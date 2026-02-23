English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Movies
  • Jananaayagan: ஒருவழியாக வெளியான ஜனநாயகன் ரிலீஸ் தேதி! உற்சாகத்தில் ரசிகர்கள்!

Jananaayagan: ஒருவழியாக வெளியான ஜனநாயகன் ரிலீஸ் தேதி! உற்சாகத்தில் ரசிகர்கள்!

Jananaayagan Release Date: தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவரும், முன்னணி நடிகருமான விஜய்யின் கடைசி திரைப்படமாக உருவாகியுள்ள ஜனநாயகன் படத்தின் ரிலீஸ் தேதி குறித்த புதிய தகவல் தற்போது வெளியாகியுள்ளது  

Written by - RK Spark | Last Updated : Feb 23, 2026, 10:14 AM IST
  • விஜய்யின் பிறந்தநாள் வாரத்தில்,,,
  • வெளியாகும் ‘ஜனநாயகன்’?
  • சென்சார் சிக்கலும், புதிய ரிலீஸ் தேதியும்!

Trending Photos

சனியின் நட்சத்திர மாற்றம்.. 3 ராசிக்காரர்களுக்கு தொட்டதெல்லாம் துலங்கும்! பணத்தையும் குவிக்கலாம்
camera icon6
Zodiac Signs
சனியின் நட்சத்திர மாற்றம்.. 3 ராசிக்காரர்களுக்கு தொட்டதெல்லாம் துலங்கும்! பணத்தையும் குவிக்கலாம்
TTD Booking New Rules: திருப்பதி தரிசன டிக்கெட்டுகளை ஆன்லைனில் முன்பதிவு செய்வது எப்படி..புதிய விதிகள் இதோ..!
camera icon5
Tirupati
TTD Booking New Rules: திருப்பதி தரிசன டிக்கெட்டுகளை ஆன்லைனில் முன்பதிவு செய்வது எப்படி..புதிய விதிகள் இதோ..!
சென்னையில் இந்த ஆண்டும் ஹோலி கொண்டாட்டம் களைகட்டப்போகும் 5 ஸ்பாட்கள்
camera icon5
Holi
சென்னையில் இந்த ஆண்டும் ஹோலி கொண்டாட்டம் களைகட்டப்போகும் 5 ஸ்பாட்கள்
இந்த 8 ரயில்கள் மாம்பலம் ஸ்டேஷனில் நின்று செல்லும்... தெற்கு ரயில்வே அறிவிப்பு
camera icon8
Southern Railway
இந்த 8 ரயில்கள் மாம்பலம் ஸ்டேஷனில் நின்று செல்லும்... தெற்கு ரயில்வே அறிவிப்பு
Jananaayagan: ஒருவழியாக வெளியான ஜனநாயகன் ரிலீஸ் தேதி! உற்சாகத்தில் ரசிகர்கள்!

Jananaayagan Release Date: தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்ற கட்சியை தொடங்கியுள்ள விஜய், சினிமாவில் இருந்து முழுவதும் விலகுவதாக அறிவித்துள்ளார். அவரது கடைசி படமான ஜனநாயகன் பொங்கல் பண்டிகைக்கு வெளியாக திட்டமிடப்பட்டிருந்தது. ஆனால் தற்போது வரை படம் வெளியாகவில்லை, படம் வெளியாவதற்கான எந்த ஒரு அறிகுறிகளும் இல்லாமல் இருந்து வருகிறது. ஹெச். வினோத் இயக்கத்தில், கேவிஎன் புரொடக்‌ஷன்ஸ் தயாரிப்பில் அனிருத் இசையில் பிரம்மாண்டமாக உருவாகியுள்ள திரைப்படம் தான் ஜனநாயகன். முழுக்க முழுக்க அரசியல் பின்னணியை கொண்ட இப்படத்தில் விஜய்யுடன், பூஜா ஹெக்டே, பாபி தியோல், மமிதா பைஜு உள்ளிட்ட பல நட்சத்திரங்கள் நடித்துள்ளனர். 

