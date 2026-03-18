பெரிய சிக்கலில் ஜனநாயகன் திரைப்படம்! சென்சார் மறுஆய்வு முடிந்ததும் வந்த புது பிரச்சனை..

Jana Nayagan Re-Evaluation Problem : மக்கள் மத்தியில் அதிகம் எதிர்பார்க்கப்பட்ட படங்களுள் ஒன்றாக இருந்தது, ஜனநாயகன். இதை பலரும் அதிகம் எதிர்பார்த்தற்கான காரணம், விஜய் கதாநாயகனாக நடித்தார் என்பதாலும், அவருடைய கடைசி படம் இது என்பதாலும்தான். இந்த படத்தை வெளியிட முடியாத அளவிற்கு பிரச்சனை மேல் பிரச்சனை எழுந்து வருகிறது. இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு பார்ப்போம்.
ஜனநாயகன் திரைப்படம்:
ஹெச்.வினோத் இயக்கத்தில், விஜய் நடித்திருக்கும் படம், ஜனநாயகன். தமிழக வெற்றிக்கழகம் அரசியல் கட்சியை தொடங்கிய விஜய், கடைசியாக நடித்திருக்கும் படம் இதுதான். இதன் பிறகு தான் முழு நேரமாக அரசியலில் முழு நேரமாக ஈடுபடப்போவதாக அவர் தெரிவித்திருந்தார். ஜனநாயகன் திரைப்படத்தில் விஜய்க்கு ஜோடியாக பூஜா ஹெக்டே நடித்திருக்கிறார். மமிதா பைஜு, முக்கிய கதாப்பாத்திரத்தில் வருகிறார். நரேன், பிரயாமணி உள்ளிட்டோர் இதில் முக்கிய நடிகர்களாக இருக்கின்றனர்.
ஜனநாயகன் திரைப்படத்தை பொங்கல் பண்டிகை தினத்தில் வெளியிட, படக்குழு முடிவு செய்திருந்தது. ஆனால், சென்சார் சான்றிதழ் இல்லாததால் படத்தை திரையிட முடியாத நிலை ஏற்பட்டது. சொன்ன தேதியில் படத்தை ரிலீஸ் செய்தே ஆக வேண்டும் என்று முடிவெடுத்த கேவிஎன் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் நிறுவனம், சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் படத்திற்கு உடனடியாக வழங்க வேண்டும் என்று மனுதாக்கல் செய்தது. இதை விசாரித்த நீதிபதி பி.டி.ஆஷா படத்திற்கு உடனடியாக சென்சார் சான்றிதழ் வழங்க வேண்டும் என்று உத்தரவளித்தார். இதை எதிர்த்து, சென்சார் வாரியம் மேல்முறையீடு செய்தது. இந்த மேல்முறையீட்டு மனு, சென்னை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி அமர்வால் விசாரிக்கப்பட்டு தனி நீதிபதியின் உத்தரவு ரத்து செய்யப்பட்டது.
உச்சநீதிமன்றத்திற்கும், சென்னை உயர்நீதிமன்றத்திற்கும் மாறி மாறி அலைக்கழிக்கப்பட்ட ஜனநாயகன் வழக்கு, தொடர்கதையாக நீண்டு கொண்டே வந்தது. இப்படியே போனால் படத்தை ரிலீஸ் செய்வதில் இன்னும் தாமதம் ஏற்படும் என்பதை அறிந்து கொண்ட படக்குழு, படத்தை மறுஆய்வுக்கு அனுப்பியிருந்தாலே இவ்வளவு பிரச்சனை வந்திருக்காதே என்று கருது, அந்த மனுவை வாபஸ் பெற்றுக்கொண்டது.
மறு ஆய்வு:
ஜனநாயகன் படத்தை மறு ஆய்வு செய்ய, சென்சார் குழுவிற்கு திரையிடல் செய்வதற்காக மார்ச் மாத தொடக்கத்தில் தேதி குறிக்கப்பட்டது. ஆனால், அன்றைய நாளில், மறு ஆய்வு செய்ய வேண்டிய குழுவில் இருக்கும் ஒருவருக்கு உடல்நிலை சரியில்லை என்று கூறி அன்று நடைபெற இருந்த திரையிடல் ரத்து செய்யப்பட்டது. இதனால், படத்தை எப்போது மறு ஆய்வுக்குழு பார்ப்பது, எப்போது படத்திற்கு சென்சார் சான்றிதழ் கிடைப்பது என்பது ரசிகர்களின் கேள்வியாக இருந்தது. இப்போது மீண்டும் படத்திற்கு இன்னொரு சிக்கல் எழுந்துள்ளது.
