கின் காரணமாகத் தான் இந்த பெயர் மாற்றப்பட்டது என்றாலும், அந்த பெயரை பயன்படுத்துவதற்கு 112 கோடி ரூபாய் நஷ்ட ஈடு கொடுக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் கேட்டதன் காரணமாகத் தான் உடனடியாக பெயரை மாற்றினோம் என்று இயக்குநர் விக்னேஷ் சிவன் வெளிப்படையாக தெரிவித்துள்ளார். இந்த படத்தின் இயக்குநரான விக்னேஷ் சிவன், ஆரம்பத்தில் Love Insurance Company என்று தான் படத்திற்கு பெயர் வைத்திருந்தார். ஆனால், இந்த தலைப்பு வெளியான சில நாட்களிலேயே, அரசு நிறுவனமான எல்ஐசி படக்குழுவிற்கு வக்கீல் நோட்டீஸ் ஒன்றை அனுப்பியது. 

படக்குழுவிற்கு வந்த நோட்டீஸ்

புகழ்பெற்ற எல்ஐசி நிறுவனத்தின் பெயரை சினிமாவில் ஒரு படத்திற்கு தலைப்பாக வைப்பது அந்த நிறுவனத்தின் நற்பெயரை கெடுப்பதாக அவர்கள் தரப்பிலிருந்து குற்றம் சாட்டப்பட்டது. அதுமட்டுமில்லாமல் 7 நாட்களுக்குள் படத்தின் தலைப்பை மாற்றவில்லை என்றால் கடும் சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் நோட்டீஸில் எச்சரிக்கப்பட்டிருந்தது. இதனை தாண்டி, எல்ஐசி என்ற அந்த பெயரை அதிகாரபூர்வமாக பயன்படுத்த வேண்டும் என்றால் ரூபாய் 112 கோடியைக் கட்டணமாக செலுத்த வேண்டும் என்றும் அந்த நிறுவனம் நிபந்தனை விதித்தது. இதை கேட்டு அதிர்ச்சியடைந்த படக்குழு உடனடியாக அந்த பெயரை மாற்றியது. இது குறித்து சமீபத்தில் ஒரு பேட்டியில் பேசிய விக்னேஷ் சிவன், "என்கிட்ட அந்த அளவுக்கு பணமெல்லாம் இல்லை. 112 கோடி கொடுத்து ஒரு பெயரை வாங்க முடியுமா என்ன?" என்று நகைச்சுவையாக பதிலளித்திருந்தார்.

எல்ஐசி நிறுவனத்திற்கு முன்பே வெடித்த பஞ்சாயத்து

எல்ஐசி நிறுவனத்திடமிருந்து இந்த பெயரை பயன்படுத்துவதற்கு எதிர்ப்பு வருவதற்கு முன்பே, சினிமா வட்டாரத்தில் ஒரு பெரிய பஞ்சாயத்து வெடித்தது. எஸ்.எஸ். குமரன் என்ற தயாரிப்பாளர், Life is Colourful என்ற தலைப்பை 2015-லேயே தான் பதிவு செய்துவிட்டதாக குற்றம் சாட்டியிருந்தார். விக்னேஷ் சிவன் தரப்பில் தன்னிடம் இந்த தலைப்புக்காக அனுமதி கேட்டு வந்ததாகவும், ஆனால் தான் திட்டவட்டமாக மறுத்துவிட்டதாகவும் அவர் கூறினார். தான் மறுத்த பிறகும் விக்னேஷ் சிவன் அதே தலைப்பை பயன்படுத்துவதாகவும் அவர் பகிரங்கமாக குற்றச்சாட்டை வைத்திருந்தார். 