Add Zee News as a Preferred Source

மேலும் படிக்க: மார்ச் 6 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது "99/66" தொன்னூற்று ஒன்பது அறுபத்தியாறு

ரிலீஸ் சிக்கல் 

ஜனநாயகன் படத்திற்கு சென்சார் சான்றிதழ் கிடைக்காததால் தற்போது வரை படத்தை வெளியிட முடியாத சூழ்நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. படத்தில் இருக்கும் சில காட்சிகளும், வசனங்களும் ராணுவத்தை பற்றி தவறாக காண்பிப்பதாக சென்சார் போர்டு சர்டிபிகேட் தரவில்லை. இதனை எதிர்த்து தயாரிப்பு நிறுவனம் நீதிமன்றம் சென்றது. ஆனால் நீதிமன்றம் மீண்டும் தனி நீதிபதி பக்கமே வழக்கை மாற்றியதால், தற்போது ரிவைசிங் கமிட்டிக்கு சென்றுள்ளனர். தீர்ப்பு வந்து இரண்டு வாரங்களுக்கு மேலாகியும், ரிவைசிங் கமிட்டி ஜனநாயகன் படத்தை பார்த்தார்களா இல்லையா என்பதை பற்றிய தகவல்கள் எதையுமே வெளியாகவில்லை.

தமிழ் சினிமா

ஜனநாயகன் படம் எப்போது வெளியாகும் என்று தெரியாததால் தமிழ் சினிமாவில் அடுத்தடுத்த வாரங்களில் படங்களை வெளியிட முடியாமல் மற்ற தயாரிப்பாளர்கள் குழம்பி உள்ளனர். ஒருவேளை இந்த வாரம் ஜனநாயகன் வெளியானால் என்ன செய்வது என்று தெரியாமல், தங்களது படங்களை ரிலீஸ் செய்ய முடியாமல் தவித்து வருகின்றனர். இதற்கிடையில் வெளிநாடுகளில் ஜனநாயகன் படத்திற்காக முன்பதிவு செய்யப்பட்ட டிக்கெட்களுக்கான பணம் திருப்பி அனுப்பப்பட்டு வருகிறது. பிப்ரவரி மாதம் படம் வெளியாகும் என்று எதிர்பார்த்த நிலையில், மார்ச் மாதமும் வெளியாக முடியாத சூழ்நிலை தான் தற்போது ஜனநாயகன் படத்திற்கு ஏற்பட்டுள்ளது. 

புதிய ரிலீஸ் தேதி!

விஜய் தேர்தலில் நிற்க உள்ளதால், தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்ட பிறகு ஜனநாயகன் படம் வெளியாவதில் பெரிய சிக்கல் ஏற்படும். இந்நிலையில் ஜனநாயகம் படம் குறித்த புதிய ரிலீஸ் தேதி அப்டேட் வெளியாகியுள்ளது. அதன்படி ஜனநாயகன் படத்தை எலக்சனுக்கு பிறகு விஜயின் பிறந்த நாளான ஜூன் 22 ஆம் தேதி வெளியிட படக்குழு திட்டமிட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. தேர்தலுக்கு பிறகு விஜய் ஜெயித்துவிட்டால் படம் எளிதாக வெளியாகும் என்றும், ஒருவேளை விஜய் தோற்றால் எலக்சனுக்கு இரண்டு மூன்று மாதங்கள் கழித்து படத்தை வெளியிடலாம் என்றும் திட்டமிட்டு இருப்பதாக  கூறப்படுகிறது. இருப்பினும் ரிவைசிங் கமிட்டி இந்த வாரம் படத்தை பார்த்துவிட்டு சான்று அளித்தால், மார்ச் மாத தொடக்கத்தில் வெளியாகவும் வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது. ஜனநாயகன் படம் எப்போது வெளிவந்தாலும் நாங்கள் கொண்டாடுவோம் என்று விஜய் ரசிகர்கள் தெரிவித்து வரும் நிலையில், எலக்சனுக்கு முன்பே வெளியானால் தேர்தலுக்கு உதவியாக இருக்கும் என்று விஜய் தரப்பும் யோசித்து வருவதாக கூறப்படுகிறது.

மேலும் படிக்க: ரீ-ரிலீஸ் வரலாற்றில் புதிய சாதனை: வசூல் வேட்டையில் 'கில்லி'.. 'துணிவு' நிலை என்ன?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
vijayjananaayaganJananaayagan Release DateKVN ProductionCBFC Certificate

Trending News