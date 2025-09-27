English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

குஷி ரீ-ரிலீஸ் தோல்வியா? இதுவரை செய்த வசூல்..இவ்வளவுதான்!

Kushi Movie Re Release Box Office Collection : விஜய்யின் குஷி திரைப்படம், சமீபத்தில் ரீ-ரிலீஸ் செய்யப்பட்டது. இந்த படத்தின் வசூல் விவரம் என்ன என்பதை இங்கு பார்ப்போம்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Sep 27, 2025, 05:05 PM IST
  • குஷி திரைப்படம் ரீ-ரிலீஸ்!
  • மொத்த வசூல் என்ன?
  • முழு விவரம்!

Kushi Movie Re Release Box Office Collection : விஜய், தனது சினிமா வாழ்க்கையில் கொஞ்சம் முன்னேறி வந்த நாட்களில் நடித்த படங்கள் இப்போது ஐக்கானிக் ஆனதாக இருக்கிறது. அப்படி வெளியான படங்களுள் ஒன்று, குஷி. இந்த படம், சமீபத்தில் ரீ-ரிலீஸ் ஆனது.

Add Zee News as a Preferred Source

குஷி ரீ-ரிலீஸ்:

விஜய்-ஜோதிகா நடிப்பில் 2000ஆம் ஆண்டு வெளியான படம், குஷி. பெயருக்கு ஏற்றார் போல, படத்தின் கதையும் இளசுகளுக்கு ஏற்ற ‘குஷி’யான காதல் கதைதான். இந்த படத்தை, எஸ்.ஜே.சூர்யா இயக்கியிருந்தார். ஈகோ பிடித்த இரண்டு காதலர்கள், தங்கள் காதலை தெரிவிக்காமல் கடைசி வரை, சண்டை போட்டுக்கொண்டே இருப்பார்கள். கடைசியில், காதலை தெரிவிக்க வேண்டும் என்கிற நிலை வரும் போது, இருவராலும் அதை சொல்லிக்கொள்ள முடியாத நிலை ஏற்பட்டு விடும். அதையெல்லாம் கடந்து கடைசியில் அவர்கள் சேர்ந்தார்களா இல்லையா என்பதுதான் கதை.

இதற்கு முன்னர் வெளியான விஜய்யின் ரீ-ரிலீஸ் படங்கள், மக்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை கொடுத்திருக்கிறது. குறிப்பாக, கடந்த ஆண்டு வெளியான ‘கில்லி’ திரைப்படம், ரீ-ரிலீஸிலும் அசுர வசூலை பெற்றது. இதைத்தொடர்ந்து, சச்சின் படமும் சில மாதங்களுக்கு முன்பு வெளியானது. இந்த படமும் ரசிகர்களின் ஆரவாரமான வரவேற்பினை பெற்றது.

குஷி படம், கடந்த செப்டம்பர் 25ஆம் தேதியன்று தமிழ்நாட்டின் சில தியேட்டர்களில் வெளியானது. இதன் முதல் நாள் முதல் காட்சிக்கு சென்றிருந்த ரசிகர்கள், வீடியோ எடுத்து சமூக வலைதளங்களில் பதிவிட்டதை பார்க்க முடிந்தது.

குஷி படத்தின் வசூல்!

குஷி திரைப்படம், விஜய்யின் முன்னர் ரிலீஸான இரண்டு படங்களும் நல்ல வசூலை பெற்றதால், குஷி திரைப்படமும், நல்ல வரவேற்பையும் வசூலையும் பெரும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், அது இப்போது கொஞ்சம் ஆட்டம் கண்டுள்ளது. படம் ரிலீஸாகி இரண்டு நாட்கள் ஆகியிருக்கும் நிலையில், இதுவரை மொத்தமாக படம் ரூ.1.5 கோடி மட்டுமே வசூலித்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இது, பிற விஜய்யின் ரீ-ரிலீஸ் படங்களுடன் ஒப்பிடுகையில் ரொம்பவும் குறைவு என்று கூறப்படுகிறது.

பாக்ஸ் ஆபிஸ் கிங்!

நடிகர் விஜய், பல ஆண்டுகளாக தான் நடித்து வரும் படங்கள் மூலமாக பாக்ஸ் ஆபிஸ் கிங்காக இருக்கிறார். இவரது புது படங்கள், ரூ.200 கோடிக்கு குறைவாக கடந்த சில ஆண்டுகளில் வசூலித்ததில்லை. இதனாலேயே இவருக்கு பாக்ஸ் ஆபிஸ் கிங் என்கிற பட்டம் கிடைத்தது. தொடர்ந்து இவர் படங்களில் நடிப்பார் என்று எதிர்பார்த்த நிலையில், திடீரென அரசியல் கட்சியை ஆரம்பித்த இவர், இப்போது ‘ஜனநாயகன்’ படத்தில் நடித்து முடித்தவுடன் முழு நேரமாக அரசியலில் இறங்க இருக்கிறார். இதன் பிறகு தான் படங்களில் நடிக்கப்போவது இல்லை என்றும் தெரிவித்து இருக்கிறார்.

மேலும் படிக்க | குஷி ரீ-ரிலீஸ்: கட்டிப்புடி கட்டிப்புடிடா பாடலை பார்த்து..SJ சூர்யா கொடுத்த ரியாக்ஷன்!

மேலும் படிக்க | குஷி 2 படத்தில் விஜய் மகன் சஞ்சய் ஹீரோ? தயாரிப்பாளர் சொன்ன தகவல்!

About the Author
KushivijayjyothikaKushi Re ReleaseSJ Suryah

