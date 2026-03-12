தனது இனிஷியலை மாற்றிய விஜய் மகன்? வைரலாகும் தகவல்..எது உண்மை?

Jason Sanjay Initial : விஜய்க்கு, ஜேசன் சஞ்சய் மற்றும் திவ்யா சாஷா என இரு பிள்ளைகள் உள்ளனர். இதில், ஜேசன் சஞ்சய் குறித்த சில செய்திகள் இணையத்தில் தற்போது வைரலாகி வருகிறது.
ஜேசன் சஞ்சய்:
விஜய்-சங்கீதாவின் மகன் ஜேசன் சஞ்சய், சிறு வயதில் சென்னையில் தனது குடும்பத்தினருடன் வசித்து வந்தார். விஜய்யின் போக்கிரி படத்தில் ‘வசந்த முல்லை’ பாடலில் ஒரு காட்சிக்கு வருவார். அதன் பிறகு, வேட்டைக்காரன் திரைப்படத்தில் ‘நான் அடிச்சா தாங்கமாட்ட’ பாடலில் தனது தந்தையுடன் சேர்ந்து நடனமாடியிருந்தார். அதன் பிறகு, அவரை எந்த விஜய் படத்திலும் பார்க்க முடிவதில்லை.
வெளிநாட்டில் திரைப்படக்கலை பயின்று வந்த ஜேசன், சில குறும்படங்களை இயக்கியிருக்கிறார். இதையடுத்து, முதல் படத்தை தமிழில் எடுப்பதாக அறிவிப்பு வெளியானது. இவரது படத்தை, லைகா தயாரிக்கிறது. இந்த படத்தில் சந்தீப் கிஷன் ஹீரோவாக நடிக்கிறார். இப்படத்திற்கு சிக்மா என்று பெயர் வைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நிலையில், படத்தின் ஷூட்டிங் சமீபத்தில் முடிந்தது. ரிலீஸிற்காக படம் காத்துக்கொண்டுள்ளனர்.
விஜய்-சங்கீதா விவாகரத்து:
விஜய்க்கும் சங்கீதாவிற்கும் 1999ஆம் ஆண்டு திருமணம் நடந்தது. முதலில் இங்கிலாந்தில் இவர்களின் திருமணம் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. பின்பு சென்னையில் ராஜா முத்தையா மண்டபத்தில் உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்கள் மத்தியில் திருமணம் நடந்தது. 26 ஆண்டு திருமண வாழ்க்கைக்கு பிறகு தனக்கு விஜய்யிடம் இருந்து விவாகரத்து வேண்டும் என்று கூறி சங்கீதா சமீபத்தில் மனு தாக்கல் செய்துள்ளார். இந்த விவாகரத்து, பலருக்கும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. விஜய்யின் பிள்ளைகளும், இப்போது அவருடன் இல்லை. லண்டனில் சங்கீதாவுடன் தங்கியிருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
இனிஷியலை மாற்றிய ஜேசன்?
ஜேசன் சஞ்சய், தான் இயக்குநராக அறிமுகமாகியிருக்கும் ‘சிக்மா’ திரைப்படத்தில், தன்னுடைய பெயருக்கு முன் வரும் இனிஷியலை ஜேசன் சஞ்சய் மாற்றியிருப்பதாக கூறப்படுகிறது. புது படத்திற்கான டைட்டில் கார்ட் மற்றும் கையெழுத்துகளில், தனது தந்தையின் பெயரை குறிக்கும் எழுத்து எதையும் அவர் பயன்படுத்தவில்லை என்று கூறப்படுகிறது. அவர், தன் தந்தையின் பெயருக்கு பதிலாக 'Jason Sanjay S' என்று கையெழுத்திட்டு இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ தகவல் எதுவும் வெளியாகவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
S என்பதன் பொருள்:
வழக்கமாக, அனைத்து பிள்ளைகளுமே தங்களின் தந்தை பெயரைத்தான் இனிஷியலாக வைத்துக்கொள்வர். பெண்கள்தான் திருமணத்திற்கு பிறகு ஒரு சிலர் தங்களின் கணவரின் பெயரை சேர்த்துக்கொள்வர். ஒரு சிலர், தங்களின் தந்தை மீதுள்ள அதிருப்தி காரணமாக தாயின் இனிஷியலை சேர்த்துக்கொள்வர். அப்படி, S என்பதற்கு அர்த்தம், சங்கீதாவின் பெயராக இருக்கலாம் என்று கூறுகின்றனர். இன்னும் சிலர், சொர்ணலிங்கம் என்கிற தனது தாத்தாவின் பெயரை அவர் இனிஷியலாக வைத்திருக்கலாம் என்றும் சிலர் கூறி வருகின்றனர்.
ஈரோட்டில் ஜேசன் சஞ்சய்:
ஜேசன் சஞ்சய், தனது பட வேலைகள் முடிந்து தற்போது அடுத்தக்கட்ட பணிகளில் பிசியாக இருக்கிறார். சமீபத்தில் அவர் ஏர்போட்டில் இருப்பது போன்ற புகைப்படங்களும் வீடியோக்களும் வைரலானது. அவரை ஒருவர் வீடியோ எடுக்க, “ஏன் வீடியோ எடுக்கிறீர்கள்?” என்பது போல அவர் சிரித்துக்கொண்டே கேட்கும் ரியாக்ஷன் பலருக்கும் பிடித்திருந்தது. இதையடுத்து, அவர் சமீபத்தில் ஈரோட்டிற்கு சென்றிருந்தார். அங்கிருந்த தொழிலாளர்களுடன் சேர்ந்து அவர் எடுத்துக்காெண்ட போட்டோ இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
சிக்மா திரைப்படம்:
சிக்மா திரைப்படத்தின் ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் மற்றும் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் பணிகள் இழுபறியில் இருந்தன. காரணம், அதற்கு ஏற்ற தயாரிப்பாளர் சரியாக கிடைக்கவில்லை. அனைத்தும் அமைந்து ஒரு வழியாக படம் முடிந்த பிறகும் இன்னும் ரிலீஸ் தேதி அறிவிக்கப்படவில்லை. இந்த சம்மரில் படம் வெளியாகும் என்று கூறப்படுகிறது. படத்தின் டீசர் வெளியாகி, நல்ல வரவேற்பை பெற்றது. படம், ஆக்ஷன் த்ரில்லர் பாணியில் உருவாகியிருக்கிறது.
