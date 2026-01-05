English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Movies
  • சென்சார் சான்றிதழ் வழங்கப்படவில்லை: படக்குழு எடுத்துள்ள அதிரடி முடிவு!

சென்சார் சான்றிதழ் வழங்கப்படவில்லை: படக்குழு எடுத்துள்ள அதிரடி முடிவு!

பொங்கல் பண்டிகையையொட்டி வெளியாக திட்டமிடப்பட்டுள்ள ஜனநாயகம் படத்திற்கு இன்னும் சென்சார் சான்றிதழ் கிடைக்காதது படக்குழுவை தாண்டி ரசிகர்களுக்கும் பெரும் கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.   

Written by - RK Spark | Last Updated : Jan 5, 2026, 05:14 PM IST
  • ஜனநாயகன் சென்சார் தாமதம்.
  • படக்குழு நீதிமன்றத்தை நாட முடிவு!
  • முழு விவரம் இதோ!

Trending Photos

ராசிபலன்: மார்கழி 20 - இன்று இந்த 4 ராசிகளுக்கு மாற்றங்கள் வரும்!
camera icon13
horoscope
ராசிபலன்: மார்கழி 20 - இன்று இந்த 4 ராசிகளுக்கு மாற்றங்கள் வரும்!
IND vs NZ: இனி இந்த வீரருக்கு வாய்ப்பே இல்லை? ஓரம் கட்டிய பிசிசிஐ!
camera icon6
Mohammed Shami
IND vs NZ: இனி இந்த வீரருக்கு வாய்ப்பே இல்லை? ஓரம் கட்டிய பிசிசிஐ!
ரூ.3000 + பொங்கல் பரிசு! டோக்கன் பெறுவது எப்படி? ரேஷன் அட்டைதாரர்களே அலர்ட்
camera icon7
Pongal Parisu
ரூ.3000 + பொங்கல் பரிசு! டோக்கன் பெறுவது எப்படி? ரேஷன் அட்டைதாரர்களே அலர்ட்
IPL 2026: 10 ஐபிஎல் அணிகளின் 4 பெஸ்ட் வெளிநாட்டு வீரர்கள்... 40 பேர் லிஸ்ட் இதோ!
camera icon10
IPL 2026
IPL 2026: 10 ஐபிஎல் அணிகளின் 4 பெஸ்ட் வெளிநாட்டு வீரர்கள்... 40 பேர் லிஸ்ட் இதோ!
சென்சார் சான்றிதழ் வழங்கப்படவில்லை: படக்குழு எடுத்துள்ள அதிரடி முடிவு!

விஜய் நடிப்பில் இயக்குநர் எச்.வினோத் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள ஜனநாயகன் படம் வரும் ஜனவரி 9ம் தேதி வெளியாக உள்ளது. இன்னும் படம் வெளியாக 3 நாட்களே உள்ள நிலையில், படத்திற்கு சென்சார் சான்றிதழ் வழங்கப்படவில்லை என்ற குற்றசாட்டு எழுந்துள்ளது. சான்றிதழ் வர தாமதம் ஏற்பட்டுள்ள நிலையில், படக்குழு நீதிமன்றம் செல்ல பரிசீலித்து வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. பொங்கல் பண்டிகையையொட்டி வெளியாக திட்டமிடப்பட்டுள்ள ஜனநாயகம் படத்திற்கு இன்னும் சென்சார் சான்றிதழ் கிடைக்காதது படக்குழுவை தாண்டி ரசிகர்களுக்கும் பெரும் கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதனால் தமிழகம் முழுவதும் அட்வான்ஸ் புக்கிங் தொடங்குவதில் தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

மேலும் படிக்க | பிக்பாஸ் 9 : பார்வதி கம்ருதினை தொடர்ந்து..3வதாக வெளியேறிய முக்கிய போட்டியாளர்!

