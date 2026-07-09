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ஜனநாயகன் படத்துக்கு ‘A' சான்றிதழ்! இந்த மாதம் ரிலீஸ் கன்ஃபார்ம்..எந்த தேதி?

முதல்வர் விஜய் கடைசியாக நடித்திருந்த ‘ஜனநாயகன்’ திரைப்படத்திற்கு மத்திய திரைப்பட சான்றிதழ் வாரியம் ‘ஏ’ சான்றிதழ் கொடுத்திருக்கிறது. இதனால், படம் இம்மாதமே வெளியாவது உறுதி என கூறப்படுகிறது.

Source:Bureau
Published: Jul 09, 2026, 06:00 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 06:21 PM IST
ஜனநாயகன் படத்துக்கு ‘A' சான்றிதழ்! இந்த மாதம் ரிலீஸ் கன்ஃபார்ம்..எந்த தேதி?

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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