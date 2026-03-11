English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • விஜய்-சங்கீதா விவாகரத்துக்கு மத்தியில்…மகன் ஜேசன் சஞ்சய் எங்கே சென்றுள்ளார் தெரியுமா?

விஜய்-சங்கீதா விவாகரத்துக்கு மத்தியில்…மகன் ஜேசன் சஞ்சய் எங்கே சென்றுள்ளார் தெரியுமா?

Jason Sanjay Viral Photo : நடிகரும் அரசியல் கட்சி தலைவருமான விஜய்யிடம், அவரது மனைவி சங்கீதா விவாகரத்து கேட்டு வழக்கு தொடர்ந்திருக்கும் நிலையில், அவர்களின் மகன் ஜேசன் சஞ்சய்யின் புகைப்படம் ஒன்று இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Mar 11, 2026, 10:18 AM IST
  • விஜய் - சங்கீதா விவாகரத்து..
  • மகன் ஜேசன் சஞ்சய் எங்கே?
  • இதோ வைரல் போட்டோ..

விஜய்-சங்கீதா விவாகரத்துக்கு மத்தியில்…மகன் ஜேசன் சஞ்சய் எங்கே சென்றுள்ளார் தெரியுமா?

Jason Sanjay Viral Photo : தென்னிந்தியாவின் பெரிய நடிகர்களுள் ஒருவரான விஜய், இப்போது நடிகர் மட்டும் கிடையாது, ‘தமிழக வெற்றிக்கழகம்’ என்கிற அரசியல் கட்சியின் தலைவரும் கூட. இவர், தற்போது சினிமாவில் இருந்து விலகி முழு வீச்சில், அரசியல் பணிகளில் கவனம் செலுத்தி வருகிறார். சமீபத்தில், இவரிடமிருந்து விவாகரத்து கேட்டு, சங்கீதா மனு தாக்கல் செய்திருந்தார்.

விஜய் - சங்கீதா விவாகரத்து:

நடிகர் விஜய்க்கும், இலங்கை-லண்டன் தொழிலதிபர் சொர்ணலிங்கத்தின் மகள் சங்கீதாவிற்கும் 1999ஆம் ஆண்டு முதலில் இங்கிலாந்து சட்டப்படியும், தமிழ் முறைப்படியும் திருமணம் நடந்தது. இதன் பிறகு, இருவருக்கும் ஜேசன் சஞ்சய் மற்றும் திவ்யா சாஷா என இரு பிள்ளைகள் பிறந்தனர். அனைத்து பட விழாக்களுக்கும் விஜய்யுடன் வரும் சங்கீதா, கடைசியாக மாஸ்டர் பட விழாவில் தலைக்காட்டினார். அதன் பிறகு, எந்த பட விழாவிற்கும் வரவில்லை. இதனால், இருவரும் பிரிந்து வாழ்வதாக ரசிகர்கள் சந்தேகித்தனர். அந்த சந்தேகத்தை உறுதி செய்யும் விதமாக, கடந்த மாத இறுதியில் நடிகை சங்கீதா விவாகரத்து கோரி மனு தாக்கல் செய்திருந்தார்.

தான் தாக்கல் செய்த விவாகரத்து மனுவில், விஜய்க்கு வேறு ஒரு நடிகையுடன் தொடர்பு இருப்பதாக குறிப்பிட்டிருந்தார். மேலும், இது குறித்து தான் கண்டுபிடித்தவுடன் அந்த உறவில் இருந்து விடுபடுவதாக சொன்னதாகவும், ஆனால் அந்த உறவை துண்டிக்க எந்த முயற்சியும் எடுக்கவில்லை என்றும் தெரிவித்திருந்தார். தொடர்ந்து அதிகாரம் செலுத்துதல், சுதந்திரங்களை பறித்தல் உள்ளிட்ட எக்கச்சக்க குற்றச்சாட்டுகளை அவர் விஜய் மீது வைத்திருந்தார். இந்த விவாகரத்து மனு பதியப்பட்ட மறு நாளே, விஜய் நடிகை த்ரிஷாவுடன் ஒன்றாக கல்பாத்தி தயாரிப்பாளர்கள் வீட்டு திருமண விழாவில் கலந்து கொண்டார். இது, பலருக்கும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.

