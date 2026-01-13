English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Movies
  • எந்த எந்த காட்சியெல்லாம் ரீமேக்? ஜனநாயகன் பற்றி பகவந்த் கேசரி இயக்குனர் தகவல்!

விஜய்யின் கடைசி படமான ஜனநாயகன் பொங்கல் பண்டிகையை ஒட்டி ஜனவரி ஒன்பதாம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாக இருந்தது. இந்நிலையில் சென்சார் சான்றிதழ் பிரச்சனை தொடர்பாக படம் குறிப்பிட்ட தேதியில் வெளியாகவில்லை.   

Written by - RK Spark | Last Updated : Jan 13, 2026, 04:28 PM IST
  • அது ரீமேக் இல்லை.
  • ஜனநாயகன் சர்ச்சை.
  • மவுனம் கலைத்த இயக்குநர்!

எச் வினோத் இயக்கத்தில் KVN புரொடக்சன் தயாரிப்பில் விஜய், பூஜா ஹெக்டே, மமீதா பைஜூ, பிரகாஷ்ராஜ், பாபி டியோல் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ள படம் ஜனநாயகன். விஜய்யின் கடைசி படமான இது பொங்கல் பண்டிகையை ஒட்டி ஜனவரி ஒன்பதாம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாக இருந்தது. இந்நிலையில் சென்சார் சான்றிதழ் பிரச்சனை தொடர்பாக படம் குறிப்பிட்ட தேதியில் வெளியாகவில்லை. உயர் நீதிமன்றம் தொடங்கி தற்போது உச்சநீதிமன்றம் வரை தயாரிப்பு நிறுவனம் சென்றுள்ளது. அடுத்த வாரம் இந்த படத்திற்கு விரைவில் தீர்ப்பு கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. விஜய் ரசிகர்களும் சினிமா துறையினரும் இந்த படத்திற்காக ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து காத்துக் கொண்டுள்ளனர். 

Add Zee News as a Preferred Source

மேலும் படிக்க | விஜய்யின் ப்ரைவேட் ஜெட்: லட்சக்கணக்கில் செலவு..ஒரு நாளைக்கு இவ்வளவா? யம்மாடி யம்மா..

பகவந்த் கேசரி ரீமேக்

ஜனநாயகன் படத்தின் அறிவிப்பு வெளியானதிலிருந்து இப்படம் தெலுங்கில் வெளியான பகவந்த் கேசரி படத்தின் ரீமேக்காக இருக்கலாம் என்று கூறப்பட்டது. பகவந்த் கேசரி படத்தில், அனில் ரவிபுடி இயக்கத்தில் பாலகிருஷ்ணா நடித்திருப்பார். அந்த படத்திற்கு தேசிய விருதும் கிடைத்தது. பெண்களுக்கு ஆதரவான சில காட்சிகளும், வசனங்களும் பகவந்த் கேசரி படத்தில் இடம்பெற்றிருக்கும். இந்நிலையில் இந்த படத்தை விஜய் ரீமேக் செய்திருப்பதால் படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பு அதிகளவில் இருந்தது. 

இயக்குனர் அளித்த பதில் 

இந்நிலையில் ஜனநாயகன் படம் குறித்து பகவந்த் கேசரி படத்தின் இயக்குனர் அனில் ரவிபுடி கூறுகையில், "தளபதி விஜயின் ஜனநாயகன் படம் பகவந்த் கேசரி படத்தின் 100 சதவீதம் ரீமேக் இல்லை. படத்தின் கருவை மட்டுமே அவர்கள் எடுத்துக் கொண்டுள்ளனர். ஜனநாயகன் படத்தின் இயக்குனர் எச். வினோத் கதையில் பல்வேறு மாற்றங்களை செய்துள்ளார். பகவந்த் கேசரி படத்தில் உள்ள முதல் 20 நிமிடங்கள், இடைவெளி காட்சி மற்றும் இரண்டாம் பாதியில் வரும் சில முக்கிய காட்சிகளை மட்டுமே ஜனநாயகன் படத்தில் பயன்படுத்தி உள்ளனர். மற்றபடி இரண்டு படங்களுக்கும் நிறைய வேறுபாடுகள் உள்ளது.  ஜனநாயகன் படத்தில் சயின்ஸ் பிக்சன் காட்சிகள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் ரோபோடிக்ஸ் தொடர்பான புதிய விஷயங்களை கதையில் கொண்டு வந்துள்ளனர். வில்லன் கதாபாத்திரத்திலும் பெரிய மாற்றங்களை செய்துள்ளனர். 

பொதுவாக ஒரு படத்தை ரீமேக் செய்யும் போது அந்த படத்தில் உள்ள நல்ல காட்சிகளையும், வசனங்களையும் பயன்படுத்துவது வழக்கமான ஒன்றுதான். பல ஆண்டுகளாக பலரும் இதனை செய்து வருகின்றனர். சமூக வலைத்தளங்களில் இருக்கும் ட்ரோல்களின் காரணமாக படக்குழு இது பகவந்த் கேசரி படத்தின் ரீமேக் என்று தெரிவிக்காமல் இருந்திருக்கலாம். மேலும் பகவந்த் கேசரி படத்தை தமிழ்நாட்டில் உள்ள பலரும் பார்த்திருக்க வாய்ப்பில்லை. எனவே ஜனநாயகன் படம் தமிழ் ரசிகர்களுக்கு ஒரு புதுவித அனுபவமாக இருக்கும்" என்று இயக்குனர் அனில் ரவிபுடி தெரிவித்துள்ளார்.

காங்கிரஸ் ஆதரவு

ஜனநாயகன் படம் வெளியாகாததில், பாஜகவின் சதி இருப்பதாக தமிழக வெற்றிக் கழகத்தினர் குற்றம் சாட்டி வருகின்றனர். இந்நிலையில் ஜனநாயகன் படத்திற்கு ஆதரவாக காங்கிரஸ் கட்சியை சேர்ந்த எம்பி ராகுல் காந்தி, கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். "ஜனநாயகன் படத்தை தடுக்க தகவல் மற்றும் ஒளிபரப்பு அமைச்சகம் மேற்கொண்ட இந்த முயற்சி தமிழ் கலாச்சாரத்தின் மீதான தாக்குதல் ஆகும். மோடி அவர்களே தமிழ் மக்களின் குரலை அடக்குவதால் உங்களால் ஒருபோதும் வெற்றி பெற முடியாது" என்று தெரிவித்துள்ளார். இது தற்போது இந்தியா முழுவதும் பேசுபொருளாகியுள்ளது.

 
About the Author
