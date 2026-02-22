English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Movies
  • விஜய் மில்டனின் ‘Gods and Soldiers’ படப்பிடிப்பு நிறைவு!

விஜய் மில்டனின் ‘Gods and Soldiers’ படப்பிடிப்பு நிறைவு!

Gods and Soldiers Movie Update: இயக்குநர் விஜய் மில்டன் இயக்கும் ‘Gods and Soldiers’ படப்பிடிப்பு நிறைவடைந்துள்ள நிலையில், Post-Production பணிகளை தற்போது தொடங்கி உள்ளனர்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Feb 22, 2026, 08:06 PM IST

Trending Photos

கம்மி விலையில் காஷ்மீர் டூர்! குடும்பத்துடன் 6 நாட்கள் சுற்றுலா.. சூப்பரான வாய்ப்பு
camera icon7
IRCTC
கம்மி விலையில் காஷ்மீர் டூர்! குடும்பத்துடன் 6 நாட்கள் சுற்றுலா.. சூப்பரான வாய்ப்பு
1975 முதல் 1983 வரை.. ரஜினி, கமல் இணைந்து நடித்த 13 படங்கள்! என்னென்ன?
camera icon12
Rajini Kamal
1975 முதல் 1983 வரை.. ரஜினி, கமல் இணைந்து நடித்த 13 படங்கள்! என்னென்ன?
கஜகேசரி யோகம்: யானை பலம்.. சிங்க தைரியம்.. 4 ராசிகளின் தலைவிதி மாறும்
camera icon7
Gajakesari Rajayogam
கஜகேசரி யோகம்: யானை பலம்.. சிங்க தைரியம்.. 4 ராசிகளின் தலைவிதி மாறும்
8வது ஊதியக்குழு: இன்னும் சில மாதங்களில்... அரசு ஊழியர்களுக்கு லட்சத்தில் அரியர் தொகை
camera icon10
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: இன்னும் சில மாதங்களில்... அரசு ஊழியர்களுக்கு லட்சத்தில் அரியர் தொகை
விஜய் மில்டனின் ‘Gods and Soldiers’ படப்பிடிப்பு நிறைவு!

Gods and Soldiers Movie Update: புகழ்பெற்ற இயக்குனரும் ஒளிப்பதிவாளருமான விஜய் மில்டன் இயக்கத்தில் உருவாகி வரும் மிகப்பெரிய (தமிழ்–தெலுங்கு) இருமொழித் திரைப்படமான 'Gods and Soldiers' திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பை, படக்குழு அதிகாரப்பூர்வமாக நிறைவு செய்துள்ளது. படக்குழு தற்போது விரிவான Post-Production பணிகளில் ஈடுபட்டு வருகிறது.

Add Zee News as a Preferred Source

பெரிய பட்ஜெட்டில் தயாரிக்கப்பட்டு, வலுவான உணர்ச்சி மையத்தைத் தழுவி உருவாகும் Gods and Soldiers படம், கலாச்சார வேர்களோடு இணைந்த கதை சொல்லலையும், மக்களைக் கவரும் வணிக ரீதியான அம்சங்களையும் ஒருங்கிணைக்கும் ஒரு திரை அனுபவமாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

ஸ்டார் நடிகர்கள் 

இந்தப் படத்தில் பல நட்சத்திரங்கள் இணைந்துள்ளனர். ஆரி அர்ஜுணன் இதுவரை இல்லாத ஒரு காவல் அதிகாரி கதாபாத்திரத்தில் புதுமையான தோற்றத்தில் தோன்றுகிறார். ராஜ் தருண் இந்தப் படத்தின் மூலம் தனது தமிழில் அறிமுகம் ஆகிறார். பரத் வலுவான உணர்ச்சி ஆழம் கொண்ட கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருக்கிறார். அம்மு அபிராமி மற்றும் கிஷோர்  நடிப்புத் திறனை மையமாகக் கொண்ட கதாபாத்திரங்களால் படத்திற்கு ஆழம் சேர்க்கின்றனர்.

மேலும், இப்படத்தினை தனித்துவமாக உயர்த்தும் வகையில், சுயாதீன இசை உலகில் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்ற வேடன் சிறப்பு தோற்றத்தில் இடம்பெற்றுள்ளார். தனது இயல்பான குரல், சமூக உணர்வு மிக்க பாடல்வரிகள், மற்றும் இளைஞர்களிடையேயான பெரிய ஆதரவைப் பெற்றுள்ள வேடனின் பங்களிப்பு, படத்தின் கதைக்கு தனித்துவமான கலாச்சார மற்றும் இசைச் சுவையை அளிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது படத்தின் சமகால இணைப்பை வலுப்படுத்துவதோடு, அதன் உணர்ச்சி ஆழத்தையும் உயர்த்துகிறது.

இயக்குநர் விஜய் மில்டன் பேச்சு

“இந்த படம் அனைவரிடமிருந்தும் மித மிஞ்சிய உடல் உழைப்பையும் நேர்மையையும் எதிர்பார்த்தது. ஆனால் நாம் அதன் எல்லைகளை தாண்டியிருக்கிறோம். திரையில் பதிவான அந்த ஆற்றல் பார்வையாளர்களுடன் வலுவாக இணையும் என்று நான் நம்புகிறேன்,” என்று அவர் கூறினார்.

post production பணிகள்

படப்பிடிப்பு நிறைவடைந்துள்ள நிலையில், தற்போது எடிட்டிங், பின்னணி இசை, ஒலி வடிவமைப்பு மற்றும் காட்சித் துல்லிய மேம்பாடு ஆகியவற்றில் கவனம் செலுத்தி, தொழில்நுட்ப ரீதியாக செழுமையான மற்றும் முழுமையாக ரசிக்க வைக்கும் திரையரங்கு அனுபவத்தை வழங்க படக்குழு செயல்பட்டு வருகிறது. படத்தின் நீளமும், பல அடுக்குகளைக் கொண்ட கதை சொல்லலும் கருத்தில் கொண்டு, அதன் இயல்பான உணர்வை காக்கவும், திரை தாக்கத்தை உயர்த்தவும் மிகுந்த துல்லியத்துடன் post production பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.

ரஃப் நோட் புரொடக்ஷன் தயாரிப்பில் உருவாகும் Gods and Soldier படத்தின் டீசர், இசை வெளியீடு மற்றும் படம் வெளியீடு தொடர்பான அறிவிப்புகள் விரைவில் வெளியாகும். 

மேலும் படிக்க: மார்ச் 6 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது "99/66" தொன்னூற்று ஒன்பது அறுபத்தியாறு

மேலும் படிக்க: ரீ-ரிலீஸ் வரலாற்றில் புதிய சாதனை: வசூல் வேட்டையில் 'கில்லி'.. 'துணிவு' நிலை என்ன?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

 

About the Author
Gods and SoldiersCinemadirector Vijay MiltonActor Bharath

Trending News