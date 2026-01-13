English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • பொங்கல் ரேஸில் இருந்து வெளியேறிய முக்கிய படம்! ரசிகர்கள் அதிர்ச்சி!

பொங்கல் ரேஸில் இருந்து வெளியேறிய முக்கிய படம்! ரசிகர்கள் அதிர்ச்சி!

ஜனநாயகன் படம் பொங்கலுக்கு வெளியாகாததால், அதனுடன் வெளியான பராசக்தி படத்திற்கு கூடுதல் திரையரங்குகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் தெறி படமும் பொங்கலுக்கு ரீ ரிலீஸ் செய்யப்படும் என்று தயாரிப்பாளர் கலைப்புலி தாணு அறிவித்திருந்தார்.  

Written by - RK Spark | Last Updated : Jan 13, 2026, 05:35 PM IST
  • தெறி ரீ ரிலீஸ் இல்லை.
  • வேறு தேதியில் வெளியாகும்.
  • விரைவில் வெளியாகும் அறிவிப்பு.

பொங்கல் ரேஸில் இருந்து வெளியேறிய முக்கிய படம்! ரசிகர்கள் அதிர்ச்சி!

விஜய்யின் கடைசி படமான ஜனநாயகன் பொங்கல் பண்டிகையை ஒட்டி ஜனவரி ஒன்பதாம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாக திட்டமிடப்பட்டிருந்தது. மலேசியாவில் பிரம்மாண்டமாக நடைபெற்ற ஆடியோ வெளியீட்டு விழாவிற்கு பிறகு, படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பு அதிக அளவில் இருந்தது. மேலும் படத்தின் ட்ரைலர் வெளியாகி, சினிமா வட்டாரங்களை தாண்டி அரசியல் வட்டாரங்களிலும் படம் மீதான எதிர்பார்ப்பு அதிகளவில் இருந்தது. இந்நிலையில் சென்சார் சான்றிதழ் கிடைக்காததால், படத்தின் ரிலீஸ் தேதி தற்போது தள்ளிப் போய் உள்ளது. படக்குழு தற்போது உச்சநீதிமன்றத்தை நாடி உள்ள நிலையில் படம் குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

மேலும் படிக்க | பிக்பாஸ் 9 டைட்டிலை வெல்லப்போவது யார்? 4 பேரில் ‘இவருக்கு’ ஆதரவு ஜாஸ்தி!

தெறி ரீ ரிலீஸ் 

ஜனநாயகன் படம் பொங்கலுக்கு வெளியாகாததால், அதனுடன் வெளியான பராசக்தி படத்திற்கு கூடுதல் திரையரங்குகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் விஜய்யின் பிளாக்பஸ்டர் திரைப்படமான தெறி படமும் பொங்கலுக்கு ரீ ரிலீஸ் செய்யப்படும் என்று தயாரிப்பாளர் கலைப்புலி தாணு அறிவித்திருந்தார். இதற்கான போஸ்டர்களும் வெளியாகி ரசிகர்கள் மத்தியில் உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தியது. ஆனால் கார்த்தியின் வா வாத்தியார், ஜீவா நடித்துள்ள தலைவர் தம்பி தலைமையில் மற்றும் மோகன் ஜி இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள திரௌபதி 2 போன்ற படங்கள் இந்த பொங்கலுக்கு வெளியாகவும் அறிவிக்கப்பட்டது.

அட்லீ - விஜய் காம்போ!

அட்லீ இயக்கத்தில் 2016 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் வெளியான படம் தெறி. இந்த படத்தில் விஜய், எமி ஜாக்சன், சமந்தா, பிரபு போன்ற பலர் நடித்திருந்தனர். அட்லியின் இரண்டாவது படமான இது விஜயின் கரியரில் முக்கியமான படமாக அமைந்தது. இந்த படத்தில் விஜய் விஜயகுமார் மற்றும் ஜோசப் குருவில்லா என இரண்டு மாறுபட்ட கதாபாத்திரங்களில் நடித்திருந்தார். விஜயின் மகளாக நடித்திருந்த நைனிகாவும் நல்ல ஒரு நடிப்பை கொடுத்திருந்தார். ஜிவி பிரகாஷின் இசையில் பாடல்களை அனைத்தும் ஹிட்டானது. இந்நிலையில் படம் வெளியாகி 10 ஆண்டுகள் ஆனா நிலையில், இதனை கொண்டாடும் விதமாக திரையரங்குகளில் ரீ ரீலீஸ் செய்யப்படும் என்று படத்தின் தயாரிப்பாளர் கலைப்புலி தாணு அறிவித்திருந்தார். 

படம் வெளியாகவில்லை 

முதலில் ஜனநாயகன் படம் வெளியாகாததால் தளபதி விஜயின் ரசிகர்களை குஷி படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக பொங்கலுக்கு தெறி திரைப்படம் ரீ ரிலீஸ் செய்ய திட்டமிடப்பட்டிருந்தது. இதற்காக 200க்கும் மேற்பட்ட திரையரங்குகள் ஒதுக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால் திடீரென்று வா வாத்தியார், தலைவர் தம்பி தலைமையில் மற்றும் திரௌபதி 2 போன்ற படங்கள் தங்களது ரிலீஸ் தேதியை மாற்றியதால் தெறி படம் தற்போது பொங்கலுக்கு ரீ ரிலீஸ் செய்யப்படாது என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. வேறு ஒரு நல்ல தினத்தில் இந்த படத்தை வெளியிட தாணு திட்டமிட்டுள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது. இதனால் பொங்கலுக்கு ஜனநாயகன் படம் வெளியாகவில்லை என்றாலும் விஜய்யின் படத்தை திரையரங்குகளில் பார்க்க ரசிகர்கள் ஆர்வமும் இருந்தனர். அவர்களுக்கு இந்த செய்தி ஏமாற்றத்தை அளித்துள்ளது. 

 
vijayTheriVaa VaathiyarparasakthiJananayagan

