/மீண்டும் இணையும் விஜய் - சங்கீதா? சேர்வதற்கு இவர்தான் காரணம்! முழு விவரம்

தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் - சங்கீதா விவாகரத்து வழக்கு நீதிமன்றத்தில் சென்று கொண்டிருக்கிறது. அவ்வழக்கு விசாரணை ஆகஸ்ட் மாதம் ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நிலையில், அவர்கள் இருவரும் விவாகரத்து செய்யும் முடிவில் இல்லை என்றும் அவர்கள் ஒன்னு சேர்ந்து விட்டார்கள் என்றும் சமூக வலைத்தளங்களில் பேசி வருகின்றனர். இது குறித்து விரிவாக பார்க்கலாம்.
விஜய் மற்றும் சங்கீதா ஆகியோர் நல்ல கணவன் - மனைவியாக அரியப்பட்டனர். இந்த சூழலில், சங்கீதா விஜய்யை விவகாரத்து செய்ய கோரி கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பாக செங்கல்பட்டு நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார். அதாவது விஜய் நடிகை ஒருவருடன் திருமணம் மீறிய உறவில் இருப்பதாகவும் தன்னை கொடுமைபடுத்தியதாகவும் சங்கீதா அந்த மனுவில் குறிப்பிட்டிருந்தது அனைவரது மத்தியிலும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருந்தது.
இந்த வழக்கு விசாரணை கடந்த ஏப்ரல் 20 ஆம் தேதி விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது நேரில் ஆஜராகாமல் வீடியோ கான்ஃபரன்ஸ் மூலம் ஆஜராக விஜய் மற்றும் சங்கீதா தனித்தனியாக மனுக்கள் தாக்கல் செய்தனர். அந்த மனுவை விசாரித்த நீதிபதி வழக்கை ஜூன் 15 ஆம் தேதி அதாவது இன்று ஒத்தி வைத்தார். இந்த நிலையில், இன்று வழக்கு விசாரணைக்கு வந்த நிலையில், விஜய் மற்றும் சங்கீதா நேரில் ஆஜாராகவில்லை. அவர்கள் வீடியோ மூலம் ஆஜராக அனுமதி கேட்ட மனுக்களில் இமெயில் ஐடி உள்ளிட்ட விவரங்கள் சரியாக இல்லாததால் இருவரின் மனுக்களும் நிராகரிக்கப்பட்டு வழக்கு விசாரணை ஆகஸ்ட் 7 ஆம் தேதிக்கு ஒத்தி வைத்தார் நீதிபதி.
இதற்கிடையில், இரு குடும்பத்தினரும் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியதாகவும், அதில் விஜய் மற்றும் சங்கீதா மனம் மாறி மீண்டும் ஒன்னு சேர முடிவு எடுத்துள்ளதாகவும் சமூக வலைத்தளங்களில் பரவலாக பேசப்பட்டு வருகிறது.
விஜய் மற்றும் சங்கீதா இருவருக்கிடையே உள்ள நீண்ட வருட பிரச்சனையை முடிவுக்கு கொண்டு வர விஜய்யின் தாய் சோபனா தலையிட்டதாக தகவல்கள் வெளியாகி வருகின்றனர். அவர் தலையிட்டு சங்கீதா குடும்பத்துடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியதாக கூறப்படுகிறது. அதன்பின்னரே விஜய் மற்றும் சங்கீதா மீண்டும் சேர்ந்து வாழ முடிவெடுத்ததாக கூறப்படுகிறது.
இந்த தகவல் விஜய் ரசிகர்கள் மற்றும் தவெக தொண்டர்களை சந்தோஷத்தில் ஆழ்த்தி உள்ளது. நல்ல முடிவு என பலரும் பாராட்டி வருகின்றனர். ஆனால் மறுபக்கம் ஏன் இப்படியான ஒரு முடிவு எடுத்தார் சங்கீதா என முன்னதாக அவரை ஆதரித்து பேசிய சிலர் வருத்தம் தெரிவித்து வருகின்றனர். இப்படி பதிவிடுப்பவர்களுக்கு விஜய் ரசிகர்கள் ரிப்ளே செய்து விளாசி வருகின்றனர். இதனால் சமூக வலைத்தளங்களில் பெரிய விவாதமே சென்றுக்கொண்டிருக்கிறது.
முன்னதாக விஜய்யின் முதலமைச்சர் பதவியேற்பில் சங்கீதா, மகன் ஜேசன் சஞ்சய், மகள் திவ்யா சாஷா ஆகியோர் கலந்து கொள்ளவில்லை. இதனை நடிகர் சமுத்திரகனியும் கூறி வருத்தம் தெரிவித்திருந்தார். இதற்கிடையில் விவாகரத்து கேட்டதால் நீலாங்கரை வீட்டில் பங்களாவில் தங்க கூடாது என்று விஜய் கூறியதாகவும் இதனால் தீர்ப்பு வரும் வரை அங்கு தங்க அனுமதி வேண்டும் என்று சங்கீதா நீதிமன்றம் சென்றது குறிப்பிடத்தக்கது. இதனால் தற்போது சங்கீதா எங்கு இருக்கிறார். அவர் நீலாங்கரை வீட்டில்தான் இருக்கிறாரா என பலரும் சமூக வலைத்தளங்களில் கேள்வி எழுப்பி வருகின்றனர்.
இருப்பினும் விஜய் - சங்கீதா இருவரும் மீண்டும் ஒன்னுசேருவது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ தகவலோ அல்லது நீதிமன்ற வழக்கு வாபஸோ பெறவில்லை. வழக்கு விசாரணை ஆகஸ்ட் 7-க்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது. என்ன நடக்கப்போகிறது என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.