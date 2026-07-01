/விஜய் ரசிகர் செய்த காரியம்...சிறு வயதில் ஜேசன் சஞ்சய்க்கு நடந்த 'கடத்தல்' முயற்சி?

Jason Sanjay : தமிழ்நாட்டின் முதல்வராக அரியணையில் அமர்ந்திருக்கும் விஜய்யின் மகனாக இருக்கிறார் ஜேசன் சஞ்சய். சிறு வயதில் என்னதான் எங்கு சென்றாலும் தன் தந்தையுடனேயே பயனித்திருந்தாலும், அவர் நடித்த படங்களில் கூட சேர்ந்து நடித்திருந்தாலும், ஜேசன் சஞ்சயை வளர்ந்த பின்பு அவருடைய தந்தையுடன் பார்ப்பதே கடினம் ஆகிவிட்டது. பெற்றோர் இருவரும் பிரிந்து விட்டதால், ஜேசன் தன்னுடைய தாயாருடன் வாழ்ந்து வருவதாக ஒரு தரப்பினர் கூறுகின்றனர். இந்த நிலையில், விஜய் குறித்து அவருடைய ரசிகர் பேசுகையில், ஜேசன் சஞ்சய் கொடுத்த ரியாக்ஷன் தற்போது வைரலாகி வருகிறது.
ஜேசன் சஞ்சய், ‘விஜய்யின் மகன்’ எனும் நிழலை தாண்டி தனக்கென தனி அடையாளத்தை ஏற்படுத்த தமிழ் சினிமாவின் புதிய இயக்குநராக களமிறங்கி இருக்கிறார். 25 வயதே ஆகும் இவர், முதன்முதலாக ‘சிக்மா’ எனும் திரைப்படத்தை எடுத்திருக்கிறார். இந்த படம், இம்மாத இறுதியில் திரைக்கு வர இருக்கிறது. இதில் சந்தீப் கிஷன் ஹீரோவாக நடிக்கிறார். இந்த நிலையில், இப்படத்தின் பணிகள் கிட்டத்தட்ட முடிந்து விட்டதாக கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து, படம் ரிலீஸாக இருக்கும் நேரத்தில், ஜேசன் சஞ்சய்யின் புதிய வீடியோ ஒன்று தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
விஜய் என்றால், குழந்தைகளுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும். Genz, Gen alpha வரை குழந்தைகளின் மனங்களை பிடிப்பதில் விஜய் ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்கிறார். விஜய்க்கும் குழந்தைகள் என்றால் இஷ்டம். இவரைப்போலவே, இவருடைய மகனான ஜேசன் சஞ்சய்க்கும் குழந்தைகள் என்றால் கொள்ளை பிரியம். இவரும் அவ்வப்போது குழந்தை நட்சத்திரங்களுடன் பேசி சிரிப்பது, விளையாடி மகிழ்வது என்றிருக்கிறார். அப்படி இவர் சமீபத்தில் ஒரு சிறுவனிடம், “என்னாச்சு தெரியுமா? என்ன கடத்தப்பாத்தாங்க..” என்று பேசும் வீடியோ இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
அப்புடியே நம்ம அண்ணனை பார்ப்பது போலவே இருக்கு #JasonSanjay pic.twitter.com/5uPIOvFK57— Hamitha (@HamithaThaslima) June 30, 2026
இந்த உரையாடல், நடிகர் ஜெமினி மணி மற்றும் அவருடைய மகனுடன் ஜேசன் சஞ்சய் நடத்தியதாகும். அந்த சிறுவனிடம் பேசிய ஜேசன், “சிறு வயதில் உங்க அப்பா என்ன கார்ல கடத்தப்பார்த்தாரு. எப்போதும், எங்க அப்பா செக்யூரிட்டியை அனுப்பி பள்ளியில இருந்து என்னை கூட்டிட்டு போவாங்க. ஆனால், உங்க அப்பா என்னை கடத்திட்டு போறது போல தூக்கி சென்றார்..” என்றார். அதற்கு உடனே நடிகர் ஜெமினி மணி பதில் சொல்வது போல, “அது எண்ணன்னா, நான் தீவிர தளபதி ரசிகன், எப்படியாவது அவரை பார்க்கணும்னு, செக்யூரிட்டிக்கு பதிலா, நானே சஞ்சயை தூக்கிட்டு போனேன். அவர் ஸ்கூல் பேக் எல்லாத்தையும் வீசிவிட்டு, எட்டி உதைத்து தப்பிக்க பார்த்தார்..” என்று சிரித்தவாறு கூறியிருந்தார். இந்த வீடியோதான் தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
ஜேசன் சஞ்சய் சினிமாவிற்கு வந்து விட்டாலும், ஒரு நாள் கூட தன் தந்தை குறித்து பேசவே இல்லை. இதற்கு காரணம் என்ன என்பது தெரியவில்லை. இந்த வீடியோவிலும் கூட, அந்த குழந்தைக்கு புரிய வேண்டும் என்பதற்காக அவர் ‘எங்க அப்பா’ என சொன்னாரே தவிர, வேறு எந்த இடத்திலும் விஜய்யை பற்றி பேசவில்லை. இதனால், அவர் கான்சியஸாக தந்தை குறித்து பேசுவதை தவிர்த்து வருவதாக சில நெட்டிசன்கள் கூறுகின்றனர். இன்னும் சிலர், இதை விஜய்க்கு சாதகமாக இருப்பது போல பயன்படுத்தி, வீடியோவை இணையத்தில் வைரலாக்கி வருகின்றனர்.