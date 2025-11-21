‘ஜனநாயகன்’ இசை வெளியீட்டு விழா! எங்கு எப்போது நடக்கிறது? இதோ விவரம்..

Jana Nayagan Audio Launch Malaysia : விஜய்யின் கடைசி படம் என்று கூறப்படும் படம்தான் ஜனநாயகன். இந்த படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா, மலேசியாவில் நடப்பதாக தற்போது கே.வி.என்.ப்ரொடக்ஷன்ஸ் அறிவிப்பினை வெளியிட்டிருக்கிறது.
ஜனநாயகன் இசை வெளியீட்டு விழா!
ஹெச்.வினோத் இயக்கத்தில் விஜய் நடிக்கும் ஜனநாயகன் படம், அவருக்கு கடைசி படம் என்று கூறப்படுகிறது. அரசியலில் அடியெடுத்து வைக்க இருக்கும் விஜய், ஜனநாயகன் படத்தில் என்னென்ன விஷயங்களை அரசியல் ரீதியாக பேசியிருக்கிறார் என்பதை பார்க்க மக்கள் ஆர்வத்துடன் உள்ளனர். தற்போது, ஜனநாயகன் படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை கே.வி.என் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் தயாரிப்பு நிறுவனம் வெளியிட்டிருக்கிறது.
இசை வெளியீட்டு விழா, மலேசியாவில் நடப்பதாக அதில் கூறப்பட்டுள்ளது. மலேசியாவின் கோலாலம்பூரில் உள்ள Bukit Jalil Stadiumல் இந்த இசை வெளியீட்டு விழாவானது நடக்க இருக்கிறது. டிசம்பர் 27ஆம் தேதியன்று, இவ்விழாவானது நடக்கிறது.
குட்டி ஸ்டோரிக்கு ரெடியா?
விஜய் படங்களுக்கு ஹைலைட்டாக பார்க்கப்படும் விஷயங்களுள் ஒன்று, அவற்றின் இசை வெளியீட்டு விழாதான். அதிலும், கடந்த சில வருடங்களில் வரிசையாக விஜய் ஹிட் படம் கொடுக்க, முக்கிய காரணமாக இருப்பது அவரது பட பாடல்களும் இசையும்தான். இவ்விழாக்களில், விஜய் தனது வழக்கமான குட்டி ஸ்டோரியை கூறி, ரசிகர்களை மகிழ்விப்பார். இது அவருக்கு கடைசி படம் என்பதால், இப்படிப்பட்ட குட்டி ஸ்டோரியை கடைசியாக கேட்கப்போகிறோம் என்று ரசிகர்கள் இப்போதே சோகமாக ஆரம்பித்து விட்டனர்.
விஜய்-அனிருத் காம்போ:
விஜய்க்கு அனிருத் போடும் பின்னணி இசை அனைத்தும் சில மணி நேரங்களில் பலரது ரிங் டோனாகவே மாறி விடுகிறது. கத்தி, பீஸ்ட், லியோ உள்ளிட்ட படங்களை தொடர்ந்து, விஜய்யின் ஜனநாயகன் படத்திற்கும் அனிருத்தே இசையமைப்பாளராக இருக்கிறார். இதனால், படத்தின் பாடல்கள் எளிதாக சூப்பர் ஹிட் ஆகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ஹிட் பாடல்!
ஜனநாயகன் படத்திலிருந்து ஏற்கனவே ‘தளபதி கச்சேரி’ பாடல் வெளியானது. இதனை அறிவு எழுதி, பாடியிருந்தார். அனிருத் முழு பாடலை பாட, கொஞ்ச வரியை மட்டும் விஜய் பாடியிருந்தார். இதன் வரிகளும் விஜய்யின் அரசியல் வருகைக்கு ஏற்றவாறு எழுதப்பட்டிருந்தது.
