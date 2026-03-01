விஜய்யை விட சங்கீதா அதிக பணக்காரியா? வெளிவந்த அதிர வைக்கும் சொத்து மதிப்பு!

Vijay Sangeetha Net Worth: தமிழ் திரையுலகின் முன்னணி நடிகராக வலம் வருபவர் விஜய். தற்போது முழு நேர அரசியலில் ஈடுபட்டுள்ளார். கடந்த 1984ஆம் ஆண்டில் தொடங்கிய விஜய்யின் சினிமா பயணம், கிட்டத்தட்ட 38 வருடங்களுக்கும் மேலாக தொடர்ந்து வருகிறது. இவர், 1999ஆம் ஆண்டு சங்கீதாவை திருமணம் செய்து கொண்டார்.
விஜய்-சங்கீதா:
நடிகர் விஜய், 90களிலேயே பலரும் கவனிக்கும் வகையிலான நடிகராக மாறிவிட்டார். துள்ளாத மனமும் துள்ளும், பிரியமானவளே, குஷி, பத்ரி உள்ளிட்ட படங்கள் வெளிவந்த போதே இவருக்கு பல லட்ச ரசிகர்கள் சேர்ந்து விட்டனர். இளம் நடிகர் ஒருவர் திரையுலகின் உச்சியில் இருக்கிறார் என்றால் அவர் கண்டிப்பாக பல கன்னிகளின் மனங்களிலும் இடம் பிடித்திருப்பார். அப்படி, விஜய்க்கு அதி தீவிர ரசிகையாக சங்கீதா இருந்ததாக கூறப்படுகிறது. “பூவே உனக்காக” படத்தை பார்த்ததில் இருந்து விஜய்யின் ரசிகையாக மாறினாராம் சங்கீதா. இவர்கள், தங்களின் குடும்பத்தினர் மூலமாக ஒருமுறை சந்தித்து கொண்டதாகவும் அதன் பிறகு இரு வீட்டார் இணைந்து இவர்களின் திருமணத்தை நடத்தி வைத்ததாகவும் கூறப்படுகிறது.
விஜய்-சங்கீதா குடும்பம்:
விஜய்யின் மனைவி சங்கீதா, தொழில்முறை பட்டப்படிப்பை முடித்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. விஜய்-சங்கீதா ஜோடியின் மூத்த மகன் ஜேசன் சஞ்சய், 2000ஆம் ஆண்டு பிறந்தார். இவர் லண்டனில் உள்ள ஒரு திரைப்பட கல்லூரியில் பட்டப்படிப்பினை முடித்துள்ளார். இவர், லைகா நிறுவனத்தின் தயாரிப்பில் ஒரு புதிய படத்தினை இயக்க உள்ளார். விஜய்-சங்கீதாவிற்கு இரண்டாவதாக பிறந்த மகள், திவ்யா சாஷா. இவர் 2005ஆம் ஆண்டில் பிறந்தார். இவர், அமெரிக்காவில் உள்ள ஒரு பிரபல பள்ளியில் படித்து வருவதாக கூறப்படுகிறது. விஜய் மற்றும் சங்கீதா சென்னையில் வசித்து வருகின்றனர்.
விஜய்-சங்கீதா விவாகரத்து
இதனிடையே தற்போது நடிகர் விஜய்யின் மனைவி சங்கீதா விவாகரத்து கோரி நீதிமன்றத்தை நாடியுள்ளார். இந்த செய்தி நேற்று வெளியான முதல், படு வைரலாகி வருகிறது. அதனுடன் நடிகர் விஜய்க்கும் நடிகை ஒருவருக்கும் தகாத உறவு இருந்ததாகவும், அதை சங்கீதா கையும் களவுமாக பிடித்ததாகவும், அதனுடன் இவர்கள் இருவரும் கடந்த சில ஆண்டுகளாக பிரிந்து வாழ்ந்து வருவதாகவும் கூறி இருந்தார். தற்போது சங்கீதா தாக்கல் செய்துள்ள இந்த விவாகரத்து மனு செங்கல்பட்டு குடும்ப நல நீதிமன்றத்தில் செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த வழக்கு வரும் ஏப்ரல் மாதம் 30 ஆம் தேதி விசாரணைக்கு வரும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சங்கீதா சொத்து மதிப்பு
இந்நிலையில் ஒரு பக்கம் விவாகரத்து செய்தி வெளியாகி வைரலாகி வரும் இந்த நேரத்தில், தற்போது விஜய்யின் மனைவி சங்கீதாவின் சொத்து மதிப்பு குறித்த விவரம் வெளியாகி இருக்கிறது. அதன்படி சங்கீதா சொந்தமாக பல தாெழில்களை செய்து வருவதாக கூறப்படுகிறது. மேலும் சங்கீதாவிற்கு ரூ.400 கோடி வரை சொத்து மதிப்பு இருக்கலாம் என கூறப்பட்டுள்ளது.