மறு ஆய்வுக்கு பின் வந்த சிக்கல்:
ஜனநாயகன் படத்தை, ஒரு வழியாக சென்சார் மறு ஆய்வுக்குழு மார்ச் 17ஆம் தேதியான நேற்று பார்த்திருக்கிறது. சரி, இதன் பிறகு கண்டிப்பாக படத்திற்கு கிரீன் சிக்னல் கிடைத்து விடும் என்று படக்குழு நினைத்த சமயத்தில், இன்னொரு சிக்கல் எழுந்துள்ளது. மும்பையில், ஜனநாயகன் படத்தை பார்த்த மறு ஆய்வுக்குழு, இது அரசியல் பேசும் படம் என்பதால் தேர்தல் ஆணைய அதிகாரிகள் படத்தை பார்வையிட தணிக்கை குழு பரிந்துரை செய்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இது தேர்தல் சமயம் என்பதால், படத்தை ரிலீஸ் செய்யலாமா, வேண்டாமா என்பது குறித்த இறுதி முடிவு தேர்தல் ஆணையத்துடையதாக இருக்க வேண்டும் என்று தணிக்கை வாரியம் கருதுவதாக தெரிகிறது.
ரிலீஸாக வாய்ப்பே இல்லையா?
ஜனநாயகன் படத்தை ரிலீஸ் செய்ய லட்டு போல கிடைத்த தேதிதான், ஜனவரி 9. இதற்கு அடுத்து பொங்கல் பண்டிகை விடுமுறை நாட்கள், வார இறுதி விடுமுறை நாட்கள் வந்தன. இந்த சமயத்தில் படத்தை ரிலீஸ் செய்திருந்தால் எந்த பிரச்சனையும் வராமல் படம் நன்றாக ஓடி வசூலை குவித்திருக்கும். ஆனால், அந்த வாய்ப்பு தற்போது கடந்து போய் விட்டது. தமிழ்நாட்டில் வரும் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி தேர்தல் நடக்கிறது. இந்த சமயத்தில் அரசியல் பேசும் படத்தை ரிலீஸ் செய்வது என்பது, கண்டிப்பாக பிரச்சனைக்குரியதாக இருக்கும். காரணம், தேர்தல் சமயத்தில் அரசியல் பிரச்சாரம் செய்யும் படங்களை வெளியிடுவது சிக்கலில்தான் முடியும். இப்போது விஜய், ‘தமிழக வெற்றிக்கழகம்’ எனும் தமிழ்நாட்டின் முக்கிய அரசியல் கட்சிகளுள் ஒன்றாக மாறிவிட்டது. இந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் தனித்து போட்டியிடும் இந்த கட்சியின் முதல்வர் வேட்பாளராக விஜய் களமிறங்குகிறார். ஜனநாயகன் படத்தில் அவரே ஹீரோவாகவும் நடித்திருப்பதால், கண்டிப்பாக படத்தை தேர்தல் சமயத்தில் ரிலீஸ் செய்வது என்பது மிகவும் கடினமான விஷயமாக இருக்கும் என்பது திரை வட்டாரங்களில் இருந்து வெளிவரும் செய்தி ஆகும். இதனால், படத்தை தேர்தலுக்கு முன் ரிலீஸ் செய்ய வாய்ப்பே இல்லையா? என்பதும் ரசிகர்களின் கேள்வியாக இருக்கிறது. என்ன நடக்கப்போகிறது என்பதை பொறுத்திருந்தான் பார்க்க வேண்டும்.
அதிகமாக கேட்கப்படும் கேள்விகள்:
கேள்வி : விஜய்யின் ஜனநாயகன் படத்தின் ரிலீஸ் தேதி என்ன?
பதில் - ஜன.,9 ஆம் தேதி படம் ரிலீஸாக இருந்தது. ஆனால் படத்தை மறு ஆய்வுக்கு செய்ய வேண்டும் என்பதால் இன்னும் புது ரிலீஸ் தேதி அறிவிக்கப்படாமல் இருக்கிறது.
கேள்வி : ஜனநாயகன் படத்தை சென்சார் குழு பார்த்து விட்டதா?
பதில் - ஜனநாயகன் படத்தின் மறு ஆய்வு, மும்பையில் நடந்ததாக தகவல்.
கேள்வி: ஜனநாயகன் ஓடிடி உரிமை ரத்தானதா?
பதில் - ஜனநாயகன் படத்தின் ஓடிடி உரிமையை ரத்து செய்ய, அமேசன் பேச்சுவார்த்தை நடத்துவதாக தகவல்; அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகவில்லை.
