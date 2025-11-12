ஜேசன் சஞ்சய் இயக்கத்தில் உருவாகும் 'சிக்மா': லேடஸ்ட் அப்டேட் இதோ

Jason Sanjay Sigma Update: நடிகர் விஜய்யின் மகன் ஜேசன் சஞ்சய், தமிழ் சினிமாவில் இயக்குநராக அறிமுகமாகும் திரைப்படம் 'சிக்மா' (Sigma). லைகா புரொடக்ஷன்ஸ் (Lyca Productions) தயாரிப்பில் உருவாகும் இப்படம், அறிவிக்கப்பட்ட நாளிலிருந்தே சினிமா ரசிகர்கள் மற்றும் ஊடகங்களின் கவனத்தை ஈர்த்து வருகிறது. இந்த படம் குறித்த முக்கிய தகவல் ஒன்று வெளியாகியுள்ளது. இதன் விரிவான தகவல்கள் இங்கே காணலாம்:
ஒரு வருடத்திற்கும் மேலாக 'ஜேசன் சஞ்சய் 01' என்று குறிப்பிடப்பட்டு வந்த இந்தப் படத்தின் அதிகாரப்பூர்வ தலைப்பு சமீபத்தில் 'சிக்மா' என்று வெளியிடப்பட்டது.
முன்னதாக இந்தப் படத்தின் குறித்து ஜேசன் சஞ்சய் கூறியபோது, "சிக்மா" என்ற வார்த்தை, சமூகத்தின் வழக்கமான எதிர்பார்ப்புகளுக்கு உட்படாமல், தன்னுடைய சொந்தப் பாதையில் செல்லும், அச்சமற்ற மற்றும் சுதந்திரமான ஒரு தனிநபரின் மனப்பான்மையைக் குறிக்கிறது என்று குறிப்பிட்டு இருந்தார். மேலும் இது ஒரு "lone wolf protagonist" (தனித்துச் செயல்படும் கதாநாயகன்) பற்றிய கதையாக இருக்கும் என்பதைக் காட்டுகிறது. இது ஜேசன் சஞ்சய்யின் முதல் பட முயற்சி என்பதால், அவருடைய புதிய தலைமுறை பார்வை, கதை சொல்லும் திறன் மற்றும் திரை இயக்கம் எப்படி இருக்கும் என்று உலகெங்கிலும் உள்ள தமிழ்த் திரைப் பட ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர்.
இதனிடையே 'சிக்மா' திரைப்படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் பார்க்கும் போது, இந்த படம் ஒரு பணத்தை மையமாகக் கொண்ட ஆக்ஷன் த்ரில்லர் (Money-centric action thriller) பாணியில் உருவாகி வருவதாக தெரிகிறது. இந்தப் படத்தில் நடிகர் சந்தீப் கிஷன் (Sundeep Kishan) கதாநாயகனாக நடிக்கிறார். ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டரில் அவர் பணம் மற்றும் தங்கக் கட்டிகளின் குவியலின் மீது அமர்ந்திருப்பது, படத்தின் கருப்பொருளை மேலும் உறுதிப்படுத்துகிறது.
Jason Sanjay 01 - SIGMA
Need All your love & blessings
When you don’t give up on yourself Ever ,
Especially in this unfair world ,you are
SIGMA @official_jsj shall take you on a Roller Coster Ride
A @MusicThaman @LycaProductions @fariaabdullah2… pic.twitter.com/2ENNYShGj5
— Sundeep Kishan (@sundeepkishan) November 10, 2025
மேலும் இந்த படத்தில் நாயகியாக பரியா அப்துல்லா (Faria Abdullah) நடிக்கிறார். இவர்களுடன் இந்த படத்தில் ராஜு சுந்தரம், அன்பு தாசன், யோக் ஜேப்பி, சம்பத் ராஜ், கிரண் கொண்டா, மகாலட்சுமி சுதர்சனன் உள்ளிட்ட பல முக்கிய நடிகர்கள் மற்றும் சில கெஸ்ட் ரோல்களும் (cameo roles) இடம்பெற உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது. இந்த படத்திற்கு பிரபல இசையமைப்பாளர் தமன் S (Thaman S) இசையமைக்கிறார். கிருஷ்ணன் வசந்த் (Krishnan Vasant) ஒளிப்பதிவு செய்கிறார்.
இந்த படத்தின் படப்பிடிப்புப் பணிகள் பெரும்பாலும் நிறைவடைந்து விட்டன. நான்கு மாதங்களில் படப்பிடிப்பு முடிந்து, ஒரு பாடல் மட்டுமே படமாக்கப்பட உள்ளது, இதன் பிறகு போஸ்ட் புரொடக்ஷன் பணிகள் தொடங்கப்படும் என்று கூறப்படுகிறது. சென்னை, சேலம், தலக்கோணா மற்றும் தாய்லாந்து உள்ளிட்ட பல இடங்களில் இந்தப் படத்தின் படப்பிடிப்பு நடைபெற்றுள்ளது.
'சிக்மா' திரைப்படம் தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு ஆகிய இரு மொழிகளிலும் ஒரே நேரத்தில் வெளியாகவுள்ளது. படத்தை 2026-ஆம் ஆண்டில் வெளியிட படக்குழு திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
ஜேசன் சஞ்சய் இயக்குநராக அறிமுகமாவதற்கு முன்பே, அவர் 'புல் தி ட்ரிகர்' (Pull The Trigger) என்ற குறும்படத்தை இயக்கியுள்ளார். ஒரு கொலை மர்மத்தை அடிப்படையாகக் கொண்ட இந்தக் குறும்படம் யூடியூபில் வெளியாகி நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றதுடன், அவரது திரைப்பார்வைக்காகப் பாராட்டுகளையும் பெற்றது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
மேலும் படிக்க | வட சென்னை படத்தில் தனுஷுக்கு பதில் ஹீரோவாக நடிக்க வேண்டியவர்! யார் தெரியுமா?
மேலும் படிக்க | மீண்டும் ரீ ரிலீஸ் ஆகும் ஆட்டோகிராப்! ஆனால் இந்த காட்சிகள் இருக்காது - சேரன்!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