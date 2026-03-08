English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Jana Nayagan: மார்ச் 19ம் தேதி வெளியாகும் விஜய்யின் ஜனநாயகன்? முக்கிய தகவல்!

Jana Nayagan: மார்ச் 19ம் தேதி வெளியாகும் விஜய்யின் ஜனநாயகன்? முக்கிய தகவல்!

ஜனநாயகன் படத்திற்கு சென்சார் சான்றிதழ் கிடைக்காதது தான், படம் வெளியாகாமல் இருப்பதற்கு முக்கிய காரணமாகும். முதலில் நீதிமன்றத்தை அணுகி ஜனநாயகன் பட குழு சட்ட போராட்டங்களை நடத்தியது.   

Written by - RK Spark | Last Updated : Mar 8, 2026, 01:45 PM IST
தளபதி விஜய் நடிப்பில் H. வினோத் இயக்கத்தில் கேவிஎன் ப்ரொடக்சன் தயாரிப்பில் உருவான படம் ஜனநாயகன். கடந்த டிசம்பர் மாதம் ஜனநாயகன் படத்திற்கு பிரம்மாண்ட ஆடியோ லான்ச் மலேசியாவில் நடைபெற்றது. அதனை தொடர்ந்து வெளியான டிரைலரும் மிகப்பெரிய வரவேற்பை பெற்றது. ஜனவரி ஒன்பதாம் தேதி படத்தை வெளியிடுவதற்கான அனைத்து வேலைகளும் தயாராக இருந்தது. ஆனால் கடைசி நேரத்தில் சென்சார் சான்றிதழ் கிடைக்காததன் காரணமாக படம் வெளியாகவில்லை. இதனால் ரசிகர்கள் மிகுந்த அதிர்ச்சிக்கு உள்ளாகினர். அதன் பிறகு படம் எப்போது வெளியாகும் என்ற தகவல் இல்லாமல் இருந்து வருகிறது. விஜய் ரசிகர்களும் ஜனநாயகன் படத்தை மறந்து, தேர்தல் தொடர்பான பேச்சுகளை தொடங்கியுள்ளனர். இந்நிலையில் ஜனநாயகன் படம் பற்றிய புதிய அப்டேட் ஒன்று வெளியாகியுள்ளது. 

மேலும் படிக்க | Sai Abhyankkar: அல்லு அர்ஜூன்–அட்லீ பட வாய்ப்பு கிடைத்தது எப்படி? சாய் அபயங்கர் சொன்ன தகவல்!

ஜனநாயகன் படத்தின் சர்ச்சை!

ஜனநாயகன் படத்திற்கு சென்சார் சான்றிதழ் கிடைக்காதது தான், படம் வெளியாகாமல் இருப்பதற்கு முக்கிய காரணமாகும். முதலில் நீதிமன்றத்தை அணுகி ஜனநாயகன் பட குழு சட்ட போராட்டங்களை நடத்தியது. ஆனால் அவை எதுவும் வேலைக்காகவில்லை என்பதால், ரிவைசிங் கமிட்டிக்கு படத்தை அனுப்பி உள்ளது. இந்நிலையில் ரிவைசிங் கமிட்டி ஜனநாயகன் படத்தை எப்போது பார்ப்பார்கள் என்ற தகவலும் வெளியாகாமல் இருந்த நிலையில், நாளை ஜனநாயகன் படத்தை பார்க்க உள்ளனர் என்ற தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது. திங்கட்கிழமை சென்னையில் ரிவைசிங் கமிட்டி ஜனநாயகன் படத்தை பார்க்க உள்ளனர். அவர்கள் படத்தை பார்த்து எந்தவித பிரச்சனையும் இல்லை என்று கூறினால் அடுத்த ஒரு வாரத்தில் படத்திற்கு சென்சார் சான்றிதழ் கிடைத்துவிடும். சான்றிதழ் கிடைத்த கையோடு ரிலீஸ் தேதியை படக்குழு அறிவிப்பார்கள் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

மார்ச் 19ஆம் தேதி வெளியாகுமா?

முதலில் ஜனநாயகன் படத்திற்கு சென்சார் சான்றிதழ் கிடைத்தாலும், மே அல்லது ஜூன் மாதம் தான் படம் வெளியாகும் என்ற என்று கூறப்பட்டது. காரணம் அதற்கு முன்பு கேவிஎன் ப்ரொடக்சன் தயாரிப்பில் உருவான டாக்ஸிக் படம் மார்ச் 19ஆம் தேதி வெளியாக இருந்தது. ஆனால் உலக அளவில் நடக்கும் போர் சூழ்நிலை காரணமாக டாக்ஸிக் படத்தை தற்போது ஜூன் மாதம் தள்ளி வைத்துள்ளனர். இதன் காரணமாக மார்ச் 19ஆம் தேதி காலியாக உள்ளது. இந்நிலையில் சென்சார் சான்றிதழ் மார்ச் 15ஆம் தேதிக்குள் படக்குழுவிற்கு கிடைத்துவிட்டால், மார்ச் 19ஆம் தேதி படத்தை உலகம் முழுவதும் வெளியிட படக்குழு திட்டமிட்டு இருப்பதாக தற்போது தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது. ஆனால் ரிவைசிங் கமிட்டி படத்தை பார்த்துவிட்டு சான்றிதழ் தரவில்லை என்றால் நிச்சயம் மே மாதத்திற்கு முன்பு படம் வெளியாகாது என்றும் கூறப்படுகிறது. எனவே தற்போது அனைத்தும் ரிவைசிங் கமிட்டியின் கையில் தான் உள்ளது என்றும் கோலிவுட் வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. 

விஜய் நம்பிக்கை

இருப்பினும் ஜனநாயகன் பட குழு சென்சார் அதிகாரிகள் சொல்லும் அனைத்து விஷயங்களையும் செய்ய தயாராக இருப்பதாகவும், படத்தை எப்படியாவது வெளியிட வேண்டும் என்ற முனைப்பில் இருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது. ஏப்ரல் கடைசி வாரத்தில் தான் தேர்தல் நடைபெறும் என்பதால் அதற்கு முன்பு படத்தை வெளியிட பெரிய தடைகள் வராது என்றும் படக்குழு நம்புவதாக கூறப்படுகிறது. இருப்பினும் தேர்தல் ஆணையம் படத்திற்கு தடை விதிக்கவும் வாய்ப்பிருப்பதாகவும் அரசியல் விமர்சகர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். விஜய் ஜனநாயகன் படத்தின் மீது அதிக நம்பிக்கை வைத்திருப்பதால், சென்சார் சான்றிதழ் கிடைத்த உடனே படத்தை வெளியிடுவதற்கான அனைத்து வேலைகளையும் செய்வார்கள் என்றும் கூறப்படுகிறது. இருப்பினும் ஜனநாயகன் படம் மார்ச் 19ம் தேதி வெளியானால், அதே தேதியில் துரந்தர் படமும், கென் கருணாஸ் நடித்துள்ள யூத் படமும் வெளியான திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இதனால் உடனடியாக படத்திற்கு கூடுதல் திரையரங்கு கிடைப்பதும் சிரமம் தான்.

மேலும் படிக்க | ”என்னை நல்லா புரிஞ்சவங்க”.. சங்கீதா குறித்து விஜய் சொன்ன 3 விஷயங்கள்! அப்புறம் ஏன் விவாகரத்து?

