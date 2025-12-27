ஆடியோ லான்ச் அப்டேட்: மலேசியாவில் அதிரும் 'ஜனநாயகன்' மேடை - நேரலை எங்கே பார்ப்பது?

Jana Nayagan Audio Launch: நடிகர் விஜய், கடைசியாக ஹீரோவாக நடித்து வரும் படம், ஜனநாயகன். தற்போது இந்த படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா மலேசியாவில் இன்று நடைபெற உள்ளது. இதன் முழு அட்டவணையை இங்கே பார்க்கலாம். , நிகழ்ச்சி நடைபெறும் இடம் குறித்த விவரங்கள், நேரடி ஒளிபரப்பு, ஓடிடி ஸ்ட்ரீமிங் மற்றும் வெளியீட்டு காலவரிசை குறித்த முழுமையான தகவல்கள் இங்கே.
ஜனநாயகன்:
நடிகராக மட்டும் இருந்து வந்த விஜய், கடந்த ஒரு ஆண்டில் ‘தமிழக வெற்றிக்கழகம்’ எனும் கட்சியின் அரசியல் தலைவராகவும் மாறிவிட்டார். விஜய்யின் அரசியல் பயணத்தை டார்கெட் செய்து, அவரது கடைசி படத்திற்கு ‘ஜனநாயகன்’ என உள்நோக்கத்துடன் பெயரிடப்பட்டுள்ளது. ஹெச்.வினோத் எழுதியிருக்கும் இந்த படத்தில் விஜய்க்கு ஜோடியாக பூஜா ஹெக்டே நடித்துள்ளார். மலையாள சென்சேஷனல் நடிகை மமிதா பைஜு, நரேன், பிரியாமணி உள்ளிட்டோர் இப்படத்தில் முக்கிய கதாப்பாத்திரத்தில் நடிக்க, வில்லனாக பாபி டியோல் வருகிறார். இந்த படம் இன்னும் சில நாட்களில் வெளியாக இருக்கும் நிலையில், படத்தின் இசை வெளியீடு தொடர்பாக முக்கிய தகவல் ஒன்று வெளியாகியுள்ளது.
Enga Atham Verithanama Irukum!
This isn’t just an audio launch…
KVN Productions & Malik Streams have delivered a full-on THALAPATHY THIRUVIZHA!
Energy on another level.
Vibes beyond words.
Terikavidalama makalllleeeeee! #JanaNayaganAudioLaunch… pic.twitter.com/WTbYMabdue
— KVN Productions (@KvnProductions) December 27, 2025
ஜனநாயகன் ரிலீஸ் எப்போது?
ஜனநாயகன் திரைப்படம் வருகிற பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு வெளியாக உள்ளது. அதன்படி இந்த படம் 2026 ஜனவரி 9ஆம் தேதி வெளிவரவிருக்கிறது. இதனிடையே இந்த இந்த படத்தின் இன்று மலேசியாவில் இசை வெளியீட்டு விழா பிரம்மாண்டமாக நடக்கவிருக்கிறது.
ஜனநாயகன் இசை வெளியீட்டு தேதி மற்றும் நேரம்:
'தளபதி திருவிழா' என்று அழைக்கப்படும் ஜனநாயகன் இசை வெளியீட்டு விழா, இன்று டிசம்பர் 27, 2025 அன்று மலேசியாவில் நடைபெற உள்ளது.
ஜனநாயகன் இசை வெளியீட்டு விழா நேரலை ஒளிபரப்பு: எங்கே, எப்படி பார்ப்பது?
கோலாலம்பூருக்கு வர முடியாத ரசிகர்களுக்காக, இந்த நிகழ்வு நேரடியாக அவர்களின் திரைகளுக்குக் கொண்டுவரப்படும். இந்த நிகழ்வு ஆறு மணி நேர பிரம்மாண்டமான தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சியாகப் பதிவு செய்யப்படும். மேலும் இந்த நிகழ்ச்சி வரும் ஜனவரி 4, 2026 அன்று ஜீ தமிழ் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பப்படும்.
ஓடிடி: ஜனவரி 4 அன்று மாலை 4:30 மணி முதல் இரவு 10:30 மணி வரை, இந்த நிகழ்ச்சி ZEE5 தமிழில் நேரலையாக ஒளிபரப்பாகும்.
ஜனநாயகன் இசை வெளியீட்டு விழா நடைபெறும் இடம்:
'ஜனநாயகன்' திரைப்படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா இன்று அதாவது டிசம்பர் 27 ஆம் தேதி மலேசியத் தலைநகர் கோலாலம்பூரில் நடைபெற உள்ளது. இந்த இசை வெளியீட்டு நிகழ்ச்சி Bukit Jalil Open Ground இல் நடைபெறுகிறது. இந்திய நேரப்படி மாலை 3.30 மணிக்கு இந்த நிகழ்ச்சி தொடங்கும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த நிகழ்ச்சி ஐந்து முதல் ஆறு மணி நேரம் நீடிக்கும் எனத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இந்நிகழ்ச்சியைக் காண 80,000 முதல் ஒரு லட்சம் ரசிகர்கள் வருவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதற்கேற்ப பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
