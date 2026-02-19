English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Movies
  • ராஷ்மிகா - விஜய் தேவரகொண்டா கல்யாணம்! வைரலாகும் வீட்டின் அலங்கார புகைப்படங்கள்

ராஷ்மிகா - விஜய் தேவரகொண்டா கல்யாணம்! வைரலாகும் வீட்டின் அலங்கார புகைப்படங்கள்

Rashmika Mandanna Vijay Deverakonda Wedding Update: பான் இந்தியா நடிகை ராஷ்மிகா மந்தனா மற்றும் விஜய் தேவரகொண்டாவின் திருமணம் தொடர்பான செய்திகள் தீயாய் பரவி வரும் இந்த நேரத்தில், புதிய வீடியோ ஒன்று வெளியாகி, சமூக ஊடகங்களில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Feb 19, 2026, 10:20 AM IST
  • வைரலாகும் வீட்டின் அலங்கார புகைப்படங்கள்
  • திருமணம் எங்கு நடைபெற உள்ளது?
  • மார்ச் 4 பிரம்மாண்ட வரவேற்பு நிகழ்ச்சி

Trending Photos

குறைந்த செலவில் 7 நாட்கள் மணாலி, சிம்லா டூர்! இந்த வாய்ப்பு திரும்ப கிடைக்காது.. IRCTC சூப்பர் பேக்கேஜ்
camera icon7
IRCTC
குறைந்த செலவில் 7 நாட்கள் மணாலி, சிம்லா டூர்! இந்த வாய்ப்பு திரும்ப கிடைக்காது.. IRCTC சூப்பர் பேக்கேஜ்
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை வியாழக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon6
Powercut
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை வியாழக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
சூரிய கிரகணமும் நவபஞ்சம யோகமும்: மாறும் தலையெழுத்து! இந்த 5 ராசிகளுக்கு இனி ராஜயோகம் தான்
camera icon10
Solar Eclipse 2026
சூரிய கிரகணமும் நவபஞ்சம யோகமும்: மாறும் தலையெழுத்து! இந்த 5 ராசிகளுக்கு இனி ராஜயோகம் தான்
இந்தியாவிலேயே தங்கம் விலை கம்மியா கிடைக்கும் இடம் இதுதான்! நகைப்பிரியர்களுக்கு லக்கி ஜாக்பாட்!
camera icon10
Gold price today
இந்தியாவிலேயே தங்கம் விலை கம்மியா கிடைக்கும் இடம் இதுதான்! நகைப்பிரியர்களுக்கு லக்கி ஜாக்பாட்!
ராஷ்மிகா - விஜய் தேவரகொண்டா கல்யாணம்! வைரலாகும் வீட்டின் அலங்கார புகைப்படங்கள்

Rashmika Mandanna and Vijay Deverakonda Wedding Update: தென்னிந்திய நடிகர்களான ராஷ்மிகா மந்தனாவும் (Rashmika Mandanna) விஜய் தேவரகொண்டாவும் (Vijay Deverakonda) தங்களின் படங்களை விட தனிப்பட்ட வாழ்க்கைக்காகவே அதிகம் பிரபலமானார்கள். ராஷ்மிகா மந்தனா மற்றும் விஜய் தேவரகொண்டா தொடர்பான செய்திகள் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக தினம்தோறும் வெளிவந்து கொண்டிருக்கின்றன. சில நாட்களுக்கு முன்பு, ராஷ்மிகா மந்தனா மற்றும் விஜய் தேவரகொண்டாவின் போலி திருமண அழைப்பிதழ் சமூக ஊடகங்களில் வைரலானது. இது தவிர, ராஷ்மிகா மந்தனா மற்றும் விஜய் தேவரகொண்டாவின் திருமணம் குறித்து பல அப்டேட்கள் வெளிவந்துக் கொண்டு தான் இருக்கிறது. இதற்கிடையே, இதன் ஒரு பகுதியாக தற்போது ஹைதராபாத்தில் இருந்து ஒரு வைரல் வீடியோ வெளியாகியுள்ளது. இது ராஷ்மிகா மந்தனா மற்றும் விஜய் தேவரகொண்டாவின் திருமண வதந்திகளை மேலும் உறுதி படுத்தும் விதமாக அமைந்துள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

வைரலாகும் வீட்டின் அலங்கார புகைப்படங்கள்
ராஷ்மிகா மந்தனா மற்றும் விஜய் தேவரகொண்டா ஜோடி மீண்டும் செய்திகளில் இடம்பிடித்துள்ளது. இதற்குக் காரணம் சமூக ஊடகங்களில் வைரலாகி வரும் புதிய வீடியோ ஆகும். இந்த வைரல் வீடியோவில், விஜய் தேவரகொண்டாவின் ஹைதராபாத் வீடு வண்ணமயமான விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருப்பது காட்டப்பட்டுள்ளது. இந்த வீடியோ சமூக ஊடகங்களில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த வைரல் வீடியோவை கண்ட பலர், திருமண ஏற்பாடுகள் தொடங்கிவிட்டதாக கூறி வருகின்றனர். இருப்பினும், இந்த வீடியோ பற்றிய உண்மை இன்னும் வெளிவரவில்லை. அதுமட்டுமின்றி ராஷ்மிகா மந்தனா மற்றும் விஜய் தேவரகொண்டா தரப்பில் திருமணம் குறித்து எந்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பும் வெளியிடப்படவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

திருமணம் எங்கு நடைபெற உள்ளது?
ராஷ்மிகா மந்தனா மற்றும் விஜய் தேவரகொண்டாவின் இந்த வீடியோ வெளியான முதல், அவர்களின் திருமணம் குறித்த செய்திகள் தீயாய் பரவத் தொடங்கியுள்ளது. இந்த வீடியோ குறித்து மக்கள் பரவலாக கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர். இந்த வீடியோ வெளியாகுவாதற்கு முன்பு, ராஷ்மிகா மந்தனாவும் விஜய் தேவரகொண்டாவும் இந்த மாதம் பிப்ரவரி 26 ஆம் தேதி உதய்பூரில் திருமணம் செய்து கொள்ளப் போவதாக செய்திகள் வெளியாகின. எனினும் இது தொடர்பாக இரு தரப்பினரிடமிருந்தும் எந்த தகவலும் வெளியாகவில்லை.

அதுமட்டுமின்றி ராஷ்மிகா - விஜய் தேவரகொண்டா நடைபெறவிருக்கும் திருமணத்தில் பிரபலங்கள் மற்றும் மொபைல் போன் அனுமதியின்றி எளிமையாக நடைபெறவுள்ளது. அதன்பின் பிரம்மாண்ட வரவேற்பு நிகழ்ச்சிக்குத் திட்டமிட்டுள்ள இந்த ஜோடி, திருமணத்திற்குப் பிறகு சுமார் 2 மாதங்கள் சமூக வலைதளங்களிலிருந்து விலகி இருக்க உள்ளதாகவும் கூறப்பட்டுள்ளது.

மேலும் படிக்க | தாஷமக்கான் படத்தில் இருந்து வெளியான முதல் பாடல்! இணையத்தில் வைரல்!

மேலும் படிக்க | சேயோன் படத்திற்காக சிவகார்த்திகேயன் வாங்கிய சம்பளம் எவ்வளவு தெரியுமா?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

...Read More

Vijay DeverakondaRashmika MandannaVijay Deverakonda Rashmika Mandanna Marriage

Trending News