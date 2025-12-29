விஜய்யின் ஜனநாயகனுக்கு புதிய சிக்கல்! அதிகாலை காட்சிகள் ரத்து?

தளபதி விஜய் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள ஜனநாயகன் திரைப்படம் அவரது இறுதி படமாக ஜனவரி 9ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாக இருக்கிறது. இந்நிலையில் கேரளாவில் காலை 4 மணிக்கு வழங்கப்பட்ட முதல் காட்சி அனுமதி ரத்து செய்யப்பட்டு, காலை 6 மணிக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது. இது ரசிகர்களிடையே ஏமாற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. கேரளாவில் ஜனநாயகன் திரைப்படத்தை விநியோகிக்கும் எஸ்எஸ்ஆர் என்டர்டெயின்மென்ட்ஸ் நிறுவனம் வெளியிட்ட அதிகாரபூர்வ அறிக்கையில், கேரளாவில் காலை 4 மணிக்கு முதல் காட்சியை நடத்த அனைத்து முயற்சிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டன என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆரம்பத்தில் தயாரிப்பாளர் தரப்பில் இருந்து காலை 4 மணி அனுமதி வழங்கப்பட்டது. ஆனால் தமிழ்நாட்டில் தற்போதைய சூழ்நிலை மற்றும் சில சிக்கல்கள் காரணமாக காலை 4 மணி அனுமதி பெற முடியவில்லை என்று நிறுவனம் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.
மேலும் படிக்க | பிக்பாஸ் 9 : இந்த வாரம் டபுள் எவிக்ஷன்! வெளியேறிய 2 முக்கிய போட்டியாளர்கள் யார்?
கேரளாவில் ஜனநாயகன்
இதன் விளைவாக, கேரளாவில் ஜனநாயகன் படத்தின் முதல் காட்சி காலை 6 மணிக்கு நடைபெறும் என்றும், ஏற்பட்ட அசௌகரியத்திற்கு கேரளாவின் அனைத்து தளபதி ரசிகர்களிடமும் தாங்கள் மன்னிப்பு கேட்டுக் கொள்வதாகவும் தயாரிப்பு தரப்பு தெரிவித்துள்ளது. ஜனவரி 9ம் தேதி காலை 6 மணி நிகழ்ச்சி ரசிகர்களால் முழு மனதுடன் ஆதரிக்கப்பட்டு பிரமாண்ட வெற்றியாக அமையும் என்று தாங்கள் உறுதியாக நம்புவதாகவும் அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. சமூக வலைதளங்களில் இந்த புதுப்பிப்பை பகிர்ந்து கொண்ட தயாரிப்பு குழு, "கேரள தளபதி ரசிகர்களுக்கு மரியாதையுடனும் நன்றியுடனும். ஜனநாயகன் படத்தின் முதல் காட்சி காலை 6 மணிக்கு இருக்கும். நாம் அனைவரும் சேர்ந்து கொண்டாடுவோம்" என்ற தலைப்பை சேர்த்தனர்.
தமிழ்நாட்டில் ஏற்பட்ட பிரச்சனை
கேரளாவில் காலை 4 மணி முதல் காட்சி அனுமதி ரத்து செய்யப்பட்டதற்கு தமிழ்நாட்டில் எழுந்த சில பிரச்சனைகளே காரணம் என்று தெரிய வருகிறது. தமிழ்நாட்டின் தற்போதைய சூழ்நிலை காரணமாக அனுமதி வழங்க முடியவில்லை என்று தயாரிப்பாளர் தரப்பு தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. தமிழ்நாட்டில் முதல் நாள் முதல் காட்சி தொடர்பான விவரங்கள் இன்னும் வெளியிடப்படவில்லை. எச். வினோத் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள ஜனநாயகன் படம் விஜய் நடிக்கும் 69வது மற்றும் இறுதி படமாகும். இப்படத்தில் பூஜா ஹெக்டே, மாமிதா பைஜு, பிரகாஷ் ராஜ், பாபி தியோல், கௌதம் வாசுதேவ் மேனன் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். இப்படம் விஜயின் இறுதி முயற்சியாக அமைவதால் அதிக ஆர்வத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தனது அரசியல் கட்சியான தமிழக வெற்றி கழகத்தை தொடங்கியுள்ள விஜய், ஜனநாயகன் தனது இறுதிபடம் என்று தெரிவித்துள்ளார். 2026 தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தலில் போட்டியிடும் திட்டத்தை முன்னிட்டு, சினிமாவை விட்டு விலகி பொது சேவையில் கவனம் செலுத்த முடிவு செய்துள்ளதாக தெரிவித்தார். சமீபத்தில் டிசம்பர் 27ம் தேதி மலேசியாவில் ஜனநாயகன் படத்தின் ஆடியோ வெளியீட்டு விழா பிரமாண்டமாக நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்ச்சியில் விஜய் தனது நடிப்பு வாழ்க்கையிலிருந்து ஓய்வு பெறுவதாக மீண்டும் அறிவித்தார். மக்கள் நலனுக்காக அரசியலில் முழுமையாக ஈடுபட நடிப்பில் இருந்து விலகுவதாக கூறினார்.
தமிழ்நாடு சாதனை
ஜனநாயகன் படத்தின் தமிழ்நாடு திரையரங்கு உரிமை ரூ. 105 கோடிக்கு விற்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இது விஜயின் முந்தைய படங்கள் நிர்ணயித்த சாதனைகளை தாண்டியுள்ளது. தமிழ்நாட்டில் விஜயின் கடந்த சில திரைப்படங்கள் ரூ. 100 கோடிக்கும் மேல் வசூல் செய்ததே இந்த சாதனை ஒப்பந்தத்திற்கு வழிவகுத்தது. பெங்களூரில் மட்டும் 9 காட்சிகளுக்கு ரூ. 50 லட்சத்திற்கும் மேல் முன்பதிவு விற்பனை நடந்துள்ளது என்பது படத்தின் வரவேற்பை காட்டுகிறது. கேரள ரசிகர்கள் காலை 6 மணி முதல் காட்சியை பிரமாண்டமாக கொண்டாட தயாராகி வருகின்றனர். தமிழ்நாட்டில் அதிகபட்சம் 9 மணிக்கு முதல் காட்சி தொடங்கும்.
மேலும் படிக்க | பிக்பாஸ் 9 : வெற்றியாளர் கன்ஃபாரமா இவர்தான்! ரசிகர்கள் சொல்லும் ஒரே பெயர்..யார் தெரியுமா?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