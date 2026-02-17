English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Movies
  • மீண்டும் ரீ-ரிலீஸ் ஆகும் ‘கில்லி’ திரைப்படம்! எப்போது தெரியுமா? தேதியை நோட் பண்ணுங்க..

மீண்டும் ரீ-ரிலீஸ் ஆகும் ‘கில்லி’ திரைப்படம்! எப்போது தெரியுமா? தேதியை நோட் பண்ணுங்க..

Ghilli Re-Release : விஜய் நடிப்பில் வெளியாகி, பெரிய ஹிட் அடித்த படம், ‘கில்லி’. இந்த படத்தை தற்போது மீண்டும் ரீ-ரிலீஸ் செய்ய படக்குழு திட்டமிட்டிருக்கிறது.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Feb 17, 2026, 10:35 AM IST
  • கில்லி திரைப்படம்
  • மீண்டும் ரீ-ரிலீஸ்!
  • எப்போது தெரியுமா?

Trending Photos

அலர்ட் மாணவர்களே.. 10,12ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வில் மாற்றமா? அன்பில் மகேஷ் முக்கிய அறிவிப்பு
camera icon7
Board exams
அலர்ட் மாணவர்களே.. 10,12ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வில் மாற்றமா? அன்பில் மகேஷ் முக்கிய அறிவிப்பு
தொடரில் இருந்து வெளியேறும் பாகிஸ்தான்? இந்தியா செய்த சம்பவம் - நம்பிக்கையுடன் USA
camera icon8
Ind vs Pak
தொடரில் இருந்து வெளியேறும் பாகிஸ்தான்? இந்தியா செய்த சம்பவம் - நம்பிக்கையுடன் USA
இரண்டாம் பாதத்தில் ஆட்டத்தை ஆரம்பிக்கும் குரு, 4 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்ட பொற்காலம் ஆரம்பம்
camera icon7
Jupiter
இரண்டாம் பாதத்தில் ஆட்டத்தை ஆரம்பிக்கும் குரு, 4 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்ட பொற்காலம் ஆரம்பம்
நிச்சயமானதை மறைத்து டேட்டிங்கிற்கு அழைத்த பிரபல நடிகர்! மம்தா மோகன்தாஸ் குற்றச்சாட்டு..
camera icon7
Mamta Mohandas
நிச்சயமானதை மறைத்து டேட்டிங்கிற்கு அழைத்த பிரபல நடிகர்! மம்தா மோகன்தாஸ் குற்றச்சாட்டு..
மீண்டும் ரீ-ரிலீஸ் ஆகும் ‘கில்லி’ திரைப்படம்! எப்போது தெரியுமா? தேதியை நோட் பண்ணுங்க..

தமிழ் திரையுலகில் டாப் நடிகராக இருந்தவர், விஜய். இவர், நடிப்பில் வெளியான பல படங்கள் ஹிட் அடித்துள்ளது. அதில் ஒன்று, கில்லி. இந்த படத்தை ரீ-ரிலீஸ் செய்ய படக்குழு தற்போது திட்டமிட்டிருக்கிறது.

Add Zee News as a Preferred Source

கில்லி திரைப்படம்:

தெலுங்கில் மகேஷ் பாபு நடிப்பில் வெளியான ‘ஒக்கடு’ படத்தின் தமிழ் ரீ-மேக்தான் கில்லி. விஜய் ஹீரோவாக நடித்திருந்த இந்த படத்தில் அவருக்கு ஜோடியாக த்ரிஷா நடித்திருந்தார். தரணி, இப்படத்தை இயக்கியிருந்தார். இந்த படத்தின் ஹைலைட்டே, ஹீரோ விஜய்யை காட்டிலும் வில்லன் பிரகாஷ் ராஜ்தான். த்ரிஷா பின்னாடி,“செல்லம்..ஐ லவ் யூ செல்லம்..” என இவர் துரத்தி துரத்தி காதலிப்பது இவர் வில்லத்தனத்தை காமெடியாகவும், அதே சமயத்தில் டெரராகவும் காண்பித்தது. கில்லி படம், 22 வருடங்களுக்கு முன்பாக, 2004ஆம் ஆண்டில் ஏப்ரல் 17ஆம் தேதி வெளியானது. இதையடுத்து, மீண்டும் 2024ல் ரீ-ரிலீஸ் செய்யப்பட்து.

செம ஹிட் ஆன ரீ-ரிலீஸ்!

