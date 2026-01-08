English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ஜனநாயகன் படத்தின் புதிய ரிலீஸ் தேதி! பொங்கலுக்கு ரிலீஸ் இல்லையா?

ஜனநாயகன் படத்தின் புதிய ரிலீஸ் தேதி! பொங்கலுக்கு ரிலீஸ் இல்லையா?

Vijay Jananayagan Movie New Release Date: ஜனவரி 9 அன்று வெளியாக இருந்த ஜனநாயகன் படம், எங்களது கட்டுப்பாட்டுக்கு அப்பாற்பட்ட தவிர்க்க முடியாத சூழ்நிலைகள் காரணமாக ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது என்று படக்குழு தெரிவித்துள்ளது.   

Written by - RK Spark | Last Updated : Jan 8, 2026, 01:07 PM IST
  • விஜய் ரசிகர்களுக்கு ஏமாற்றம்.
  • 'ஜனநாயகன்' வெளியீடு தள்ளிவைப்பு!
  • பொங்கலுக்கு ரிலீஸ் இல்லையா?

ஜனநாயகன் படத்தின் புதிய ரிலீஸ் தேதி! பொங்கலுக்கு ரிலீஸ் இல்லையா?

தளபதி விஜய்யின் கடைசி திரைப்படமான ஜனநாயகன் படத்தின் ரிலீஸ் அதிகாரப்பூர்வமாக தள்ளிவைக்கப்பட்டுள்ளது. ஜனவரி 9ம் தேதி பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு வெளியாக இருந்த இந்த படம், சென்சார் சான்றிதழ் கிடைக்காத நிலையில் தள்ளிவைக்கப்பட்டுள்ளது. இது தொடர்பாக KVN புரொடக்ஷன்ஸ் வெளியிட்டுள்ள அதிகாரப்பூர்வ அறிக்கையில், "மிகவும் கனத்த இதயத்துடன் இந்த செய்தியை நாங்கள் பகிர்ந்து கொள்கிறோம். ஜனவரி 9 அன்று வெளியாக இருந்த ஜனநாயகன் படம், எங்களது கட்டுப்பாட்டுக்கு அப்பாற்பட்ட தவிர்க்க முடியாத சூழ்நிலைகள் காரணமாக ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது" என தெரிவித்துள்ளது. இந்த முடிவை எடுப்பது எளிதானது அல்ல என்றும், புதிய வெளியீட்டு தேதி விரைவில் அறிவிக்கப்படும் என்றும் தயாரிப்பாளர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளனர்.

மேலும் படிக்க | ஜனநாயகன் படத்திற்கு எதிராக புகார் அளித்தவர் யார்? ஏன் இந்த தாமதம்?

சென்சார் போர்டு சிக்கல்

மத்திய திரைப்பட தணிக்கை வாரியம் இன்னும் படத்திற்கு சான்றிதழ் வழங்காததே தள்ளிவைப்புக்கான முக்கிய காரணம் ஆகும். டிசம்பர் மாதத்திலேயே படம் சென்சார் போர்டுக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்த போதிலும், ஒரு மாதத்திற்கும் மேலாக சான்றிதழ் கிடைக்கவில்லை என்று கூறப்படுகிறது. டிசம்பர் 19 அன்று தணிக்கை வாரியம் சில காட்சிகளை மாற்ற சொல்லி பரிந்துரைத்துள்ளது. அவற்றை தயாரிப்பாளர்கள் மாற்றியும், சான்றிதழ் வழங்கப்படவில்லை என்று தயாரிப்பு நிறுவனம் சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஜனநாயகன் படம் மத உணர்வுகளை புண்படுத்துவதாக ஒரு புகார் சென்சார் போர்டுக்கு வந்துள்ளது. இதனால், Revising Committee-க்கு படம் அனுப்பப்பட்டுள்ளது.

