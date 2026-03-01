English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Movies
  • விஜய்யை விட சங்கீதா அதிக பணக்காரியா? வெளிவந்த அதிர வைக்கும் சொத்து மதிப்பு!

விஜய்யை விட சங்கீதா அதிக பணக்காரியா? வெளிவந்த அதிர வைக்கும் சொத்து மதிப்பு!

Vijay Sangeetha Net Worth: நடிகர் விஜய்யின் மனைவி சங்கீதாவிற்கு இருக்கும் சொத்து மதிப்பு எவ்வளவு என்கிற தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Mar 1, 2026, 01:12 PM IST
  • விஜய்-சங்கீதா குடும்ப வாழ்க்கை
  • விஜய்-சங்கீதா விவாகரத்து
  • சங்கீதா சொத்து மதிப்பு

Trending Photos

தண்ணி குடிச்சே ஆரோக்கியமா வாழலாம்: இதை மட்டும் சேர்த்தால் போதும்
camera icon10
Home Remedies
தண்ணி குடிச்சே ஆரோக்கியமா வாழலாம்: இதை மட்டும் சேர்த்தால் போதும்
பிஎம் கிசான் அப்டேட் : திண்டுக்கல், அரியலூர் விவசாயிகளுக்கு சூப்பர் சான்ஸ்!
camera icon9
PM Kisan
பிஎம் கிசான் அப்டேட் : திண்டுக்கல், அரியலூர் விவசாயிகளுக்கு சூப்பர் சான்ஸ்!
பிரியங்கா மோகனின் ‘மேட் இன் கொரியா’.. ஓடிடியில் வெளியாகிறது! எதில், எப்போது?
camera icon6
Made In Korea
பிரியங்கா மோகனின் ‘மேட் இன் கொரியா’.. ஓடிடியில் வெளியாகிறது! எதில், எப்போது?
புதிய ரேஷன் கார்டு, மார்ச் மாத தாயுமானவர் திட்டம் - 2 முக்கிய அப்டேட்டுகள்
camera icon13
Ration Card
புதிய ரேஷன் கார்டு, மார்ச் மாத தாயுமானவர் திட்டம் - 2 முக்கிய அப்டேட்டுகள்
விஜய்யை விட சங்கீதா அதிக பணக்காரியா? வெளிவந்த அதிர வைக்கும் சொத்து மதிப்பு!

Vijay Sangeetha Net Worth: தமிழ் திரையுலகின் முன்னணி நடிகராக வலம் வருபவர் விஜய். தற்போது முழு நேர அரசியலில் ஈடுபட்டுள்ளார். கடந்த 1984ஆம் ஆண்டில் தொடங்கிய விஜய்யின் சினிமா பயணம், கிட்டத்தட்ட 38 வருடங்களுக்கும் மேலாக தொடர்ந்து வருகிறது. இவர், 1999ஆம் ஆண்டு சங்கீதாவை திருமணம் செய்து கொண்டார். 

Add Zee News as a Preferred Source

விஜய்-சங்கீதா:

நடிகர் விஜய், 90களிலேயே பலரும் கவனிக்கும் வகையிலான நடிகராக மாறிவிட்டார். துள்ளாத மனமும் துள்ளும், பிரியமானவளே, குஷி, பத்ரி உள்ளிட்ட படங்கள் வெளிவந்த போதே இவருக்கு பல லட்ச ரசிகர்கள் சேர்ந்து விட்டனர். இளம் நடிகர் ஒருவர் திரையுலகின் உச்சியில் இருக்கிறார் என்றால் அவர் கண்டிப்பாக பல கன்னிகளின் மனங்களிலும் இடம் பிடித்திருப்பார். அப்படி, விஜய்க்கு அதி தீவிர ரசிகையாக சங்கீதா இருந்ததாக கூறப்படுகிறது. “பூவே உனக்காக” படத்தை பார்த்ததில் இருந்து விஜய்யின் ரசிகையாக மாறினாராம் சங்கீதா. இவர்கள், தங்களின் குடும்பத்தினர் மூலமாக ஒருமுறை சந்தித்து கொண்டதாகவும் அதன் பிறகு இரு வீட்டார் இணைந்து இவர்களின் திருமணத்தை நடத்தி வைத்ததாகவும் கூறப்படுகிறது. 

விஜய்-சங்கீதா குடும்பம்:

விஜய்யின் மனைவி சங்கீதா, தொழில்முறை பட்டப்படிப்பை முடித்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. விஜய்-சங்கீதா ஜோடியின் மூத்த மகன் ஜேசன் சஞ்சய், 2000ஆம் ஆண்டு பிறந்தார். இவர் லண்டனில் உள்ள ஒரு திரைப்பட கல்லூரியில் பட்டப்படிப்பினை முடித்துள்ளார். இவர், லைகா நிறுவனத்தின் தயாரிப்பில் ஒரு புதிய படத்தினை இயக்க உள்ளார். விஜய்-சங்கீதாவிற்கு இரண்டாவதாக பிறந்த மகள், திவ்யா சாஷா. இவர் 2005ஆம் ஆண்டில் பிறந்தார். இவர், அமெரிக்காவில் உள்ள ஒரு பிரபல பள்ளியில் படித்து வருவதாக கூறப்படுகிறது. விஜய் மற்றும் சங்கீதா சென்னையில் வசித்து வருகின்றனர்.

விஜய்-சங்கீதா விவாகரத்து

இதனிடையே தற்போது நடிகர் விஜய்யின் மனைவி சங்கீதா விவாகரத்து கோரி நீதிமன்றத்தை நாடியுள்ளார். இந்த செய்தி நேற்று வெளியான முதல், படு வைரலாகி வருகிறது. அதனுடன் நடிகர் விஜய்க்கும் நடிகை ஒருவருக்கும் தகாத உறவு இருந்ததாகவும், அதை சங்கீதா கையும் களவுமாக பிடித்ததாகவும், அதனுடன் இவர்கள் இருவரும் கடந்த சில ஆண்டுகளாக பிரிந்து வாழ்ந்து வருவதாகவும் கூறி இருந்தார். தற்போது சங்கீதா தாக்கல் செய்துள்ள இந்த விவாகரத்து மனு செங்கல்பட்டு குடும்ப நல நீதிமன்றத்தில் செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த வழக்கு வரும் ஏப்ரல் மாதம் 30 ஆம் தேதி விசாரணைக்கு வரும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

சங்கீதா சொத்து மதிப்பு

இந்நிலையில் ஒரு பக்கம் விவாகரத்து செய்தி வெளியாகி வைரலாகி வரும் இந்த நேரத்தில், தற்போது விஜய்யின் மனைவி சங்கீதாவின் சொத்து மதிப்பு குறித்த விவரம் வெளியாகி இருக்கிறது. அதன்படி சங்கீதா சொந்தமாக பல தாெழில்களை செய்து வருவதாக கூறப்படுகிறது. மேலும் சங்கீதாவிற்கு ரூ.400 கோடி வரை சொத்து மதிப்பு இருக்கலாம் என கூறப்பட்டுள்ளது. 

மேலும் படிக்க | அடேங்கப்பா! திருமண கோலத்தில் ஜொலித்த ராஷ்மிகாவின் நகைகள் - இத்தனை கோடியா?

மேலும் படிக்க | தாம்பத்தியத்தில் முறிவு... நடிகையுடன் உறவு; விஜய் மீது சங்கீதாவின் குற்றச்சாட்டுகள்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

...Read More

sangeetha vijaySangeetha Vijay divorceVijay WifeSangeetha Vijay Net WorthVijay Net Worth

Trending News