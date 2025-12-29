விக்ரம் பிரபு நடித்துள்ள சிறை ஓடிடி ரிலீஸ் எப்போது? வெளியான தகவல்!

தமிழ் சினிமாவில் போலீஸ் துறை சார்ந்த திரைப்படங்களில் தனித்துவமான இடத்தை பிடித்துள்ள விக்ரம் பிரபு நடிப்பில் வெளியாகியுள்ள சிறை திரைப்படம் திரையரங்குகளில் வெளியானதை தொடர்ந்து எப்போது OTT தளத்தில் வெளியாகும் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது. டிசம்பர் 25, 2025 அன்று திரையரங்குகளில் வெளியான இந்த படம் அடுத்த மாதம் Zee5 OTT தளத்தில் ஸ்ட்ரீமிங் ஆக உள்ளது. இயக்குநர் சுரேஷ் ராஜகுமாரி இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள சிறை திரைப்படம் ஒரு போலீஸ் நடைமுறை சார்ந்த திரில்லர் படமாகும். டாணாக்காரன் படத்தை இயக்கிய தமிழ் இந்த படத்திற்கு கதை எழுதியுள்ளார். படத்தின் கதை உண்மை சம்பவங்களை அடிப்படையாக கொண்டு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
நடிகர்கள் மற்றும் தொழில்நுட்ப குழு
காவல்துறையின் எஸ்கார்ட் பிரிவை பற்றியதாக இந்த படம் அமைந்துள்ளது. விக்ரம் பிரபு காவலர் கதிரவன் என்ற கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார். ஒரு குற்றவாளியை நீதிமன்றத்திற்கு அழைத்து செல்லும் பொறுப்பை ஏற்கும் காவலர், அந்த இளைஞனை காணாமல் போகும் சூழலில் என்ன நடக்கிறது என்பதை படம் சித்தரிக்கிறது. சிறை படத்தில் விக்ரம் பிரபு முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார். எல்கே அக்ஷய்குமார் அப்துல் ரவூஃப் என்ற கதாபாத்திரத்தில் அறிமுகம் செய்துள்ளார். அனிஷ்மா அனில்குமார் கலையரசி என்ற பாத்திரத்தில் தமிழ் சினிமாவில் அறிமுகமாகியுள்ளார். ஆனந்தா தம்பிராஜா மரியம் என்ற கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார்.
இயக்குநர் சுரேஷ் ராஜகுமாரிக்கு இது அறிமுக படமாகும். படத்தின் திரைக்கதையை தமிழ் மற்றும் சுரேஷ் ராஜகுமாரி இணைந்து எழுதியுள்ளனர். எஸ்எஸ் லலித் குமார் இப்படத்தை தயாரித்துள்ளார். ஒளிப்பதிவை மாதேஷ் மாணிக்கம் கையாண்டுள்ளார். இசையமைப்பாளர் ஜஸ்டின் பிரபாகரன் இசையமைத்துள்ளார். படத்தொகுப்பை பிலோமின் ராஜ் செய்துள்ளார். சிறை திரைப்படம் கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகையை முன்னிட்டு டிசம்பர் 25, 2025 அன்று திரையரங்குகளில் வெளியானது. திரையரங்குகளில் படம் நல்ல வரவேற்பை பெற்று வருகிறது.
Audience got emotional while watching #Sirai in Theatres
— Go Cinema (@GoCinemaX) December 29, 2025
OTT வெளியீடு
சிறை படத்தின் OTT உரிமையை Zee5 தளம் பெற்றுள்ளது. திரையரங்கு ஓட்டம் முடிந்த பிறகு படம் Zee5ல் ஸ்ட்ரீமிங் செய்யப்படும். ஆனால் OTT வெளியீட்டிற்கான சரியான தேதி இன்னும் அறிவிக்கப்படவில்லை. சிறை படத்தின் செட்டிலைட் உரிமைகளை Zee Tamil மற்றும் Zee Thirai சேனல்கள் பெற்றுள்ளன. இதன் மூலம் படம் டெலிவிஷனிலும் ஒளிபரப்பாகும். ஜனவரி 26 குடியரசு தினத்திற்கு இப்படம் ஓடிடியில் வெளியாகலாம் என்று கூறப்படுகிறது.