ஜேசன் சஞ்சய்:

தாய் ஒரு பக்கம், லண்டனில் செட்டில் ஆகிவிட, தந்தை தமிழ்நாட்டில் அரசியலில் அடித்தளம் போட, இவர்களின் இரு பிள்ளைகளும் தற்போது வெளிநாட்டில் படித்து வந்தனர். சிறுவயதில் தனது தந்தையுடன் போக்கிரி மற்றும் வேட்டைக்காரன் உள்ளிட்ட படங்களில், ஒரு பாடலில் தோன்றிய சஞ்சயையும் சினிமா மோகம் விடவில்லை. வெளிநாட்டில் திரைப்படக்கலையை பயின்று, இப்போது தமிழ் திரையுலகிற்கு வந்த புது இயக்குநராக இருக்கிறார். சந்தீப் கிஷன் நடிக்கும் ‘சிக்மா’ படத்தை இவர் இயக்க, லைகா நிறுவனம் அதனை தயாரிக்கிறது.

Jason Sanjay

தந்தை-தாயின் விவாகரத்து அறிவிப்பு வெளியாகியிருக்கும் இந்த சமயத்தில், ஜேசன் சஞ்சய், ஈரோடு சென்றிருக்கிறார். அங்கு, ஒரு நிறுவன ஊழியரகளுடன் இவர் புகைப்படமும் எடுத்துள்ளார். அவர் எடுத்துக்கொண்ட இந்த போட்டோ இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. 

‘சிக்மா’ நிலை என்ன?

ஜேசன் சஞ்சய் இயக்கும் சிக்மா திரைப்படத்தின் வேலைகள் 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே தொடங்கப்பட்டது. தயாரிப்பாளர் கிடைக்காமல் சில நாட்கள் இழுத்தடிக்கப்பட்ட இந்த படம், இன்னும் சில நாட்கள், ப்ரொடக்‌ஷன் பணிகளை ஆரம்பிக்க தாமதிக்கப்பட்டது. பின்னர் ஹீரோவை தேடும் பணிகள் ஆரம்பமாகின. சந்தீப் கிஷன் இதில் ஹீரோவாக நடிப்பதாக அறிவிப்பு வெளியானது.

சில மாதங்களுக்கு முன்பு, இப்படத்தின் ஷூட்டிங் முடிக்கப்பட்டது. இந்த ஆண்டில், ஏதாவது ஒரு விடுமுறை தினத்தில் இப்படத்தை தியேட்டரில் எதிர்பார்க்கலாம் என்பது சினிமா வட்டாரங்களில் இருந்து வரும் தகவலாக இருக்கிறது. ஜேசன் சஞ்சய்யின் முதல் படமான இது, ஆக்‌ஷன் த்ரில்லராக உருவாகி இருக்கிறது. இதற்கு தமன் இசையமைத்திருக்கிறார். 

திவ்யா சாஷா எங்கே?

திவ்யா சாஷாவும், தனது அண்ணனை போலவே வெளிநாட்டில் படித்து வருகிறார். சமீபத்தில் அவரது பள்ளி பட்டமளிப்பு விழா நடந்தது. இதில், ஜேசன் சஞ்சய் கலந்து கொண்டு அவருக்கு வாழ்த்து தெரிவித்த வீடியோ இணையத்தில் வைரலானது. 

வீடின்றி தவிக்கும் சங்கீதா!

விஜய் மனைவி சங்கீதா, தனது விவாகரத்து மனுவிற்கு அடுத்ததாக இன்னொரு மனுவையும் தாக்கல் செய்திருந்தார். அதில், தன்னை சென்னை நீலாங்கரையில் இருக்கும் இல்லத்தில் அனுமதிக்க விஜய் மறுப்பதாகவும், அந்த வீட்டில் தனக்கும் சம உரிமை இருப்பதாகவும் கூறியிருந்தார். கூடவே, தான் லண்டனில் செட்டில் ஆகிவிட்டதாலும், சென்னையில் விவாகரத்துக்கு தாக்கல் செய்திருப்பதாலும், தங்குவதற்கு வீடின்றி தவிப்பதாக குறிப்பிட்டிருந்தார். 

மேலும் படிக்க | “த்ரிஷா-விஜய் காதலிக்க உரிமை உண்டு” பிரபல இயக்குநர் கருத்து! என்ன விஷயம்?

மேலும் படிக்க | D56 அப்டேட் : தனுஷுக்கு ஜோடியாகும் ஹிட் ஹீரோயின்! வில்லன் யார் தெரியுமா?

