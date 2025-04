விஜய் சேதுபதியுடன் மோதப் போகும் பகத் பாசில்.. எந்த படம் தெரியமா?

Vijay Sethupathi Fahadh Fasil Movie Update: தமிழ் சினிமாவில் பிரபலமான நடிகர்கள் தான் விஜய் சேதுபதி மற்றும் பகத் பாசில். தற்போது இவர்கள் இருவரும் ஒன்றாக நடிக்கப் போகும் படம் குறித்து முக்கிய தகவல் ஒன்று வெளியாகியுள்ளது. மேலும் இந்த படத்தில் விஜய் சேதுபதிக்கு வில்லனாக பகத் பாசில் நடிக்க போவதாக கூறப்படுகிறது.

கமர்ஷியல் இயக்குநர் பூரி ஜெகன்நாத் சமீபத்தில் மக்கள் செல்வன் விஜய் சேதுபதி நடிப்பில், தனது அடுத்த கனவுப்படமாக உருவாகும், பான்-இந்தியா திரைப்படத்தின் அறிவிப்பினை வெளியிட்டு இருந்தது அனைவரும் அறிந்ததே. இந்த அறிவிப்பானது உகாதி திருநாளில் அறிவிக்கப்பட்டது. அதுமட்டுமின்றி இந்த பிரம்மாண்டத் திரைப்படத்தை, பூரி ஜெகன்நாத் மற்றும் சார்மி கவுர் அவர்களின் தயாரிப்பு நிறுவனமான பூரி கனெக்ட்ஸின் சார்பில் பிரம்மாண்டமாக தயாரிக்கவுள்ளனதக்காகவும் அறிவிப்பு வெளியானது.

நடிகர் விஜய் சேதுபதிக்காக இயக்குநர் பூரி ஜெகன்நாத் மிகவும் தனித்துவமான ஒரு கதையை மிக நுணுக்கமாக வடிவமைத்துள்ளார். இதில் விஜய் சேதுபதி இதுவரை எவரும் பார்த்திராத ஒரு மாறுபட்ட கதாபாத்திரத்தில் நடிக்க உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இந்த படத்தின் உணர்வுப்பூர்வமான கதை, அழுத்தமான பாத்திரம், விஜய் சேதுபதியின் புதிய அடையாளத்தை திரையுலகிற்கு வெளிப்படுத்துவதாக இருக்கும்.

On this auspicious day of #Ugadi

Embarking on an electrifying new chapter with a sensational collaboration

Dashing Director #PuriJagannadh and powerhouse performer, Makkalselvan @VijaySethuOffl join forces for a MASTERPIECE IN ALL INDIAN LANGUAGES

Produced by Puri… pic.twitter.com/Hvv4gr0T2Z

— Puri Connects (@PuriConnects) March 30, 2025