LIC-யிலிருந்து LIK-க்கு மாற்றம்

இப்படி இந்த எல்ஐசி படத்திற்குக் கடும் நெருக்கடிகள் வந்த நிலையில், விக்னேஷ் சிவன் சாதுரியமாக படத்தின் தலைப்பை உடனடியாக மாற்றினார். ஒருபக்கம் அரசு நிறுவனம் கோடிகளை கேட்கிறது, மறுபக்கம் தயாரிப்பாளர் புகார் சொல்கிறார்... இந்த இரண்டு நெருக்கடிகளுக்கும் மத்தியில் வேறு வழியில்லாமல் படத்தின் தலைப்பை மாற்ற விக்னேஷ் சிவன் முடிவு செய்தார். LIP, LIT, LIF, LIK என பல ஆங்கில சுருக்கங்களை யோசித்து பார்த்தவர், கடைசியாக 'LIK – Love Insurance Kompany' என்ற பெயரை இறுதி செய்தார். பொதுவாக Company என்பதை C என்ற எழுத்தில் தொடங்குவார்கள். ஆனால், விக்னேஷ் சிவன் அதை K என்று மாற்றி எழுதினார். இந்த படத்தில் உயிர், உலகம் என்ற இரண்டு முன்னணி கதாபாத்திரங்கள் வருவதால், அந்த K என்ற எழுத்து அதை உணர்த்துவது போல கச்சிதமாக பொருந்தி போனதாக ரசிகர்கள் சமூக வலைத்தளங்களில் பாராட்டவும் செய்தார்கள்.

சவால்களை தாண்டி வந்த LIK

தலைப்பு பஞ்சாயத்து ஒருபுறம் இருக்க, படமெடுக்கும் பயணமே பெரும் சவாலாகத்தான் இருந்தது என்று விக்னேஷ் சிவன் வெளிப்படையாகவே ஒப்புக்கொண்டுள்ளார். ஆரம்பத்தில் கமல்ஹாசனின் ராஜ்கமல் பிலிம்ஸ் நிறுவனம் இந்த படத்தை தயாரிக்க ஒப்பந்தம் செய்திருந்தது. ஆனால், சுமார் 10 மாதங்கள் ஆகியும் எந்த முன்னேற்றமும் இல்லாமல் படப்பிடிப்பு முடங்கியது. அதன் பிறகு லலித் குமாரின் செவன் ஸ்கிரீன் ஸ்டுடியோ நிறுவனம் உள்ளே வந்து, இந்த படத்துக்கு மீண்டும் உயிர் கொடுத்தது. பட்ஜெட் விஷயத்திலும் படக்குழு நிறைய சமரசங்களை செய்ய வேண்டியிருந்தது. முதலில் 150 முதல் 200 கோடி ரூபாய் வரை பிரம்மாண்டமாக பட்ஜெட் திட்டமிடப்பட்டிருந்தது. ஆனால், ஓடிடி வியாபாரத்தில் ஏற்பட்ட சரிவு உள்ளிட்ட பல்வேறு காரணங்களால், பட்ஜெட் 100 கோடிக்கும் கீழாகக் குறைக்கப்பட்டது. 

கண்ணீர் சிந்திய விக்னேஷ் சிவன்

இத்தனை தடைகளை தாண்டி, படத்தின் ப்ரீ-ரிலீஸ் ஈவென்ட் சமீபத்தில் நடந்தது. அந்த விழாவில் விக்னேஷ் சிவன் மிகவும் எமோஷனலாக பேசினார். "என்னால் இந்த விழாவுக்கு என் மனைவி நயன்தாராவை அழைத்து வர முடியாது" என்று அவர் ஆரம்பத்தில் சொல்லியிருந்தார். ஆனால், யாரும் எதிர்பார்க்காத வகையில் நயன்தாரா சர்ப்ரைஸாக மேடைக்கு வந்தபோது, விக்னேஷ் சிவன் ஆனந்தக் கண்ணீர் விட்டார். கணவனின் படத்துக்கு இவ்வளவு தடங்கல்கள் வந்தபோது, நயன்தாராவும் லலித் குமாருடன் இணைந்து இந்த படத்துக்கு தயாரிப்பாளராக முதலீடு செய்து பெரும் பலமாக நின்றார். இது ஒட்டுமொத்த திரையுலகினரையும் நெகிழ வைத்தது.

ஏப்ரல் 10ம் தேதி திரைக்கு வந்துள்ள இந்த படம், அத்தனை சவால்களையும் கடந்து மக்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. 2040ம் ஆண்டில் நடப்பது போன்ற கதைக்களத்துடன், எஸ்.ஜே.சூர்யா, பிரதீப் ரங்கநாதன், க்ரித்தி ஷெட்டி, சீமான் உள்ளிட்ட பலரும் இதில் நடித்துள்ளனர். Kompany என்ற அந்த வித்தியாசமான எழுத்துப்பிழைகூட ரசிகர்கள் மத்தியில் ஒரு தனி ஆர்வத்தை ஏற்படுத்தியது. ஒரு பெரிய சர்ச்சையில் தொடங்கிய தலைப்பு, இன்று அந்த படத்துக்கான ஒரு தனி அடையாளமாகவே மாறிவிட்டது! 

