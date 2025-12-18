English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ஜனநாயகன் 2வது சிங்கிள்: 'ஒரு பேரே வரலாறு' பாடல் ரிலீஸ்! லிரிக்ஸில் ஹெவியான அரசியல் வாடை..

Jana Nayagan Second Single Release : ஜனநாயகன் திரைப்படத்தின் 2வது சிங்கிளான ‘ஒரு பேரே வரலாறு’ பாடல் வெளியாகியிருக்கிறது. இதன் லிரிக்ஸ், தளபதி ரசிகர்களை குஷிப்படுத்துவது போல இருப்பதாக கருத்து தெரிவிக்கப்படுகிறது. 

Written by - Yuvashree | Last Updated : Dec 18, 2025, 06:36 PM IST
  • ஜனநாயகன் 2வது சிங்கிள் ரிலீஸ்!
  • லிரிக்ஸ் எல்லாம் செம..
  • ஒரு பேரே வரலாறு பாடல் எப்படி?

ஜனநாயகன் 2வது சிங்கிள்: ‘ஒரு பேரே வரலாறு’ பாடல் ரிலீஸ்! லிரிக்ஸில் ஹெவியான அரசியல் வாடை..

Jana Nayagan Second Single Release : விஜய்யின் கடைசி படமாக கருதப்படும் ஜனநாயகன் திரைப்படத்திலிருந்து 2வது சிங்கிள், தற்போது வெளியாகி இருக்கிறது. இந்த பாடலுக்கு, ‘ஒரு பேரே வரலாறு’ என பெயர் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது.

ஒரு பேரே வரலாறு:

ஒரு பேரே வரலாறு பாடலை, விவேக் எழுதியிருக்கிறார். இதனை, விஷால் எம்.மிஷ்ரா என்கிற பாடகர் பாடியிருக்கிறார். அனிருத்தின் இசையில் இப்பாடல் உருவாகி இருக்கிறது. விஜய்யின் அரசியல் தொடக்கத்திற்கு ஏற்றது போல, இப்பாடலின் வரிகளானது இருக்கிறது. 

