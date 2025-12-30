English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • கலப்பட டீசலால் கார் ‘அவுட்’! ரூ.3 லட்சம் இழப்பு - மாகாபா ஆனந்த் ஆவேசம்!

கலப்பட டீசலால் கார் ‘அவுட்’! ரூ.3 லட்சம் இழப்பு - மாகாபா ஆனந்த் ஆவேசம்!

விஜய் டிவியின் முன்னணித் தொகுப்பாளர் மாகாபா ஆனந்த், சென்னையில் உள்ள ஒரு பிரபல பெட்ரோல் பங்கில் டீசல் போட்டபோது நடந்த கசப்பான அனுபவத்தையும், அதனால் தனக்கு ஏற்பட்ட பல லட்ச ரூபாய் நஷ்டத்தையும் சமூக வலைதளங்களில் பகிர்ந்துள்ளார்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Dec 30, 2025, 01:03 PM IST
விஜய் டிவியின் முன்னணித் தொகுப்பாளர் மாகாபா ஆனந்த், சென்னையில் உள்ள ஒரு பிரபல பெட்ரோல் பங்கில் டீசல் போட்டபோது நடந்த கசப்பான அனுபவத்தையும், அதனால் தனக்கு ஏற்பட்ட பல லட்ச ரூபாய் நஷ்டத்தையும் சமூக வலைதளங்களில் பகிர்ந்துள்ளார். இது தொடர்பான வீடியோ தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

என்ன நடந்தது?

சமீபத்தில் மாகாபா ஆனந்த் தனது சொகுசு காருக்கு சென்னையில் உள்ள ஒரு பிரபல நிறுவனத்தின் பெட்ரோல் பங்கில் டீசல் நிரப்பியுள்ளார். வண்டியை ஓட்டிச் சென்ற சில நேரத்திலேயே கார் பாதியிலேயே நின்றுள்ளது. காரை மெக்கானிக்கிடம் காட்டியபோது, டீசலில் அதிகப்படியான தண்ணீர் கலந்திருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இதனால் காரின் எஞ்சின் மற்றும் எரிபொருள் அமைப்பு மோசமாகப் பாதிக்கப்பட்டு, அதனைச் சரிசெய்ய சுமார் 3 லட்சம் ரூபாய் செலவாகியுள்ளது.

இது குறித்து மாகாபா அந்த பங்க் நிர்வாகத்திடம் ஆதாரங்களுடன் புகார் அளித்துள்ளார். ஆனால், அவர்கள் செய்த தவறை முழுமையாக ஏற்றுக்கொண்டு நஷ்டஈடு தருவதற்குப் பதிலாக, அவரிடம் பேரம் பேசியுள்ளனர். "தவறு நடந்தது ஆதாரத்தோடு நிரூபிக்கப்பட்ட பிறகும், அவர்கள் நீதிமன்றத்திற்குச் செல்ல வேண்டாம் என்றும், இழப்பீடாக வெறும் 80 ஆயிரம் ரூபாய் மட்டும் தருவதாகவும் கூறுகிறார்கள். உங்களை நம்பி வரும் மக்களுக்கு நீங்கள் கொடுக்கும் பரிசு இதுதானா?" என்று மாகாபா ஆனந்த கேள்வி எழுப்பியுள்ளார். அதனுடன் இனி டீசலையும் மக்களே வீட்டில் தயாரித்துக் கொள்ள வேண்டுமா? என்று அவர் ஆவேசமாகப் பதிவிட்டுள்ளார்.

மாகாபா ஆனந்த் போன்ற ஒரு பிரபலமான நபருக்கே இந்த நிலை என்றால், சாதாரண மக்களின் நிலை என்ன? என்ற கேள்வி தற்போது சமூக வலைதளங்களில் எழுப்பப்பட்டு வருகிறது.

மாகாபா ஆனந்த்

மாகாபா ஆனந்த் இன்று விஜய் டிவியின் மிகவும் பிரபலமான தொகுப்பாளர்களில் ஒருவர் ஆவார். ஆரம்ப காலத்தில் ஆர்.ஜே-வாகத் தனது பயணத்தைத் தொடங்கிய இவர், "சினிமா காரம் காபி" என்ற நிகழ்ச்சி மூலம் சின்னத்திரையில் அறிமுகமானார். நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் சினிமாவுக்குச் சென்ற பிறகு, அவர் தொகுத்து வழங்கிய "அது இது எது" நிகழ்ச்சியை மாகாபா பொறுப்பேற்றார். இதுவே அவரது வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய மைல்கல்லாக அமைந்தது. தற்போது சூப்பர் சிங்கர், அண்டாகாகசம், ஊ சொல்றியா எனப் பல மெகா ஹிட் நிகழ்ச்சிகளைத் தொகுத்து வழங்கி வருகிறார்.

தற்போது விஜய் டிவியின் உச்ச நட்சத்திரமாக இருக்கும் மாகாபா ஆனந்த், ஒரு எபிசோடைத் தொகுத்து வழங்க 2 லட்சம் முதல் 3 லட்சம் ரூபாய் வரை ஊதியம் பெறுவதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாகத் தனது கடின உழைப்பால் இந்த நிலையை அவர் எட்டியுள்ளார்.

