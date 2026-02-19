ராஷ்மிகா - விஜய் தேவரகொண்டா கல்யாணம்! வைரலாகும் வீட்டின் அலங்கார புகைப்படங்கள்

Rashmika Mandanna and Vijay Deverakonda Wedding Update: தென்னிந்திய நடிகர்களான ராஷ்மிகா மந்தனாவும் (Rashmika Mandanna) விஜய் தேவரகொண்டாவும் (Vijay Deverakonda) தங்களின் படங்களை விட தனிப்பட்ட வாழ்க்கைக்காகவே அதிகம் பிரபலமானார்கள். ராஷ்மிகா மந்தனா மற்றும் விஜய் தேவரகொண்டா தொடர்பான செய்திகள் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக தினம்தோறும் வெளிவந்து கொண்டிருக்கின்றன. சில நாட்களுக்கு முன்பு, ராஷ்மிகா மந்தனா மற்றும் விஜய் தேவரகொண்டாவின் போலி திருமண அழைப்பிதழ் சமூக ஊடகங்களில் வைரலானது. இது தவிர, ராஷ்மிகா மந்தனா மற்றும் விஜய் தேவரகொண்டாவின் திருமணம் குறித்து பல அப்டேட்கள் வெளிவந்துக் கொண்டு தான் இருக்கிறது. இதற்கிடையே, இதன் ஒரு பகுதியாக தற்போது ஹைதராபாத்தில் இருந்து ஒரு வைரல் வீடியோ வெளியாகியுள்ளது. இது ராஷ்மிகா மந்தனா மற்றும் விஜய் தேவரகொண்டாவின் திருமண வதந்திகளை மேலும் உறுதி படுத்தும் விதமாக அமைந்துள்ளது.
வைரலாகும் வீட்டின் அலங்கார புகைப்படங்கள்
ராஷ்மிகா மந்தனா மற்றும் விஜய் தேவரகொண்டா ஜோடி மீண்டும் செய்திகளில் இடம்பிடித்துள்ளது. இதற்குக் காரணம் சமூக ஊடகங்களில் வைரலாகி வரும் புதிய வீடியோ ஆகும். இந்த வைரல் வீடியோவில், விஜய் தேவரகொண்டாவின் ஹைதராபாத் வீடு வண்ணமயமான விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருப்பது காட்டப்பட்டுள்ளது. இந்த வீடியோ சமூக ஊடகங்களில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த வைரல் வீடியோவை கண்ட பலர், திருமண ஏற்பாடுகள் தொடங்கிவிட்டதாக கூறி வருகின்றனர். இருப்பினும், இந்த வீடியோ பற்றிய உண்மை இன்னும் வெளிவரவில்லை. அதுமட்டுமின்றி ராஷ்மிகா மந்தனா மற்றும் விஜய் தேவரகொண்டா தரப்பில் திருமணம் குறித்து எந்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பும் வெளியிடப்படவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
திருமணம் எங்கு நடைபெற உள்ளது?
ராஷ்மிகா மந்தனா மற்றும் விஜய் தேவரகொண்டாவின் இந்த வீடியோ வெளியான முதல், அவர்களின் திருமணம் குறித்த செய்திகள் தீயாய் பரவத் தொடங்கியுள்ளது. இந்த வீடியோ குறித்து மக்கள் பரவலாக கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர். இந்த வீடியோ வெளியாகுவாதற்கு முன்பு, ராஷ்மிகா மந்தனாவும் விஜய் தேவரகொண்டாவும் இந்த மாதம் பிப்ரவரி 26 ஆம் தேதி உதய்பூரில் திருமணம் செய்து கொள்ளப் போவதாக செய்திகள் வெளியாகின. எனினும் இது தொடர்பாக இரு தரப்பினரிடமிருந்தும் எந்த தகவலும் வெளியாகவில்லை.
அதுமட்டுமின்றி ராஷ்மிகா - விஜய் தேவரகொண்டா நடைபெறவிருக்கும் திருமணத்தில் பிரபலங்கள் மற்றும் மொபைல் போன் அனுமதியின்றி எளிமையாக நடைபெறவுள்ளது. அதன்பின் பிரம்மாண்ட வரவேற்பு நிகழ்ச்சிக்குத் திட்டமிட்டுள்ள இந்த ஜோடி, திருமணத்திற்குப் பிறகு சுமார் 2 மாதங்கள் சமூக வலைதளங்களிலிருந்து விலகி இருக்க உள்ளதாகவும் கூறப்பட்டுள்ளது.
