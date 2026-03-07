English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Movies
  • வீடு இல்லாமல் தவிக்கிறேன்.. நீலாங்கரை வீடு வேணும் - விஜயிடம் டிமாண்ட் வைக்கும் சங்கீதா!

வீடு இல்லாமல் தவிக்கிறேன்.. நீலாங்கரை வீடு வேணும் - விஜயிடம் டிமாண்ட் வைக்கும் சங்கீதா!

Vijay Sangeetha Divorce Case Latest Update: தவெக தலைவரும் தனது கணவருமான விஜய் தன்னை நீலாங்கரை வீட்டிற்குள் அனுமதிக்க மறுப்பதாக மனைவி சங்கீதா குற்றச்சாட்டை முன்வைத்துள்ளார்.  இது தொடர்பாக புதிய மனுவை சங்கீதா தாக்கல் செய்துள்ளார்.

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Mar 7, 2026, 01:19 PM IST
  • சங்கீதா இடைக்கால மனு தாக்கல்
  • நீலாங்கரை வீட்டில் தங்க உரிமை உள்ளது
  • விஜய்க்கு உத்தரவிட வேண்டும்

Trending Photos

விடியல் பயண திட்டம் : பெண்களுக்கான இலவச பயணம் - 10 முக்கிய தகவல்கள்
camera icon11
Tamil Nadu Free Bus Scheme
விடியல் பயண திட்டம் : பெண்களுக்கான இலவச பயணம் - 10 முக்கிய தகவல்கள்
அதிர்ச்சி செய்தி!! இந்த ஊழியர்களுக்கு கிராஜுவிட்டி கிடைக்காது!! விதிகளில் உள்ள ட்விஸ்ட்!
camera icon10
Gratuity
அதிர்ச்சி செய்தி!! இந்த ஊழியர்களுக்கு கிராஜுவிட்டி கிடைக்காது!! விதிகளில் உள்ள ட்விஸ்ட்!
விஜய்யின் வீடு இவ்வளவு கோடியா? பளபளக்கும் நீலாங்கரை பங்களா - உரிமை கோரும் சங்கீதா
camera icon8
vijay
விஜய்யின் வீடு இவ்வளவு கோடியா? பளபளக்கும் நீலாங்கரை பங்களா - உரிமை கோரும் சங்கீதா
அஸ்தமனமாகும் சனி: இந்த 3 ராசிகளுக்கு 40 நாட்கள் ராஜயோகம்.. பணம், அதிர்ஷ்டம் குவியும்
camera icon7
Shani Asta 2026
அஸ்தமனமாகும் சனி: இந்த 3 ராசிகளுக்கு 40 நாட்கள் ராஜயோகம்.. பணம், அதிர்ஷ்டம் குவியும்
வீடு இல்லாமல் தவிக்கிறேன்.. நீலாங்கரை வீடு வேணும் - விஜயிடம் டிமாண்ட் வைக்கும் சங்கீதா!

Vijay Sangeetha Divorce Case Latest Update: தவெக தலைவரும் தனது கணவருமான விஜய் தன்னை நீலாங்கரை வீட்டிற்குள் அனுமதிக்க மறுப்பதாக மனைவி சங்கீதா குற்றச்சாட்டை முன்வைத்துள்ளார். தமிழ் சினிமாவில் உச்சபட்டிச நடிகராக இருக்கும் விஜய்,கடநத் 1999ஆம் ஆண்டு சங்கீதாவை திருமணம் செய்து கொண்டார்.  இவர்களுக்கு ஒரு மகன் மற்றும் ஒரு மகள் இருக்கின்றனர்.   விஜய் சங்கீதாவுக்கு 25 வயதில் மகனும, 20 வயதில் மகளும் உள்ளனர்.  கடந்த சில ஆண்டுகளாக விஜய் சங்கீதா பிரிந்து வாழ்ந்து வந்துள்ளனர்.

Add Zee News as a Preferred Source

Vijay Sangeetha Divorce Case Latest: விஜய் சங்கீதா விவாகரத்து வழக்கு

சங்கீதா லண்டனில் வசித்து வந்துள்ளார். இந்த நிலையில், சங்கீதா விவாகரத்து கோரி டிசம்பர் மாதத்தில் செங்கல்பட்டு நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார்.  அந்த மனுவில்,   விஜய் வேறொரு நடிகையுடன் திருமணத்திற்கு மீறிய உறவில் இருந்துள்ளார். இதனை நான் 2021ஆம் ஆண்டு தான் அறிந்தேன். விஜயும் அந்த நடிகையுடன் வெளிநாடுகளுக்கு பலமுறை ஒன்றாக செய்துள்ளனர்.

