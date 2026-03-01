English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Movies
  அடேங்கப்பா! திருமண கோலத்தில் ஜொலித்த ராஷ்மிகாவின் நகைகள் - இத்தனை கோடியா?

Rashmika Madanna Wedding Jewellery Cost: ராஷ்மிகா - விஜய் தேவரகொண்டா தங்களின் திருமணத்தில் அணிந்திருந்த உடை மற்றும் தங்க நகைகள் விலை எவ்வளவு என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Mar 1, 2026, 11:44 AM IST
  • ராஷ்மிகாவின் பாரம்பரிய தோற்றம்
  • விஜய்யின் ராயல் ஸ்டைல்
  • தங்க நகைகளின் மதிப்பு எவ்வளவு?

Rashmika Madanna Wedding Jewellery Cost: விஜய் தேவர்கொண்டா மற்றும் ராஷ்மிகா மந்தனாவின் திருமணம் கடந்த 26 ஆக தேதி கோலக்கலாமாகவும், பிரம்மாண்டமாகவும் நடைபெற்றது. இந்த ஜோடி உதய்பூரில் திருமணம் செய்து கொண்டனர். அவர்களின் திருமணத்தை கொண்டாடும் விதமாக இந்த தம்பதியினர் தற்போது தங்களின் ரசிகர்களுக்கு இனிப்புகள் வழங்க திட்டமிட்டுள்ளனர். இந்த இனிப்புகள் நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளுக்கு டெலிவரி செய்யப்படும்.

Add Zee News as a Preferred Source

இதனிடையே இவர்கள் திருமணம் மிகவும் பிரம்மாண்ட முறையில் நடைபெற்றது. பொதுவாக திருமணத்தில் பெண்கள் மட்டுமே அதிக தங்க நகைகளை அணித்திருப்பார்கள். ஆனால், இங்கு விஜய் ராஷ்மிகாவிற்கு ஈடாக நகைகளை அணித்திருந்தார். அதனுடன் இவர்கள் இருவரின் உடை, ஆபரணம், அலங்காரம் பார்க்கும் போது, ராஜா காலத்தில் நடக்கும் திருமணம் போல மிகவும் பிரம்மாண்டமாக இருந்தது. 

ராஷ்மிகாவின் பாரம்பரிய தோற்றம்

தனது சிறப்பு நாளில், ராஷ்மிகா சிவப்பு நிற சேலை அணிந்திருந்தார். அவரது முழு தோற்றமும் ஒரு பாரம்பரிய பாணியை தெளிவாக பிரதிபலித்தது. அவர் இரண்டு கனமான தங்க நெக்லஸ்கள், ஒரு நெத்திசூட்டி, கை வங்கிகள், ஒட்டியாணம் மற்றும் ஒரு சிறிய மூக்குத்தி ஆகியவற்றை அணிந்திருந்தார். சமீபத்திய ஆண்டுகளில் மணப்பெண்கள் தங்கள் திருமணங்களுக்கு குந்தன் மற்றும் வைர நகைகளைத் தேர்ந்தெடுத்து வரும் நிலையில், ராஷ்மிகா முற்றிலும் தங்க நிற தோற்றத்தைத் தேர்ந்தெடுத்து தன்னை வேறுபடுத்திக் கொண்டார். அவரது ஸ்டைல் ​​90களின் மணப்பெண்களை நினைவூட்டுவதாக இருந்தது.

விஜய்யின் ராயல் ஸ்டைல்

விஜய் தேவரகொண்டாவும் எளிமையுடனும், ராயல்டியுடனும் தனது தோற்றத்தை நிறைவு செய்தார். அவர் தனது உடைக்கு சரியாக பொருந்தக்கூடிய ஒரு நெக்லஸ் மற்றும் பாட்டையான பிரேஸ்லெட் அணிந்திருந்தார். இருவரும் முற்றிலும் ராயல்டியாகத் தெரிந்தனர்..

ராஷ்மிகா மந்தனாவும் விஜய் தேவரகொண்டாவும் ஏன் தங்க நகைகளைத் தேர்ந்தெடுத்தார்கள்?

ராஷ்மிகா மந்தனாவும் விஜய் தேவரகொண்டாவும் பாரம்பரிய ஆந்திர மற்றும் கூர்க்கை சேர்ந்தவர்கள் ஆவார்கள். அதனால்தான் அவர்கள் குந்தன் அல்லது வைர நகைகளுக்குப் பதிலாக முழு தங்க நிற தோற்றத்தைத் தேர்ந்தெடுத்தனர். இதற்குப் பின்னால் உள்ள காரணம், நமது தென்னிந்திய திருமணங்களில் வைரம் மற்றும் குந்தன் நகைகளுடன் தங்கம் அணிவதே மங்களமாக கருதப்படுகிறது. 

தங்க நகைகளின் மதிப்பு எவ்வளவு?

இந்நிலையில் தற்போது ராஷ்மிகா மற்றும் விஜய் தேவரகொண்டா இருவரும் தங்களது திருமணத்தில் அணிந்திருந்த உடை மற்றும் தங்க நகைகள் அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ள நிலையில், தற்போது இவர்களின் தங்க நகைகளின் மதிப்பு எவ்வளவு என்கிற தகவல் வெளியாகியுள்ளது. அதன்படி, நடிகை ராஷ்மிகா மந்தனா அணிந்திருந்த தங்க நகைகளின் மதிப்பு ரூ. 4 கோடி முதல் ரூ. 7 கோடி வரை இருக்கும் என தெரியவந்துள்ளது. மேலும் இந்த நகைகள் தயாரிக்க 3 மாதங்கள் எடுக்கப்பட்டதாகவும், இதனை ஹைதராபாத்தை சேர்ந்த நகை வடிவமைப்பாளரால் தயாரிக்கப்பட்டதாகவும் கூறப்படுகிறது.

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

...Read More

Vijay devarkondaRashmika MadannaWedding Jewellery Cost

