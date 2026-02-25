English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Movies
  • ரஷ்மிகாவை நெகிழ வைத்த மாமியார்! சங்கீத் விழாவில் கிடைத்த ஸ்பெஷல் கிப்ட் - என்ன தெரியுமா?

ரஷ்மிகாவை நெகிழ வைத்த மாமியார்! சங்கீத் விழாவில் கிடைத்த ஸ்பெஷல் கிப்ட் - என்ன தெரியுமா?

ரஷ்மிகா மந்தனாவுக்கும் விஜய் தேவரகொண்டாவுக்கும் பிப்ரவரி 26, 2026 அன்று திருமணம் நடைபெற உள்ளது. இதற்கு முன்னதாக விஜய் தேவரகொண்டா தாயார் பரம்பரை பொருள் ஒன்றை ரஷ்மிகாவுக்கு வழங்கியுள்ளார்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Feb 25, 2026, 11:52 AM IST
  • திருமணத்தில் ஜப்பானிய மெனு
  • விரோஷ் திருமணம் குறித்த சுவாரஸ்ய விவரங்கள்
  • சங்கீத் விழாவில் நெகிழ்ச்சியான தருணம்

Trending Photos

மார்ச் மாத அதிர்ஷ்டசாலிகள்: இந்த 5 ராசிகளுக்கு குபேர அருள்.. ராஜயோகம் ஆரம்பம்
camera icon7
March Horoscope
மார்ச் மாத அதிர்ஷ்டசாலிகள்: இந்த 5 ராசிகளுக்கு குபேர அருள்.. ராஜயோகம் ஆரம்பம்
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை வியாழக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon6
Powercut
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை வியாழக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
மீனத்தில் சுக்கிர பெயர்ச்சி: மார்ச் முதல் 4 ராசிகளுக்கு பொற்காலம்.. செல்வம், வெற்றி குவியும்
camera icon7
Shukra Peyarchi
மீனத்தில் சுக்கிர பெயர்ச்சி: மார்ச் முதல் 4 ராசிகளுக்கு பொற்காலம்.. செல்வம், வெற்றி குவியும்
இந்தியாவில் அதிக மக்கள் தொகை கொண்ட டாப் 7 நகரங்கள்! சென்னையில் எவ்வளவு?
camera icon7
Indian cities
இந்தியாவில் அதிக மக்கள் தொகை கொண்ட டாப் 7 நகரங்கள்! சென்னையில் எவ்வளவு?
ரஷ்மிகாவை நெகிழ வைத்த மாமியார்! சங்கீத் விழாவில் கிடைத்த ஸ்பெஷல் கிப்ட் - என்ன தெரியுமா?

ரஷ்மிகா மந்தனாவும் விஜய் தேவரகொண்டாவும் பிப்ரவரி 26, 2026 அன்று அதாவது நாளை திருமணம் செய்து கொள்ள உள்ளனர். இந்த தென்னிந்திய சினிமாவின் நட்சத்திர ஜோடி ஜோடிகளான ரஷ்மிகா மந்தனா மற்றும் விஜய் தேவரகொண்டா, தங்களின் திருமணத்தை 'Wedding of Virosh' என்று பெயரிட்டுள்ளனர். மேலும், ராஜஸ்தானின் உதய்பூரில் ஏற்கனவே திருமண கொண்டாட்டங்கள் தொடங்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. மேலும் Virosh ஜோடிகளின் சங்கீத் விழா தற்போது உதய்பூரில் உள்ள ஐடிசி மெமென்டோஸ் ஹோட்டலில் நடைபெற்றது.

Add Zee News as a Preferred Source

சங்கீத் விழாவில் நெகிழ்ச்சியான தருணம்

இந்தியா டுடே அறிக்கையின்படி, சங்கீத் விழாவில் ஒரு நெகிழ்ச்சியான தருணம் இடம்பெற்றுள்ளதாக கூறப்பட்டது. மேலும் விஜய் தேவரகொண்டாவின் தாயார் மாதவி தேவரகொண்டா, தனது வருங்கால மருமகளான ரஷ்மிகா மந்தனாவுக்கு பாரம்பரியமாக குலதெய்வ வளையல்களை பரிசளித்ததாக கூறப்படுகிறது.