படத்திற்கு U/A சான்றிதழ்

இருப்பினும், யாரும் படத்தை பார்க்காமலேயே இந்த புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது என்று தயாரிப்பாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். ஜனநாயகன் படத்திற்கு U/A சான்றிதழ் வழங்க சென்சார் போர்டு பரிந்துரைத்திருந்த நிலையில், திடீரென மறு ஆய்வுக்கு அனுப்பப்பட்டது சரி இல்லை என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. படத்திற்கு சென்சார் சான்றிதழ் கிடைக்காத நிலையில், தயாரிப்பாளர்கள் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தை நாடி உள்ளனர். நேற்று ஜனவரி 7 அன்று நடைபெற்ற விசாரணையில் சென்சார் போர்டிடம் புகாரின் நகலை சமர்ப்பிக்குமாறு நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டார். மேலும் இதற்கான தீர்ப்பு நாளை ஜனவரி 9 காலை வழங்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால், சென்சார் சான்றிதழ் இல்லாமல் படத்தை திரையரங்குகளில் வெளியிட முடியாது என்பதால், ஜனவரி 9ம் தேதி வெளியாக இருந்த படம் தள்ளி போய் உள்ளது.

வெளிநாடுகளிலும் தள்ளிவைப்பு

தமிழ்நாட்டில் படம் வெளியாகாததை தொடர்ந்து இங்கிலாந்து, அமெரிக்கா, கனடா மற்றும் மலேசியா போன்ற நாடுகளிலும் படம் தள்ளி வைக்கப்பட்டுள்ளது. மலேசிய விநியோகஸ்தர், "எதிர்பாராத சூழ்நிலைகள் காரணமாக ஜனவரி 9 வெளியீடு தள்ளிவைக்கப்பட்டுள்ளது. தயாரிப்பு குழுவிடம் இருந்து மேலும் தகவல்களுக்காக காத்திருக்கிறோம்" என தெரிவித்துள்ளனர். கடந்த வாரம் ஜனநாயகன் படத்திற்கு அட்வான்ஸ் டிக்கெட் விற்பனை தொடங்கியிருந்த நிலையில், இப்போது அனைத்து முன்பதிவுகளும் ரத்து செய்யப்பட உள்ளன. ஜனநாயகன் படம் முதலில் 2025 தீபாவளிக்கு வெளியாக திட்டமிடப்பட்டிருந்தது. பின்னர் பொங்கல் 2026க்கு மாற்றப்பட்டது. இப்போது இரண்டாவது முறையாக தள்ளிவைக்கப்பட்டுள்ளது.

புதிய ரிலீஸ் தேதி என்ன?

ஜனநாயகன் படத்தின் சென்சார் தொடர்பான தீர்ப்பு நாளை வழங்கப்பட உள்ள நிலையில், நாளை சென்சார் சான்றிதழ் கிடைத்தால் நாளை மாலை அல்லது ஜனவரி 10ம் தேதி படம் வெளியாக வாய்ப்புள்ளது. ஒருவேளை கிடைக்கவில்லை என்றால் ஜனவரி 14ம் தேதி வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஜனநாயகன் படம் வெளியாவது நாளை நீதிபதிகள் வழங்கவுள்ள தீர்ப்பின் அடிப்படையிலேயே உள்ளது. இதனால் இந்த தீர்ப்பிற்காக அனைவரும் காத்துக்கொண்டுள்ளனர். ஹெச். வினோத் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள இந்த படத்தில் பூஜா ஹெக்டே, பாபி தியோல், மமிதா பைஜூ, கௌதம் வாசுதேவ் மேனன், பிரியமணி, நரேன் ஆகியோர் நடித்துள்ளனர்.

மேலும் படிக்க | ஜனநாயகன் ரிலீஸ் தேதி தள்ளிவைப்பு! புது ரிலீஸ் தேதி என்ன? படக்குழு வெளியிட்ட அறிவிப்பு..

