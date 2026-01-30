English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
விஜய் சேதுபதியின் காந்தி டாக்ஸ் படம் எப்படி உள்ளது? திரைவிமர்சனம்!

கிஷோர் பாண்டுரங் பெலேகர் இயக்கத்தில் விஜய் சேதுபதி மற்றும் அரவிந்த்சாமி நடிப்பில் உருவாகியுள்ள காந்தி டாக்ஸ் படம் தற்போது திரையரங்குகளில் வெளியாகி உள்ளது. படத்தின் விமர்சனம் இதோ!  

Written by - RK Spark | Last Updated : Jan 30, 2026, 10:58 AM IST
  • இன்று வெளியான காந்தி டாக்ஸ்.
  • விஜய் சேதுபதி நடித்துள்ளார்.
  • படத்தின் விமர்சனம் இதோ!

விஜய் சேதுபதியின் காந்தி டாக்ஸ் படம் எப்படி உள்ளது? திரைவிமர்சனம்!

ஜி ஸ்டுடியோஸ் தயாரிப்பில் இயக்குனர் கிஷோர் பாண்டுரங் பெலேகர் இயக்கத்தில் உருவாகி உள்ள படம் காந்தி டாக்ஸ். இந்த படத்தில் விஜய் சேதுபதி, அதிதி ராவ் ஹைதாரி, அரவிந்த் சுவாமி, மகேஷ் மஞ்சரேக்கர், பிரியதர்ஷினி இந்தல்கர், சித்தார்த் ஜாதவ், பகவதி பெருமாள் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். இந்த படம் தமிழ், மராத்தி, ஹிந்தி, தெலுங்கு மற்றும் மலையாளம் ஆகிய மொழிகளில் தற்போது வெளியாகி உள்ளது. வசனங்களை இல்லாமல் எடுக்கப்பட்டுள்ள படத்திற்கு ஏ ஆர் ரகுமான் இசையமைத்துள்ளார். கரண் பி ராவத் ஒளிப்பதிவு செய்ய, ஆஷிஷ் மத்ரே எடிட்டிங் பணிகளை மேற்கொண்டுள்ளார். படத்தின் விமர்சனத்தை பற்றி தெரிந்து கொள்ளுங்கள். 

படத்தின் கதை 

மும்பையில் ஸ்லம் ஏரியாவில் குடியிருக்கும் விஜய் சேதுபதி, வயதான அதே சமயம் முடியாமல் இருக்கும் தனது அம்மாவுடன் வாழ்ந்து வருகிறார். அவருடைய எதிர் வீட்டில் குடியிருக்கும் அதிதி ராவ் ஹைதாரியை காதலிக்கிறார். ஆனால் விஜய் சேதுபதிக்கு வேலையில்லாததால் ஒரு நேர சாப்பாட்டிற்கு கூட மிகவும் சிரமப்படுகிறார். அவர் நேர்காணலுக்கு செல்லும் இடத்தில் 50,000 லஞ்சம் கொடுத்தால் வேலை கிடைக்கும் என்று சொல்கின்றனர். மறுபுறம் கோடீஸ்வரரான அரவிந்த் சுவாமிக்கு தொழிலில் நஷ்டம் ஏற்படுகிறது. மேலும் அவரது குடும்பத்தினரும் எதிர்பாராத விதமாக இறந்து விடுகின்றனர். மேலும் அரசாங்கம் அவரது சொத்துக்களை பறிமுதல் செய்கிறது. ஏழையாக இருந்து பணம் சம்பாதிக்க நினைக்கும் விஜய் சேதுபதியும், பணக்காரராக இருந்து அனைத்தையும் இழந்த அரவிந்த்சாமியும் ஒரு இடத்தில் சந்தித்துக் கொள்கின்றனர். அதன் பிறகு என்ன நடந்தது என்பதே காந்தி டாக்ஸ் படத்தின் கதை. 