விரோஷ் திருமணம் குறித்த சுவாரஸ்ய விவரங்கள்

இந்த நட்சத்திர ஜோடிகளின் திருமண நிகழ்வு நெருங்கிய குடும்பத்தினர் மற்றும் நண்பர்கள் முன்னிலையில் மிகவும் நெருக்கமான நிகழ்வாக நடைபெறவுள்ளது. ஆனால் இயக்குநர் தருண் பாஸ்கர், இயக்குநரும், நடிகருமான ராகுல் ரவீந்திரன், நடிகை ஈஷா ரெப்பா, நடிகை ஆஷிகா ரங்கநாத் ஆகியோர் உதய்பூருக்கு சென்றுக்காதாக கூறப்படுகிறது. மேலும் நாளை நடக்கவிருக்கும் திருமண நிகழ்வில் மொத்தமே 50 பேர் மட்டும் தான் கலந்து கொள்ள உள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது. மேலும் நெருங்கிய நண்பர்கள் மற்றும் திரையுலகினருக்காக மார்ச் 4, 2026 அன்று ஹைதராபாத்தில் பிரம்மாண்ட வரவேற்பு நிகழ்ச்சி நடைபெறவுள்ளது.

அதுமட்டுமின்றி இவர்கள் இருவரும் திருமணம் நடந்த பிறகு குறைந்தது இரண்டு மாதங்களுக்கு சோஷியல் மீடியா, சினிமா உள்ளிட்ட தளங்களிலிருந்து விலகியிருக்க முடிவு செய்திருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது.

திருமணத்தில் ஜப்பானிய மெனு

இதனிடையே ஐஏஎன்எஸ் செய்தி நிறுவனத்தின்படி, விருந்தினர்களுக்கு வழங்கப்படும் உணவு சிறப்பு வாய்ந்ததாக இருக்குமாம். 

விருந்தினர்களுக்கான இரவு விருந்து

பிரபல தனியார் செய்தி நிறுவனம் வெளியிட்டு இருந்த தகவலின் படி, ராஷ்மிகா மற்றும் விஜய் ஆகியோர் திங்கட்கிழமை தங்கள் குடும்பத்தினருக்கும் விருந்தினர்களுக்கும் ஒரு ஆடம்பரமான இரவு விருந்தை ஏற்பாடு செய்ததாக தெரிவித்து இருந்தது.

இடம் விவரங்கள், விருந்தினர் பட்டியல் மற்றும் இறுதி வரவேற்பு

உதய்பூரில் உள்ள ஐடிசி ஹோட்டல்களால் நடத்தப்படும் மெமென்டோஸ் ஹோட்டலில் இந்த திருமணம் நடைபெறும் என்று கூறப்படுகிறது. இந்த இடம் நகரத்திற்கு வெளியே சுமார் 25 கிலோமீட்டர் தொலைவில் அழகிய ஆரவல்லியில் அமைந்துள்ளது. உதய்பூர் திருமணத்திற்குப் பிறகு, மார்ச் 4 ஆம் தேதி ஹைதராபாத்தில் தாஜ் கிருஷ்ணாவில் இவர்களது பிரமாண்டமான வரவேற்பு நிகழ்ச்சியை நடக்க உள்ளது. அங்கு தெலுங்கு திரைப்பட பிரபலங்கள் உட்பட அவர்களது தொழில்துறை நண்பர்கள் கலந்து கொள்வார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

மேலும் படிக்க | Vijay - Rashmika Wedding : விஜய் - ராஷ்மிகா திருமண தேதி, நேரம் மற்றும் இடம்.. லேட்டஸ்ட் அப்டேட் இதோ

மேலும் படிக்க | Vijay Devarakonda- Rashmika Mandanna: விஜய் தேவரகொண்டா - ராஷ்மிகா திருமணம் குறித்து வெளியான Exclusive தகவல்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

...Read More

Vijay DeverakondaMadhavi Deverakondaheirloom banglesRashmika Mandannagift

Trending News