சென்சார் பரிசீலனை

கடந்த மாதமே படத்தின் அனைத்து வேலைகளும் முடிவடைந்து சென்சார் சான்றிதழுக்காக படக்குழு சமர்பித்ததாக கூறப்படுகிறது. டிசம்பர் 19 அன்று மத்திய திரைப்பட சான்றிதழ் வாரியம் அதிகாரிகள் படத்தை பார்வையிட்டு, சில காட்சிகளை நீக்கவும், சில வசனங்களை மியூட் செய்யவும் அறிவுறுத்தியதாக கூறப்படுகிறது. சென்சார் சொன்ன மாற்றங்களை மேற்கொண்டு மீண்டும் படத்தை சமர்ப்பித்த போதிலும், சான்றிதழ் வழங்குவதில் தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளது. ஜனநாயகம் படத்திற்கு UA சான்றிதழ் பரிந்துரைக்கப்பட்ட போதிலும், அதிகாரப்பூர்வ அனுமதி இன்னும் கிடைக்கவில்லை.

நீதிமன்ற நடவடிக்கை

சான்றிதழ் சரியான நேரத்தில் வழங்கப்படாவிட்டால் நீதிமன்றத்தை அணுகுவது குறித்து படக்குழுவினர் பரிசீலித்து வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. படத்திற்கு திரையரங்குகளை ஒதுக்குவது, விநியோகம் செய்வது, டிக்கெட் புக்கிங்கை ஓப்பன் செய்வது என பல்வேறு முடிவுகள் சென்சார் சான்றிதழை நம்பியே உள்ளதால், இந்த தாமதம் பெரும் நிதி சிக்கலை ஏற்படுத்தியுள்ளது என்று கூறப்படுகிறது. சிவகார்த்திகேயன் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள 'பராசக்தி' படமும் இதே சிக்கலை எதிர்கொண்டுள்ளது, இரண்டு படக்குழுவினரும் நீதிமன்ற நடவடிக்கை எடுக்க திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

அரசியல் எதிரொலியா?

தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் இணை பொதுச் செயலாளர் சி.டி.ஆர்.நிர்மல் குமார் இந்த தாமதம் குறித்து பகிரங்கமாக கேள்வி எழுப்பியுள்ளார். "சென்சார் உறுப்பினர்கள் பல வாரங்களுக்கு முன்பே படத்தை பார்த்து UA சான்றிதழை பரிந்துரைத்தனர். ஆயினும் தற்போது வரை சென்சார் சான்றிதழ் தரப்படவில்லை. தடுப்பது யாரோ?" என்று அவர் தனது சமூக வலைதள பக்கத்தில் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார். மேலும் "தடைகள் பல வரலாம், தட்டிப் பறிக்க சில கூட்டமும் வரலாம், அனைத்து தடைகளை தகர்த்து வெற்றி வாகை சூடுவோம்" என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். 

அரசியல் குற்றச்சாட்டு

விஜய் 2026 தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலில் முதலமைச்சர் வேட்பாளராக தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சார்பில் போட்டியிட முடிவு செய்திருப்பதால், மத்திய அரசு தணிக்கை குழு மூலம் பயமுறுத்துகிறது என்று சமூக வலைத்தளங்களில் பலரும் விமர்சனம் செய்து வருகின்றனர். இருப்பினும், வழக்கமான நடைமுறையில் படங்கள் வெளியீட்டுக்கு சில நாட்களுக்கு முன்பே சான்றிதழ் பெறுவது சாதாரணமானதே என்று சிலர் பதிவிட்டு வருகின்றனர். சென்சார் சான்றிதழ் இல்லாததால், தமிழகம் முழுவதும் டிக்கெட் முன்பதிவை தொடங்க முடியாமல் திரையரங்க உரிமையாளர்கள் புலம்பி வருகின்றனர். இருப்பினும் சில திரையரங்குகள் நாளை முதல் சென்சார் சான்றிதழ் இல்லாமலேயே ஆன்லைன் புக்கிங்கை தொடங்க திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது. முழுநேர அரசியலுக்கு செல்வதற்கு முன்பு விஜயின் கடைசி திரைப்படமாக ஜனநாயகன் அமைந்துள்ளதால், படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்புகள் அதிகளவில் உள்ளன. விஜய் தவிர இப்படத்தில் பூஜா ஹெக்டே, பாபி தியோல், மாமிதா பைஜு ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். 

மேலும் படிக்க | பிக்பாஸ் 'ரெட் கார்டு': பாரு, கமருதீனின் தற்போதைய நிலை மற்றும் சம்பள விவரம் இதோ!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
vijayJananayaganHigh CourtCensor CertificateKVN

Trending News