/ஜனநாயகன் படத்துக்கு ‘A' சான்றிதழ்! இந்த மாதம் ரிலீஸ் கன்ஃபார்ம்..எந்த தேதி?

முதல்வர் விஜய், அரசியலில் முழு நேரமாக இறங்குவதற்கு முன்னர் நடித்திருந்த படம், ஜனநாயகன். இந்த படம் வெளியாகாமல் இருப்பதற்கு முட்டுக்கட்டையாக இருந்த மத்திய திரைப்பட சான்றிதழ் வாரியம், தற்போது ‘க்ரீன் சிக்னல்’ கொடுக்கும் வகையில் ‘ஏ’ சான்றிதழை கொடுத்துள்ளது. இதனால், படம் இம்மாதமே வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ஜனநாயகன் படத்திற்கு மத்திய திரைப்பட வாரியம் ஏ சான்றிதழ் வழங்கியுள்ளது. இதற்கு அர்த்தம் 18 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் மட்டுமே படத்தை தியேட்டரில் சென்று பார்க்க முடியும்.
#JanaNayagan certified “A”— Venkatramanan (@VenkatRamanan_) July 9, 2026
Runtime - 3hrs 3mins pic.twitter.com/KucvefMi29
படத்தின் ரன் டைம், 3 மணி நேரம், 3 நிமிடங்களாக இருக்கிறது என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
ஜனநாயகன் திரைப்படம், ஜூலை 24ஆம் தேதி வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இருப்பினும் இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புகள் எதுவும் வெளியாகவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
ஜனநாயகன் திரைப்படம், பொங்கல் விருந்தாக கடந்த ஜனவரி மாதம் 9ஆம் தேதியே ரிலீஸிற்கு ரெடியாக இருந்தது. ஆனால், கடைசி நேரத்தில் தணிக்கை வாரியம் காலைவாரி விட்டதால், படத்தை சொன்ன தேதியிலும் அதற்கு அடுத்தடுத்த தேதிகளிலும் ரிலீஸ் ஆக முடியாமல் போனது. இது, விஜய் ரசிகர்களை ரொம்பவே ஏமாற்றியது. ‘தலைவனை முதல்வராக பார்க்கும் முன், நடிகராக கடைசியாக ஒரு படத்தில் பார்த்திருப்போமே..’ என்கிற ஏக்கம் ரசிகர்கள் மத்தியில் இன்னும் இருக்கிறது. இப்போது, விஜய் முதல்வர் ஆகி விட்டாலும், இவரை மீண்டும் தியேட்டரில் ஹீரோவாக பார்க்கும் போது அதே ஃபீல் ரசிகர்களுக்கு இருக்கும் என நம்பப்படுகிறது.
ஜனநாயகன் திரைப்படம், பாலையா நடித்த ‘பகவந்த் கேசரி’ திரைப்படத்தின் பக்கா ரீ-மேக் ஆகும். இருப்பினும், தமிழ் ரசிகர்களுக்கு ஏற்றார் போல பல்வேறு மாற்றங்கள் படங்களில் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. மேலும், இந்த படத்தில் விஜய்க்கு ஜோடியாக பூஜா ஹெக்டே நடித்திருக்கிறார். மமிதா பைஜு இதில் முக்கிய கதாப்பாத்திரத்தில் நடித்திருக்கிறார். இந்த படம் பகவந்த் கேசரியின் ரீ-மேக் என்பதை ரசிகர்கள் பலர், தெரிந்து கொண்டதே படம் இணையத்தில் லீக் ஆனதற்கு பிறகுதான் என கூறப்படுகிறது. படம் என்னதான் இணையத்தில் கசிந்திருந்தாலும், ஒரு சில விஜய் ரசிகர்கள் கட்டுக்கோப்புடன் படத்தை இணையத்தில் பார்க்காமல் தியேட்டரிலேயே பார்ப்போம் என உறுதியுடன் இருக்கின்றனர்.
விஜய் ரசிகர்கள் ஒரு சிலருக்கே, விஜய்யின் ஒரு சில அரசியல் நிலைபாடுகள் மீது மாற்றுக்கருத்து இருந்தது. இதனால், அவருடைய அரசியல் செயல்பாடுகளை விமர்சித்தும் கேள்வி கேட்டும் வந்தனர். அவர்களில் சிலரும் கூட, ஜனநாயகன் படத்தை ஒரு விஜய் ரசிகராக தியேட்டரில் பார்க்க ஆர்வத்துடன் இருப்பதாக பதிவிட்டு வருகின்றனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. ஜனநாயகன் படம் குறித்து வந்த இந்த செய்தி, ரொம்ப நாளைக்கு பிறகு வந்த நல்ல செய்தியாக பார்க்கப்படுகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. ஜனநாயகன் படத்தில் நடித்தவர்களும், தங்கள் படைப்பை ரசிகர்களுக்கு தியேட்டர் விருந்தாக படைக்க ஆர்வத்துடன் காத்துக்கொண்டுள்ளனர்.