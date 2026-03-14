விஜய் சேதுபதி கைவசம் உள்ள படங்கள்.. என்னென்ன தெரியுமா? முழு பட்டியல் இதோ

Vijay Sethupathi Upcoming Movie 2026: காட்டான், ஜெயிலர் 2 முதல் அரசன் வரை நடிகர் விஜய் சேதுபதி கைவசம் உள்ள படங்கள் என்னென்ன என்பதை இந்த தொகுப்பில் பார்க்கலாம்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Mar 14, 2026, 11:54 AM IST
Vijay Sethupathi Upcoming Movie 2026: தமிழ் திரையுலகில் துணை நடிகராக களமிறங்கி, தற்போது பான் இந்திய அளவில் பெரிய நடிகராக வளர்ந்துள்ளவர் விஜய் சேதுபதி. முதல் முறையாக ‘தென்மேற்கு பருவக்காற்று’ திரைப்படம் மூலம் ஹீரோவாக அறிமுகமானார். வழக்கமான ஆக்ஷன் ஹீரோ போல இல்லாமல் யதார்த்தமான பக்கத்து வீட்டு பையன் போன்ற இவரது தோற்றம் பல பெண்களை கவர்ந்தது. முன்னணி ஹீரோக்களின் படங்களில் சைட் ரோலில் நடித்து ஓரிரண்டு வசனங்களுடன் விடைப்பெற்று கொண்டிருந்த விஜய் சேதுபதி, இன்று பல முன்னணி ஹீரோக்களின் படங்களில் பயங்கர வில்லனாகவும், முக்கிய நடிகராகவும் நடித்து வருகிறார்.

தற்போது அதிக மார்க்கெட் உள்ள நடிகராகவும் மக்களால் செல்லமாக அழைக்கப்படும் மக்கள் செல்வன் விஜய் சேதுபதி இருக்கிறார். இதனால் இவரது படங்களுக்கு ரசிகர்கள் மத்தியில் மிகப்பெரிய அளவில் எதிர்பார்ப்பு இருந்து வருகிறது. அந்த வகையில் தற்போது நடிகர் விஜய் சேதுபதி கைவசம் உள்ள படங்கள் என்னென்ன என்பதை இந்த தொகுப்பில் பார்க்கலாம்.

விஜய் சேதுபதி ஆதிக்கம்! 9 படங்கள், ஒரு வெப் சீரிஸ்

காட்டான் : விஜய் சேதுபதியின் "முத்து என்கிற காட்டான்" வெப் தொடரில் நடித்து வருகிறார். இந்த வெப் தொடரை இயக்குநர் மணிகண்டன் உருவாக்கி உள்ளார். மலையாள நடிகர் இர்ஷாத் அலி, பிரபல பாலிவுட் நடிகர் மிலிண்ட் சோமன், நடிகர்கள் சிங்கம் புலி, வேட்டை முத்துக்குமார், ரிஷா ஜேக்கப்ஸ், விஜே பாரு ஆகியோர் நடித்துள்ளனர். இந்த படம் வரும் மார்ச் 27 அன்று ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாக உள்ளது.

ட்ரெயின் : இயக்குநர் மிஷ்கின் இயக்கத்தில் நடிகர்கள் விஜய் சேதுபதி, ஷ்ருதி ஹாசன் நடிதிருக்கும் படம் டிரெயின். இந்த படத்தில், இவர்களுடம் நடிகர்கள் நாசர், யுகி சேது, நரேன், கே.எஸ். ரவிக்குமார், கலையரசன் ஆகியோரும் நடித்துள்ளனர். இந்த திரைப்படம் இந்த ஆண்டு வெளியாகவிருக்கிறது.

ஸ்லம் டாக் : தெலுங்கு இயக்குநர் பூரி ஜெகன்னாத் இயக்கத்தில் விஜய் சேதுபதி நடிப்பில் உருவாகி வரும் திரைப்படம் ஸ்லம் டாக் (Slum Dog 33 Temple Road). இந்த படத்தில் சம்யுக்தா, தபு மற்றும் துனியா விஜய் குமார், பிரம்மாஜி மற்றும் VTV கணேஷ் நடிக்கிறார். இந்தப் படம், தமிழ், தெலுங்கு ,கன்னடம், மலையாளம், இந்தி ஆகிய 5 மொழிகளில் பான்-இந்தியா பிரம்மாண்டமாக வெளியாகவுள்ளது.

பாலாஜி தரணிதரன் - விஜய் சேதுபதி : பாலாஜி தரணிதரன் இயக்கத்தில் உருவாகும் பெயரிடப்படாத படத்தில் விஜய் சேதுபதி நடிக்கிறார். இவர்களது கூட்டணியில் கடந்த 2012 ஆம் ஆண்டு 'நடுவுல கொஞ்சம் பக்கத்த காணோம்' வெளியாகி இருந்தது. இதனையடுத்து விஜய் சேதுபதியின் 25வது படமாக சீதக்காதியை இயக்கியிருந்தார். தற்போது மூன்றாவது முறையாக இந்த காம்போ இணைந்துள்ளது.

பாக்கெட் நாவல் : சூப்பர் டீலக்ஸ் மெகா ஹிட் படத்துக்குப் பிறகு, தியாகராஜன் குமாரராஜா மற்றும் விஜய் சேதுபதி மீண்டும் ஒரு இணையும் திரைப்படம் பாக்கெட் நாவல். இந்த படத்தில் விஜய் சேதுபதியுடன் நடிகர் ராஜ் பி ஷெட்டி, மாளவிகா மோகனன் மற்றும் கிஷோர் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடிக்கின்றனர்.இந்தப் படத்துக்கு இளையராஜா இசையமைக்கிறார்.

ஜெயிலர் 2 : ஜெயிலர் 2 படத்தில் நெல்சன் இயக்கத்தில் ரஜினிகாந்த் உடன் விஜய் சேதுபதி நடித்துள்ளார்.

அரசன் : கலைப்புலி தானு இயக்கத்தில் வெற்றிமாறன் இயக்கி சிம்பு நாயகனாக நடிக்கும் படம் அரசன். இப்படத்தில் விஜய் சேதுபதி முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கிறார். 

மணிரத்னம் - விஜய் சேதுபதி : இயக்குநர் மணிரத்னம் இயக்கத்தில் நடிகர் விஜய் சேதுபதி நடிக்கவுள்ளார் என்று சமீபத்தில் தகவல்கள் வெளியானது. இந்த படத்தில் சாய் பல்லவி முன்னணி கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கிறார். 

மகாராஜா 2 : கடந்த 2024ல் நித்திலன் ஸ்வாமிநாதன் இயக்கத்தில் விஜய் சேதுபதியின் 50வது படமாக மகாராஜா வெளியானது. இந்த படம் மிகப்பெரிய வரவேற்பினை பெற்றது. தற்போது இதன் இரண்டாம் பாகத்தினை இயக்க நித்திலன் ஸ்வாமிநாதன் திட்டமிட்டு, அதற்கான திரைக்கதையை ரெடியாக வைத்துள்ளாராம், மேலும் கூடிய விரைவில் படப்பிடிப்பு தொடங்கப் போவதாகவும் கூறப்படுகிறது.

மகிழ் திருமேனி - விஜய் சேதுபதி : நடிகர் விஜய் சேதுபதி இயக்குநர் மகிழ் திருமேனி இயக்கத்தில் நடிக்கவுள்ளார். இந்த திரைப்படத்தின் அறிவிப்பு கூடிய விரைவில் வெளியாகலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

