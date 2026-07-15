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விஜய் சேதுபதி வெளியிட்ட புது பட போஸ்டர்.. இதுதான் ஹைலைட்!

Vijay Sethupathi Latest News: நடிகர் விஜய் சேதுபதி புதிய பட போஸ்டர் ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார். ஃபீல் மை லவ் என்ற படத்தின் போஸ்டரை அவர் வெளியிட்டுள்ளார். இந்த போஸ்டர் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 15, 2026, 06:38 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 06:40 PM IST
விஜய் சேதுபதி வெளியிட்ட புது பட போஸ்டர்.. இதுதான் ஹைலைட்!
Image Credit: Vijay Sethupathi Latest NewsSource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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