Ghilli Re-Release : கடந்த சில வருடங்களாகவே, தமிழ் திரையுலகில் சில படங்கள் ரீ-ரிலீஸ் ஆகி வருகின்றன. இதற்கு ட்ரெண்ட் செட்டராக அமைந்ததே கில்லி திரைப்படம்தான். இதற்காக பிரத்யேகமாக ப்ரமோஷன்கள் செய்யப்பட்டது. இதனால், ரசிகர்களும் படத்தை பார்க்க ஆர்வம் காட்டினர். படம் ரீ-ரிலீஸான முதல் நாளே, செம ஹிட் அடித்தது. ரசிகர்கள், படம் என்னவோ இப்போதுதான் முதல்முறையாக ரிலீஸ் செய்யப்படுவது போல படத்தை கொண்டாடினர். தியேட்டர்களில் டான்ஸ் ஆடுவது, பாடல் பாடுவது, படத்தில் வரும் காட்சிகளை மனப்பாடமாக சொல்வது உள்ளிட்டவற்றை செய்தனர். தற்போது, இந்த படம் மீண்டும் ரீ-ரிலீஸ் செய்யப்பட இருப்பதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது.

எந்த தேதியில்?

கில்லி திரைப்படம், பல்வேறு தியேட்டர் உரிமையாளர்களின் கோரிக்கைகக்கு இணங்க, தமிழகத்தின் பல திரையரங்குகளில் வரும் பிப்ரவரி 20ஆம் தேதி வெளியாக இருக்கிறது. இதனை ஏற்கனவே இரண்டு முறை தியேட்டர்களில் பார்த்திருந்தாலும், மீண்டும் ஒருமுறை படத்தை பார்க்க ரசிகர்கள் ஆர்வத்துடன் காத்துக்கொண்டுள்ளனர். கில்லி திரைப்படம் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ரீ-ரிலீஸ் செய்யப்பட்ட போது, 35 கோடி வரை வசூலித்திருந்தது. அதிலும், ரிலீஸான மூன்றே நாட்களில் 15 கோடி வரை வசூலித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

 

இன்னும் ரிலீஸ் ஆகாத ஜனநாயகன்!

விஜய், 22 வருடங்களுக்கு முன்பு இருந்தது போல இப்போது இல்லை. இப்போது அவர் தமிழக வெற்றிக்கழகம் கட்சியின் தலைவரும் கூட. அரசியலில் கால்பதித்திருக்கும் விஜய், இதன் பிறகு சினிமாவில் நடிக்கப்போவதில்லை என்று கூறி விட்டார். இவர் கடைசியாக நடித்திருக்கும் படம், ஜனநாயகன். இந்த படத்தை ஹெச்.வினோத் இயக்கியிருக்கிறார். கடந்த ஜனவரி 9ஆம் தேதி பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு, ஜனநாயகன் திரைப்படம் திரைக்கு வர இருந்தது. இது, விஜய்யின் கடைசி படம் என்பதால் இதை சுற்றி எக்கச்சக்க எதிர்பார்ப்புகள் இருந்தன. ஆனால், அவை அனைத்தும் வீனாய் போனது. காரணம், படம் சென்சார் சான்றிதழ் வழங்கப்படாத காரணத்தால், இன்னும் ரிலீஸ் ஆகாமல் இருக்கிறது. இது குறித்த நீதிமன்ற வழக்கு நடைப்பெற்று வந்தது. கடைசியில், படக்குழு தங்கள் வழக்கை வாபஸ் பெறும் நிலையும் ஏற்பட்டது. இப்போது, சென்சார் போர்டிடம் இருந்து கிரீன் சிக்னல் வரும் என்று எதிர்பார்த்து காத்துக்கொண்டுள்ளனர். படம், ஏப்ரல் 30க்கு முன் வெளியாக வாய்ப்பில்லை என கனடா திரைப்பட விநியோகிஸ்த நிறுவனமான York Cinemas தெரிவித்திருக்கிறது.

மேலும் படிக்க | விஜய் - த்ரிஷா பற்றி நயினார் நாகேந்திரன் அவதூறு கருத்து! கண்டனம் தெரிவித்த த்ரிஷா..

மேலும் படிக்க | இயக்குநர் மணி ரத்னம் பாராட்டிய பிஜாய் நம்பியாரின் ‘து யா மெயின்’ திரைப்படம்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
GhillivijayRe ReleaseTrishaVijay Movie

Trending News