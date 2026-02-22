English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Movies
  • ரீ-ரிலீஸ் வரலாற்றில் புதிய சாதனை: வசூல் வேட்டையில் 'கில்லி'.. 'துணிவு' நிலை என்ன?

ரீ-ரிலீஸ் வரலாற்றில் புதிய சாதனை: வசூல் வேட்டையில் 'கில்லி'.. 'துணிவு' நிலை என்ன?

Vijay Ghilli vs Ajith Thunivu : விஜய்யின் கில்லி மற்றும் அஜித்தின் துணிவு ஆகிய இரண்டு படங்களையும் ரசிகர்கள் திரையரங்கில் கொண்டாடி வரும் நிலையில், வசூல் விவரங்கள் வெளியாகியுள்ளது. 

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Feb 22, 2026, 11:21 AM IST
  • கில்லி வசூல் நிலவரம்
  • துணிவு வசூல் நிலவரம்
  • முன்னிலையில் எந்த படம்?

ரீ-ரிலீஸ் வரலாற்றில் புதிய சாதனை: வசூல் வேட்டையில் 'கில்லி'.. 'துணிவு' நிலை என்ன?

Vijay Ghilli vs Ajith Thunivu : தமிழ் சினிமாவில் ரீ ரிலீஸ் கலாச்சாரம் தற்போது பெரிய அளவில் பெருகி வருகிறது. குறிப்பாக சில நாட்களாகவே டாப் நடிகர்களின் படம் தொடர்ந்து ரீ ரிலீஸ் செய்யப்பட்டு வருகின்றது. அந்த  வரிசையில் விஜய்யின் கில்லி, அஜித்தின் துணிவு படம் ரீ ரிலீஸ் செய்யப்பட்டு தற்போது வரை எவ்வளவு வசூல் செய்துள்ளது என்பதை இந்த பதிவில் காணலாம்.

கில்லி வசூல் நிலவரம்

கடந்த 2004ஆம் ஆண்டு வெளியான படம், கில்லி. இந்த படத்தில் விஜய்க்கு ஜோடியாக திரிஷா நடித்திருப்பார். தெலுங்கில் ஒக்கடு என்ற பெயரில் மகேஷ் பாபு நடித்த படத்தின் தமிழ் ரீ-மேக்தான் கில்லி. இதனை தரணி இயக்கியிருந்தார். இந்த படம் வெளியாக 20 ஆண்டுகள் ஆனதை தொடர்ந்து, கடந்த 2024 ஆம் ஆண்டு கில்லி படம் ரீ ரிலீஸ் செய்யப்பட்டது. அப்போது இந்த படம் பாக்ஸ் ஆபிஸில் மாபெரும் வசூல் வேட்டையை செய்து மிகப்பெரிய அளவில் சாதனையை படைத்து, குறிப்பாக ரீ ரிலீஸ் செய்யப்பட்ட படங்களிலேயே இந்த படம் தான் தற்போது வரை அதிக வசூல் செய்த தமிழ் படமாகும். மேலும் ரீ-ரிலீஸ் செய்யப்பட்ட கில்லி திரைப்படம், சுமார் 32 கோடி வரை வசூலித்தது. இதனிடையே தற்போது மீண்டும் இந்த படம் கடந்த 20ஆம் தேதி திரையரங்கில் ரீ-ரிலீஸ் செய்யப்பட்டது. தற்போது ரீ ரிலீஸ் செய்யப்பட்ட இரண்டு நாட்களில் இந்த படம் உலகளவில் ரூ. 1.2 கோடி வசூல் செய்துள்ளது.

துணிவு வசூல் நிலவரம்

ரசிகர்களால் மாபெரும் அளவில் கொண்டாடிய திரைப்படங்களில் ஒன்று தான் துணிவு. இயக்குநர் ஹெச். வினோத் இயக்கத்தில் அஜித் நடிப்பில் உருவான துணிவு திரைப்படம் கடந்த 2023ஆம் ஆண்டு வெளியிடப்பட்டது. இந்த திரைப்படத்தில் நடிகர் அஜித்துடன் இணைந்து மஞ்சு வாரியர், தர்ஷன், சமுத்திரக்கனி, அமீர் மற்றும் பாவ்னி ஆகியோர் நடித்திருந்தனர். கடந்த 2023ஆம் ஆண்டு பொங்கல் பண்டிகைக்கு வெளிவந்த இந்த துணிவு திரைப்படம் அப்போது உலக அளவில் சுமார் ரூ. 210 கோடி வசூல் செய்திருந்தது. இதனிடையே கடந்த இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு அதாவது 20 ஆம் தேதி அஜித்தின் துணிவு திரைப்படம் ரீ-ரிலீஸ் செய்யப்பட்டது. படம் வெளியாகி இரண்டு நாட்களில் துணிவு திரைப்படம் தற்போது வரை பாக்ஸ் ஆபீஸில் ரூ. 50 லட்சம் வசூலித்துள்ளது. இதன் மூலம் இந்த இரண்டு நாட்கள் முடிவில் விஜய்யின் கில்லி படம் வசூல் நிலவரத்தில் முன்னிலை பெற்றுள்ளது.

இதனிடையே இனி வரும் நாட்களில் இந்த திரைப்படங்கள் எவ்வளவு வசூல் செய்யப்போகிறது, அப்போது எந்த படம் முன்னிலையில் இருக்கும் என்பதை பொறுத்திருந்து பார்ப்போம்.

