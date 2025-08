விஜய் தேவரகொண்டாவின் “கிங்டம்” படம் எப்படி இருக்கு? திரைவிமர்சனம்!

ஜெர்சி படத்தை இயக்கிய கவுதம் தின்னனூரி இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள படம் தான் “கிங்டம்”. அதிரடியும், உணர்ச்சியும் நிறைந்த கதையை மையமாக கொண்டு இப்படம் உருவாகியுள்ளது. இந்த படத்தில் விஜய் தேவரகொண்டா, பாக்கியஸ்ரீ போர்ஸ், சத்தியதேவ் காஞ்சரனா ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். அனிருத் ரவிச்சந்திரன் இந்த படத்திற்கு இசையமைக்க, சிதாரா எண்டர்டெயின்மென்ட்ஸ் மற்றும் பார்ச்சூன் ஃபோர் சினிமாஸ் ஆகிய நிறுவனங்கள் இணைந்து தயாரித்துள்ளனர். ஜோமோன் T ஜான் ISC & கிரீஷ் கங்காதரன் ISC ஆகியோர் இணைந்து இந்த படத்திற்கு ஒளிப்பதிவு செய்துள்ளனர். நவீன் நூலி படத்தொகுப்பு பணிகளை மேற்கொண்டுள்ளார்.

மேலும் படிங்க: சக நடிகரின் மனைவியையே திருமணம் செய்த பிரபல தமிழ் நடிகர்! யார் தெரியுமா?

I wish i could share with you how i feel right now..

i wish you could all feel this with me..

Aah Venkanna Swami daya

Mee Andari Prema

Inka em kavali naa lanti okkadki pic.twitter.com/WD54upPW4z

— Vijay Deverakonda (@TheDeverakonda) July 31, 2025