English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Movies
  • விக்ரம் பிரபு நடித்துள்ள சிறை ஓடிடி ரிலீஸ் எப்போது? வெளியான தகவல்!

விக்ரம் பிரபு நடித்துள்ள சிறை ஓடிடி ரிலீஸ் எப்போது? வெளியான தகவல்!

இயக்குநர் சுரேஷ் ராஜகுமாரி இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள சிறை திரைப்படம் ஒரு போலீஸ் நடைமுறை சார்ந்த திரில்லர் படமாகும். டாணாக்காரன் படத்தை இயக்கிய தமிழ் இந்த படத்திற்கு கதை எழுதியுள்ளார்.  

Written by - RK Spark | Last Updated : Dec 29, 2025, 08:01 PM IST
  • விக்ரம் பிரபு சிறை திரைப்படம்.
  • OTT வெளியீடு எப்போது?
  • எங்கே, எப்போது பார்க்கலாம்?

Trending Photos

ரூ.1,000 அபராதம்! பான் ஆதார் கார்டு இணைப்பதில் சிக்கலா? உடனே இதை பண்ணுங்க
camera icon7
pan card aadhar card link
ரூ.1,000 அபராதம்! பான் ஆதார் கார்டு இணைப்பதில் சிக்கலா? உடனே இதை பண்ணுங்க
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை செவ்வாய்க்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon6
Shutdown
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை செவ்வாய்க்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
விஜய் அணிந்திருக்கும் இந்த ப்ளூ ஜாக்கெட்டின் விலை என்ன தெரியுமா? கேட்டா ஆடிப்போயிருவீங்க!
camera icon7
Viay
விஜய் அணிந்திருக்கும் இந்த ப்ளூ ஜாக்கெட்டின் விலை என்ன தெரியுமா? கேட்டா ஆடிப்போயிருவீங்க!
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை திங்கட்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon6
Shutdown
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை திங்கட்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
விக்ரம் பிரபு நடித்துள்ள சிறை ஓடிடி ரிலீஸ் எப்போது? வெளியான தகவல்!

தமிழ் சினிமாவில் போலீஸ் துறை சார்ந்த திரைப்படங்களில் தனித்துவமான இடத்தை பிடித்துள்ள விக்ரம் பிரபு நடிப்பில் வெளியாகியுள்ள சிறை திரைப்படம் திரையரங்குகளில் வெளியானதை தொடர்ந்து எப்போது OTT தளத்தில் வெளியாகும் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது. டிசம்பர் 25, 2025 அன்று திரையரங்குகளில் வெளியான இந்த படம் அடுத்த மாதம் Zee5 OTT தளத்தில் ஸ்ட்ரீமிங் ஆக உள்ளது. இயக்குநர் சுரேஷ் ராஜகுமாரி இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள சிறை திரைப்படம் ஒரு போலீஸ் நடைமுறை சார்ந்த திரில்லர் படமாகும். டாணாக்காரன் படத்தை இயக்கிய தமிழ் இந்த படத்திற்கு கதை எழுதியுள்ளார். படத்தின் கதை உண்மை சம்பவங்களை அடிப்படையாக கொண்டு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

மேலும் படிக்க | பிக்பாஸ் 9 : இந்த வாரம் டபுள் எவிக்‌ஷன்! வெளியேறிய 2 முக்கிய போட்டியாளர்கள் யார்?

நடிகர்கள் மற்றும் தொழில்நுட்ப குழு

காவல்துறையின் எஸ்கார்ட் பிரிவை பற்றியதாக இந்த படம் அமைந்துள்ளது. விக்ரம் பிரபு காவலர் கதிரவன் என்ற கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார். ஒரு குற்றவாளியை நீதிமன்றத்திற்கு அழைத்து செல்லும் பொறுப்பை ஏற்கும் காவலர், அந்த இளைஞனை காணாமல் போகும் சூழலில் என்ன நடக்கிறது என்பதை படம் சித்தரிக்கிறது. சிறை படத்தில் விக்ரம் பிரபு முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார். எல்கே அக்ஷய்குமார் அப்துல் ரவூஃப் என்ற கதாபாத்திரத்தில் அறிமுகம் செய்துள்ளார். அனிஷ்மா அனில்குமார் கலையரசி என்ற பாத்திரத்தில் தமிழ் சினிமாவில் அறிமுகமாகியுள்ளார். ஆனந்தா தம்பிராஜா மரியம் என்ற கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார்.

இயக்குநர் சுரேஷ் ராஜகுமாரிக்கு இது அறிமுக படமாகும். படத்தின் திரைக்கதையை தமிழ் மற்றும் சுரேஷ் ராஜகுமாரி இணைந்து எழுதியுள்ளனர். எஸ்எஸ் லலித் குமார் இப்படத்தை தயாரித்துள்ளார். ஒளிப்பதிவை மாதேஷ் மாணிக்கம் கையாண்டுள்ளார். இசையமைப்பாளர் ஜஸ்டின் பிரபாகரன் இசையமைத்துள்ளார். படத்தொகுப்பை பிலோமின் ராஜ் செய்துள்ளார். சிறை திரைப்படம் கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகையை முன்னிட்டு டிசம்பர் 25, 2025 அன்று திரையரங்குகளில் வெளியானது. திரையரங்குகளில் படம் நல்ல வரவேற்பை பெற்று வருகிறது. 

OTT வெளியீடு

சிறை படத்தின் OTT உரிமையை Zee5 தளம் பெற்றுள்ளது. திரையரங்கு ஓட்டம் முடிந்த பிறகு படம் Zee5ல் ஸ்ட்ரீமிங் செய்யப்படும். ஆனால் OTT வெளியீட்டிற்கான சரியான தேதி இன்னும் அறிவிக்கப்படவில்லை. சிறை படத்தின் செட்டிலைட் உரிமைகளை Zee Tamil மற்றும் Zee Thirai சேனல்கள் பெற்றுள்ளன. இதன் மூலம் படம் டெலிவிஷனிலும் ஒளிபரப்பாகும். ஜனவரி 26 குடியரசு தினத்திற்கு இப்படம் ஓடிடியில் வெளியாகலாம் என்று கூறப்படுகிறது. 

மேலும் படிக்க | பிக்பாஸ் 9 : வெற்றியாளர் கன்ஃபாரமா இவர்தான்! ரசிகர்கள் சொல்லும் ஒரே பெயர்..யார் தெரியுமா?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Vikram PrabhuSirai MovieSirai OttZee 5Zee Tv

Trending News