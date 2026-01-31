ஜனநாயகன் படத்தின் புதிய ரிலீஸ் தேதி! வெளியான முக்கிய அறிவிப்பு!

விஜய் நடிப்பில் எச் வினோத் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள படம் ஜனநாயகன். விஜய் அரசியலுக்குள் நுழைந்த நிலையில் அவரின் கடைசி படமாக ஜனநாயகன் படம் அமைந்துள்ளது. முதலில் பொங்கலுக்கு படம் வெளியாக திட்டமிடப்பட்டிருந்தது. இதற்காக மலேசியாவில் பிரம்மாண்டமாக ஆடியோ வெளியீட்டு விழாவும் நடைபெற்றது. இதில் தமிழ் சினிமாவில் உள்ள முக்கிய இயக்குனர்கள் கலந்து கொண்டனர். படத்தின் டிரைலர் வெளியாகி மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியது. ஜனவரி ஒன்பதாம் தேதி படம் வெளியாக இருந்த நிலையில் சென்சார் சான்றிதழ் கிடைக்காததால் படத்தில் ரிலீஸ் தேதி தள்ளிப் போனது. இதனால் விஜய் ரசிகர்கள் அதிர்ச்சி அடைந்தனர்.
கோர்ட்டில் நடந்த பிரச்சனை
படத்திற்கு சென்சார் சான்றிதழ் கிடைக்காததால் ஜனநாயகன் பட குழு நீதிமன்றத்தை நாடியது. முதலில் தனி நீதிபதி படத்தை வெளியிடலாம் என்று உத்தரவு பிறப்பித்தார். பின்னர் சென்சார் வாரியம் அதனை எதிர்த்து அப்பீல் செய்தது. பிறகு இரண்டு நீதிபதிகள் கொண்ட அமர்விற்கு ஜனநாயகன் விவகாரம் சென்றது. நீண்ட நேரம் நடந்த விசாரணையில், சென்சார் வாரியத்திற்கு போதுமான அவகாசம் கொடுக்கவில்லை என்றும், மீண்டும் தனி நீதிபதியிடம் விசாரணை நடைபெறும் என்றும் தீர்ப்பு வழங்கினர். இதனை தொடர்ந்து படம் வெளியாகுமா? ஆகாதா? என்ற சந்தேகம் ரசிகர்கள் மத்தியில் நிலவியது.
விநியோகஸ்தர்களுடன் சந்திப்பு
ஜனநாயகன் படத்தை சுற்றி இருக்கும் பிரச்சனைகளுக்கு மத்தியில், படத்தை வாங்கிய விநியோகஸ்தர்கள், ஜனநாயகன் பட தயாரிப்பாளருடன் பேச்சு வார்த்தை நடத்தி உள்ளனர். சிலர் கொடுத்த பணத்தை திருப்பி கேட்டதாகவும் கூறப்படுகிறது. இந்நிலையில் ஜனநாயகன் பட குழு பிப்ரவரியில் நிச்சயம் படம் வெளியாகும் என்று நம்பிக்கை அளித்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. நீதிமன்றத்தில் உள்ள வழக்கை வாபஸ் பெற்று சென்சார் வாரியம் சொல்லும் வழிகளை பின்பற்ற உள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது. இதன் காரணமாக விரைவில் படம் வெளியாகும் என்ற நம்பிக்கை அனைவருக்கும் எழுந்துள்ளது.
#NDTV becomes the first media organisation to chat with Tamil Nadu Superstar @actorvijay Was a fascinating conversation on what fuels Vijay’s politics and his vision for the future of the state. Vijay spoke of his determination to stay the course in the political arena. Far from… pic.twitter.com/sY4NAPkjTj
— Rahul Kanwal (@rahulkanwal) January 30, 2026
விஜய் பேட்டி
சமீபத்தில் ஆங்கில தொலைக்காட்சிக்கு பேட்டி அளித்த விஜய், ஜனநாயகன் பட தயாரிப்பாளருக்காக வருத்தம் தெரிவிப்பதாகவும், அரசியல் நிலைப்பாடால் சினிமாவில் தடைகள் வரும் என்பதை முன்பே கணித்தேன் என்றும் தெரிவித்துள்ளார். மேலும் நான் மௌனமாக இருப்பதற்கு பல விமர்சனங்கள் வருகிறது. மௌனத்தை செயலற்ற தனமாக கருதக்கூடாது என்றும் விஜய் தெரிவித்துள்ளார். வரும் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் போட்டியிடவுள்ள நிலையில், விஜய் தீவிர பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட உள்ளார். பிப்ரவரி மாதம் பல்வேறு மாவட்டங்களுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ள உள்ளார்.
