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விஜய் ரசிகர் செய்த காரியம்...சிறு வயதில் ஜேசன் சஞ்சய்க்கு நடந்த 'கடத்தல்' முயற்சி?

Jason Sanjay : முதல்வர் விஜய்யின் மகனான ஜேசன் சஞ்சய், தன் சிறுவயதில் நடந்த ஒரு விஷயம் குறித்து சமீபத்தில் பேசியிருந்த வீடியோ தற்போது வைரலாகி வருகிறது. இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Jul 01, 2026, 10:59 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 10:59 AM IST
விஜய் ரசிகர் செய்த காரியம்...சிறு வயதில் ஜேசன் சஞ்சய்க்கு நடந்த 'கடத்தல்' முயற்சி?
Image Credit: Jason Sanjay | XSource: Bureau

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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