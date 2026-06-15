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மீண்டும் இணையும் விஜய் - சங்கீதா? சேர்வதற்கு இவர்தான் காரணம்! முழு விவரம்

Vijay - Sangeetha Reunion Rumours: விஜய் - சங்கீதா விவாகரத்து வழக்கு ஆகஸ்ட் 7-ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அவர்கள் மீண்டும் இணைந்து வாழ முடிவு எடுத்துள்ளதாக சமூக வலைத்தளங்களில் தகவல்கள் பரவி வருகின்றன. 

Written ByR Balaji
Published: Jun 15, 2026, 05:27 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 05:51 PM IST
மீண்டும் இணையும் விஜய் - சங்கீதா? சேர்வதற்கு இவர்தான் காரணம்! முழு விவரம்
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About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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