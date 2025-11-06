English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Movies
  • ‘ஜனநாயகன்’ படத்தின் புதிய போஸ்டரில் மறைந்துள்ள மெசேஜ்! ‘இதை’ கவனிச்சீங்களா?

Jana Nayagan Poster Secret Message : விஜய்யின் கடைசி படம் என்று கூறப்படும் ஜனநாயகன் படத்தின் புது போஸ்டரானது தற்போது வெளியாகியுள்ளது. இது குறித்த முழு தகவலை இங்கு பார்ப்போம்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Nov 6, 2025, 03:58 PM IST
  • ஜனநாயகன் படத்தின் புது போஸ்டர்!
  • இதில் ஒளிந்துள்ள சீக்ரெட் மெசேஜ்..
  • என்ன சொல்ல வர்ராங்க?

Jana Nayagan Poster Secret Message : தமிழ் திரையுலகில் டாப் நடிகராக இருக்கும் விஜய், அரசியலில் முழு நேரமாக ஈடுபடுவதற்கு முன்பு நடித்திருக்கும் கடைசி படம், ஜனநாயகன். இந்த படத்தின் புதிய போஸ்டர் வெளியாகியிருக்கிறது. இதில் உள்ள சீக்ரெட் மெசேஜ் என்ன என்பதை இங்கு பார்ப்போம்.

ஜனநாயகன் திரைப்படம்: 

தமிழ் திரையுலகின் டாப் ஹீரோவாக அறியப்படும் விஜய், அரசியலில் நாட்டம் கொண்ட பிறகு ‘தமிழக வெற்றிக்கழகம்’ என்கிற அரசியல் கட்சியை ஆரம்பித்தார். முழு மூச்சாக இப்போது களத்தி இறங்கி இருக்கும் அவருக்கு, ஜனநாயகன் படம்தான் கடைசி படம் என்று கூறப்படுகிறது. இந்த படத்தை ஹெச்.வினோத் இயக்கியிருக்கிறார். இதில், விஜய்க்கு ஜோடியாக பூஜா ஹெக்டே நடித்துள்ளார். உடன் சேர்ந்து மமிதா பைஜூ, நரேன், பிரியாமணி, பாபி டியோல் உள்ளிட்டோர் நடித்திருக்கின்றனர்.

ஜனநாயகன் படத்தின் படப்பிடிப்பு, கடந்த ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் பூஜையுடன் தொடங்கியது. இதன் பிறகு படத்தின் ஷூட்டிங் ஆனது சென்னை, கேரளா உள்ளிட்ட இடங்களில் நடந்தது. தற்போது, படப்பிடிப்பு பணிகள் முடிந்து இறுதிக்கட்ட பணிகள் தொடங்கியிருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இந்த படத்தில் விஜய் காவல் அதிகாரியாக நடிக்கிறார் என்பது டீசர் மூலம் தெரிய வந்தது.

புதிதாக வெளியான போஸ்டர்:

ஜனநாயகன் படத்தின் புது போஸ்டர் தற்போது வெளியாகியிருக்கிறது. இதில் விஜய் மக்கள் மத்தியில் கூலிங் கிளாஸ் அணிந்து கொண்டு நிற்க, மக்கள் அனைவரும் அவரை தொடுவது போன்ற புகைப்படம் இடம் பெற்றுள்ளது. இதில், சீக்ரெட் மெசேஜ் ஒன்று அடங்கியிருப்பதாக ரசிகர்கள் பலர் பேசி வருகின்றனர். 

JanaNayagan

என்ன மெசேஜ்?

சமீபத்தில் விஜய் கரூரில் நடத்திய தேர்தல் பரப்புரையின் போது, பெண்கள்,  குழந்தைகள் உள்பட 40க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்தனர். இது, விஜய்யின் அரசியல் வாழ்க்கையிலும் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலும் பெரும் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியது. இந்த பிரச்சனையின் போதும், இவரது ரசிகர்கள் / தவெக தொண்டர்கள் பலர் விஜய்க்கு ஆதரவாக நின்றனர். அது, அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் அரசியல் விமர்சகர்கள் மத்தியில் பெரும் விமர்சனத்தை சந்தித்தது. பலர், “We stand with Vijay" என்கிற டெம்ப்ளேட் உடன் ஸ்டோரியை ரீ-ஷேர் செய்தனர். இதை குறிக்கும் வகையில், இந்த போஸ்டர் இடம் பெற்றிருக்கலாம் என்பது நெட்டிசன்களின் கருத்தாக இருக்கிறது. இருப்பினும், படக்குழு இந்த போஸ்டர் மூலம் சொல்ல வந்தது இதுதானா இல்லையா என்பது தெரியவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

சூப்பர் மேன் போஸ்டரா?

ஹாலிவுட்டின் பிரபல சூப்பர் ஹீடோ கேரக்டராக சூப்பர் மேன் இருக்கிறது. இந்த படத்தின் காட்சி ஒன்றில், மக்கள் சூப்பர் மேனை தங்களது ஹீரோவாக ஏற்றுக்கொள்ளும் காட்சியும், மேற்குறிப்பிட்ட ஜனநாயகன் படத்தின் போஸ்டர் போல இருக்கும். எனவே, ‘மக்களுக்கான ஹீரோ’ என்பதை குறிக்கும் வகையிலும் இந்த போஸ்டர் இருக்கலாம் என்று கூறப்படுகிறது.

(பொறுப்பு துறப்பு: மேற்குறிப்பிட்டிருக்கும் தகவல் யாவும் இணையத்தில் ரசிகர்கள் பேசி வந்தது என்பதும், இது ஜீ மீடியாவின் தனிப்பட்ட கருத்து இல்லை என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.)

மேலும் படிக்க | விஜய் ரசிகர்களுக்கு மெகா ட்ரீட்.. ஜனநாயகன் படத்தின் முக்கிய அப்டேட் இதோ

மேலும் படிக்க | ஜனநாயகன் க்ளைமேக்ஸ் இதுதான்! விஜய் கடைசியில் ‘இவருடன்’ சண்டை போடுவாராம்..

