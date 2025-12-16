English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  விஜய் ரசிகர்களுக்கு குட் நியூஸ்! 'ஜனநாயகன்' FDFS குறித்த அப்டேட்..என்ன தெரியுமா?

விஜய் ரசிகர்களுக்கு குட் நியூஸ்! ‘ஜனநாயகன்’ FDFS குறித்த அப்டேட்..என்ன தெரியுமா?

Jana Nayagan FDFS Worldwide Timing : விஜய்யின் கடைசி படமாக கருதப்படும் ஜனநாயகன் படத்தின் முதல் நாள் முதல் காட்சி குறித்த அப்டேட் வெளியாகி இருக்கிறது. அது என்ன என்பது குறித்து இங்கு பார்ப்போம்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Dec 16, 2025, 01:01 PM IST
விஜய் ரசிகர்களுக்கு குட் நியூஸ்! ‘ஜனநாயகன்’ FDFS குறித்த அப்டேட்..என்ன தெரியுமா?

Jana Nayagan FDFS Worldwide Timing : கோலிவுட் திரையுலகின் முக்கிய நடிகராக கருதப்பட்ட நடிகர் விஜய், ஜனநாயகன் திரைப்படத்துடன் சினிமாவிற்கு முழுக்கு போட இருக்கிறார். இந்த நிலையில், அவரது கடைசி படம் குறித்த ஒரு அப்டேட் வெளியாகி இருக்கிறது. அது, விஜய் ரசிகர்களுக்கு மகிழ்ச்சி தரும் செய்தியாக இருக்கும் என்று எதிர்பாார்க்கப்படுகிறது.

ஜனநாயகன் படத்தின் ரன்-டைம்:

ஜனநாயகன் படத்தில், விஜய்க்கு ஜோடியாக பூஜா ஹெக்டே நடித்திருக்கிறார். ஹெச்.வினோத் இயக்கியிருக்கும் இந்தட படம், விஜய் முழு நேர அரசியலை தொடங்குவதற்கு ஏதுவாக கடைசி படமாக அமைந்திருக்கிறது. இதில், மமிதா பைஜு, நரேன், பிரியாமணி உள்ளிட்டோர் முக்கிய கதாப்பாத்திரங்களில் நடிக்கின்றனர். வில்லனாக பாபி டியோல் நடித்திருக்கிறார். கேவிஎன் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்து வழங்கும் இந்த திரைப்படம், பெரிய பட்ஜெட்டில் உருவாகி இருக்கிறது. இந்த படத்தின் ரன்-டைம், சுமார் 3 மணி நேரம் 6 நிமிடங்கள் என்கிற தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது. படம், வரும் 2026ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் ஜனவரி 6ஆம் தேதி வெளியாகிறது

FDFS Show | முதல் நாள் முதல் காட்சி:

அனைத்து படங்களுக்குமே, முதல் நாள் முதல் காட்சி என்பது மிகவும் முக்கியமானதாகும். குறிப்பாக, பெரிய ஹீரோக்களின் படங்கள், முதல் நாளில் அள்ளும் வசூல் மிகவும் முக்கியமானதாக இருக்கும். தமிழ்நாட்டில் முதலில் பெரிய ஹீரோக்களின் படங்களை தாண்டி, அனைத்து பெரிய படங்களுக்கும் முதல் நாள் முதல் காட்சி காலை 4 மணியாக இருக்கும். ஆனால், சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு துணிவு மற்றும் வாரிசு திரைப்படங்கள் வெளியாகும் போது ரோகிணி திரையரங்கில் ஒரு ரசிகர் லாரி மீது ஏறி ஆடி இறந்து விட்டார். அன்று முதல், முதல் நாள் முதல் காட்சியின் நேரம் காலை 9 மணி என்றானது. 

இதனால் பல மாற்றங்கள் ஏற்பட்டன. காரணம், தமிழ்நாட்டை தவிர பிற மாநிலங்களில் முன்னதாகவே FDFS ஷோவானது தொடங்கி விடும். இதைத்தவிர வெளிநாடுகளிலும், நேர மாற்றம் காரணமாக முன்னதாகவே வெளியாகி விடும். இதனால், படத்தின் காட்சிகள் மற்றும் Spoilers முன்னதாகவே லீக் செய்யப்பட்டு விடும். ஆனால், ஜனநாயகன் படத்திற்கு அந்த நிலைமை இல்லை. இந்திய நேரப்படி, காலை 8 மணிக்குத்தான் வெளிநாடுகளிலும் கூட ஜனநாயகன் படம் வெளியாகிறது. எனவே, எந்த காட்சியும் இணையத்தில் லீக் செய்யப்படுவதற்கு முன்னரே ரசிகர்கள் அதனை தமிழ்நாட்டில் தியேட்டரில் பார்த்து விடுவர். இது, விஜய் ரசிகர்களை பொருத்தவரை மகிழ்ச்சி தரும் செய்தியாக கருதப்படுகிறது.

மாபெறும் இசைவெளியீட்டு விழா:

ஜனநாயகன் திரைப்படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா, மலேசியாவின் கோலாலம்பூரில் இருக்கும் பெரிய ஸ்டேடியத்தில் நடைபெறுகிறது. இதில் விஜய்யுடன் சேர்ந்து பல்வேறு நட்சத்திரங்கள் கலந்து காெள்ள இருக்கின்றனர். 8 மணி நேரத்திற்கும் மேலாக நடக்கும் இந்த விழாவில், விஜய்யின் திரை வாழ்க்கையை கொண்டாடும் விதமாக, அவரது ஹிட்டான 35 பாடல்கள் பாடப்பட இருக்கின்றன. இதனை, லைவ் கான்சர்ட்டாகவே நடத்த திட்டமிட்டு இருக்கின்றனர். இந்த இசை வெளியீட்டு விழாவின் சேட்டிலைட் உரிமத்தை, ஜீ தமிழ் தொலைக்காட்சி வாங்கியிருப்பதாக கூறப்படுகிறது.

மேலும் படிக்க | ‘ஜனநாயகன்’ இசை வெளியீட்டு விழா! எங்கு எப்போது நடக்கிறது? இதோ விவரம்..

மேலும் படிக்க | படையப்பா Vs கில்லி வசூல்: ரீ-ரிலீஸில் யார் டாப்? ஹவுஸ்ஃபுல் ஷோ..இதுதான்!