நடிகர்கள் மற்றும் இயக்கம் 

முழுக்க முழுக்க மும்பையில் இப்படம் எடுக்கப்பட்டுள்ளது. முதலில் இப்படி ஒரு கதையை யோசித்து படம் முழுக்க வசனங்கள் இல்லை என்பதை தைரியமாக முடிவு செய்த இயக்குனர் கிஷோர் பாண்டுரங் பெலேகருக்கு பாராட்டுக்கள். படத்தில் எந்த ஒரு இடத்திலும் வசனங்கள் இல்லாமல் அனைத்தையும் தனது திரைக்கதையின் மூலம் புரிய வைத்துள்ளார். அடுத்த நேர சாப்பாட்டிற்கு கூட வழியில்லாமல் விஜய் சேதுபதி படம் சிரமங்கள் அழகாக படமாக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக அவர் வசிக்கும் வீட்டை காட்டும் ஒவ்வொரு காட்சிகளும் சிறப்பாக எடுக்கப்பட்டுள்ளது. அவருக்கும் அதிதீராவிற்கும் இடையே உள்ள கெமிஸ்ட்ரியும் நன்றாக ஒர்க் ஆகி உள்ளது. மறுபுறம் போஸ்மேன் என்ற கதாபாத்திரத்தில் அரவிந்த்சாமி ஒரு தொழிலதிபர் கதாபாத்திரத்தில் நச்சென்று பொருந்தியுள்ளார். அனைத்தையும் இழந்து ஒரு குடிகாரராக அவர் வரும் காட்சிகள் அனைத்தும் ரசிக்க வைக்கிறது. குறிப்பாக கிளைமாக்ஸில் அந்த வீட்டிற்குள் நடக்கும் காட்சிகள் நன்றாகவே எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இவர்கள் இருவரையும் தாண்டி அரசியல்வாதியாக வருபவரும், அவருடைய அசிஸ்டெண்டாக வரும் சித்தார்த் ஜாதவ்வும் ரசிக்க வைக்கின்றனர். 

தொழில்நுட்பம் 

கரண் பி ராவத்தின் ஒளிப்பதிவில் மும்பை நகரம் அழகாக காட்சியளிக்கிறது. போஸ்மேனின் வீட்டை காட்டிய விதம், விஜய் சேதுபதியின் வாழ்க்கையை காட்டிய விதம் படத்திற்கு கூடுதல் பலம் சேர்த்துள்ளது. எடிட்டர் ஆசிஸ் மாத்ரேவின் பணி பாராட்டுக்குரியது. படத்தில் வசனமே இல்லாத நிலையில், ரகுமான் தான் மொத்த படத்தையும் தாங்கி பிடிக்கிறார். பாடல்கள் அவ்வளவு சிறப்பாக இல்லை என்றாலும் பின்னணி இசையில் அசத்தியுள்ளார். அவர் தான் இந்த படத்திற்கு உயிர்நாடி என்றும் சொல்லலாம். 

காந்தி டாக்ஸ் படத்தை பார்ப்பதற்கு மிகவும் பொறுமை தேவைப்படுகிறது. இன்றைய ரீல்ஸ் உலகில் இந்த படம் எத்தனை பேருக்கு சென்று சேரும் என்பது சந்தேகமே. இரண்டாம் பாதி சுவாரசியமாக இருந்தாலும், முதல் பாதி இல்லை. மேலும் வசனங்கள் இல்லாததால் ஒவ்வொரு காட்சிகளையும் கூர்ந்து கவனிக்க வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்படுகிறது. பணம் எப்படி எல்லாம் வேலை செய்யும் என்பதை சிறப்பான திரைக்கதை மூலம் கையாண்டுள்ள இயக்குனர் கிஷோர், அதனை இன்னும் கொஞ்சம் சுவாரசியமாக சொல்லி இருக்கலாம். அதே போல இந்த படத்திற்கு வசனங்கள் வைத்திருந்தாலும் இன்னும் சிறப்பாக இருந்திருக்கும். ஏன் வசனம் வேண்டாம் என்ற முடிவை எடுத்தார் என்பதற்கான சரியான காரணங்களும் இல்லை. மொத்தத்தில் காந்தி டாக்ஸ் மனிதநேயத்தை பேசுகிறது.