இது சம்பந்தமான புகைப்படங்களும் சோஷியல் மீடியால் பலமுறை வெளியாகி உள்ளது. இந்த விவகாரம் குறித்து கேட்டபோது,  விஜய் அதை மறுப்போ, எதிர்ப்போ தெரிவிக்கவில்லை. என்னை மன ரீதியாக புண்படுத்தி இருக்கிறார். மன உளைச்சலையும் அவமதிப்பையும் இனி இந்த திருமண வாழ்க்கையில் தொடர முடியாது. எனவே, தனக்கு விவாகரத்து வேண்டும் என குறிப்பிட்டிருந்தார்.

Vijay Sangeetha Divorce Case Latest: சங்கீதா புதிய மனு 

விஜய் சங்கீதா விவாகரத்து விவகாரம் கடந்த சில தினங்களாக பேசும் பொருளாக இருந்து வருகிறது. த்ரிஷாவுடன் தான் விஜய் தொடர்பில் இருப்பதாகவும் தகவல்கள் கசிந்த வண்ணம் உள்ளன. சோஷியல் மீடியாவிலும் விஜய் சங்கீதா விவகாரம் பூதாகரமாக வெடித்துள்ளது. இதற்கிடையில், டிசம்பர் மாதத்தில் தாக்கல் செய்த மனுவை சங்கீதா திரும்ப பெற்றதாக சொல்லப்படுகிறது.  இந்த நிலையில், விஜய் மனைவி சங்கீதா விவாகரத்து கோரி செங்கல்பட்டு நீதிமன்றத்தில்  புதிய மனுவை தாக்கல் செய்துள்ளார்.

அந்த மனுவில் விஜய் தன்னை நீலாங்கரை வீட்டிற்குள் அனுமதிக்க மறுப்பதாக மனைவி சங்கீதா குற்றச்சாட்டை முன்வைத்துள்ளார்.   மேலும், அந்த மனுவில் கூறியிருப்பதாவது,   இந்த வழக்கில் விவாகரத்து பெறும் வரை  விஜய்யின் நீலாங்கரை வீட்டில் தங்க அனுமதிக்க வேண்டும். தான் லண்டனை சேர்ந்தவர் என்பதால், வேறு எங்கும் எனக்கு வீடு கிடையாது.

Vijay Sangeetha Divorce Case Latest: நீலாங்கரை வீட்டில் தங்க அனுமதிக்க வேண்டும்

எனவே,  விஜயின் நீலாங்கரை வீட்டில் என்னை தங்க அனுமதிக்க வேண்டும். அந்த உரிமையும் எனக்கு உள்ளது.  விவாகரத்து கோரி நீதிமன்றத்தை நாடினால்,  வீட்டில் வசிக்க  அனுமதிக்க முடியாதுஎன விஜய் தரப்பு வழக்கறிஞர்கள் மிரட்டல் விடுத்தனர்.  விவாகரத்து வழக்கு தொடர்ந்த பிறகு தனக்கு இந்தவீட்டி வசிக்க அனுமதியில்லை என கூறுகின்றனர்.

எனவே, விவாகரத்து முடியும் வரை வீட்டில் வசிக்க உரிமை உள்ளது. தன்னை நீலாங்கரை தங்க விஜய் அனுமதிக்க உத்தரவிட வேண்டும் என மனுவில் குறிப்பிட்டுள்ளார். சங்கீதா தற்போது தாக்கல் செய்துள்ள இடைக்கால மனு  தாக்கல் செய்துள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. இதற்கிடையில், அண்மையில் விஜய் த்ர்ஷா திருமண நிகழ்ச்சி ஒன்றில் கலந்து கொண்டார். இருவரும் ஒரே காரிலும், ஒரே நிற ஆடை அணிந்து வந்தது பேசும் பொருளாக மாறியுள்ளது. இப்படிப்பட்ட சூழலில் தான்,  சங்கீதா இடைக்கால மனு தாக்கல் செய்துள்ளார்.

மேலும் படிக்க: ”என்னை நல்லா புரிஞ்சவங்க”.. சங்கீதா குறித்து விஜய் சொன்ன 3 விஷயங்கள்! அப்புறம் ஏன் விவாகரத்து?

மேலும் படிக்க: திருமண விழாவில் ஜோடியாக விஜய் - திரிஷா.. விவாகரத்து கோரும் சங்கீதா! அரசியல் வாழ்க்கை பாதிக்குமா?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

 

About the Author
vijayVijay Wife SangeethaVijay Sangeetha Divorce caseDivorce CaseTVK Leader Vijay Wife Sangeetha Case

Trending News