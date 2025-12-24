இந்த ஆண்டின் சிறந்த படம்! விக்ரம் பிரபுவின் சிறை திரைவிமர்சனம்!

சிவாஜியின் குடும்பத்திலிருந்து வந்துள்ள விக்ரம் பிரபுவின் கதை தேர்வு மற்ற நடிகர்களை விட சற்று வித்தியாசமாக இருக்கும். சமீபத்தில் அவர் நடிப்பில் வெளியான படங்கள் மக்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்றது. அந்த வகையில் விக்ரம் பிரபுவின் 25 வது படமான சிறை இந்த வாரம் கிறிஸ்துமஸ் விடுமுறையை முன்னிட்டு திரையரங்குகளில் வெளியாக உள்ளது. இந்த படத்தில் லலித் குமாரின் மகன் அக்ஷய்குமார் அறிமுகமாகிறார். மேலும் அனிஷ்மா அனில்குமார், ஆனந்த தம்பி ராஜா ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். சுரேஷ் ராஜகுமாரி இந்த படத்தை இயக்கியுள்ளார். இயக்குனர் தமிழ் தனது கதையை சுரேஷ் ராஜகுமாரியை இயக்க கொடுத்துள்ளார். மகேஷ் மாணிக்கம் ஒளிப்பதிவு செய்ய ஜஸ்டின் பிரபாகரன் இசையமைத்துள்ளார். பிலோமின் ராஜ் இந்த படத்திற்கு எடிட்டிங் பணிகளை மேற்கொண்டுள்ளார். இயக்குனர் தமிழ் மற்றும் சுரேஷ் ராஜகுமாரி இணைந்து சிறை படத்திற்கு திரைக்கதை எழுதியுள்ளனர். படத்தின் திரைவிமர்சனத்தை பற்றி பார்ப்போம்.
சிறை படத்தின் கதை
ஆயுதப் படையில் ஏழு வருடங்களாக காவலராக இருக்கிறார் விக்ரம் பிரபு. அவருடைய மனைவியும் காவல்துறையில் பணிபுரிகிறார். மறுபுறம் அக்ஷய் குமார் கொலை வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டு ஐந்து வருடங்களாக சிறையில் இருக்கிறார். எதிர்பாராத விதமாக வேலூரில் இருந்து சிவகங்கை சிறைக்கு இவரை அழைத்துச் செல்லும் வேலை விக்ரம் பிரபுவிற்கு அமைகிறது. அக்ஷய் குமாரை நீதிமன்றத்திற்கு அழைத்து செல்லும் வழியில் சில சம்பவங்கள் நடக்கிறது. அதன் பின்பு என்ன ஆனது என்பதே சிறை படத்தின் கதை.
இந்த ஆண்டின் சிறந்த படம்
தமிழ் சினிமாவில் இந்த ஆண்டு வெளியான ஒரு சில சிறந்த படங்களில் சிறையும் ஒன்று என்று சொல்லலாம். இயக்குனர் தமிழ் தனது வாழ்க்கையில் நடந்த சில சம்பவங்களை வைத்து இந்த படத்திற்கு கதை எழுதியுள்ளார். அதனை தனது சிறப்பான இயக்கத்தின் மூலம் ஒரு தரமான படமாக கொடுத்துள்ளார் இயக்குனர் சுரேஷ் ராஜகுமாரி. படத்தின் முதல் காட்சியில் இருந்து இது ஒரு எப்படிப்பட்ட படமாக இருக்கும் என்பதை நமக்கு உணர்த்துகிறார். கிட்டத்தட்ட இரண்டு மணி நேரம் இந்த படம் ஓடினாலும் ஒரு நிமிடம் கூட தேவையில்லாத காட்சிகள் படத்தில் இல்லை. அந்த அளவிற்கு படத்திற்கு தேவையானதை மட்டும் எடுத்துள்ளனர். அடிப்படையில் இது ஒரு காவல்துறையினரை பற்றிய படம் என்பதால் கூடுதலாக கவனம் பெறுகிறது.
நடிகர் விக்ரம் பிரபு
நடிகர் விக்ரம் பிரபுவிற்கு இது 25வது படம். தனது முந்தைய படங்களில் இல்லாத அளவிற்கு ஒரு சிறப்பான நடிப்பை கொடுத்துள்ளார் என்று சொல்லலாம். ஒரு ஆயுதப் படையில் பணிபுரியும் காவலர்களுக்கு என்ன மாதிரியான மரியாதைகள் கொடுக்கப்படும், அவர்களுக்கு உள்ள அதிகாரங்கள் என்ன என்ன என்பதை இந்த படம் நமக்கு எடுத்துக்காட்டுகிறது. ஒரு சிறை கைதியை சிறையில் இருந்து கூட்டிச் செல்லும் போது என்னவெல்லாம் நடக்கும் என்பதை இந்த படம் அழுத்தமாக பேசுகிறது. தயாரிப்பாளர் லலித்குமாரின் மகன் அக்ஷய்குமாருக்கு இது ஒரு நல்ல தொடக்கம். தனது முதல் படத்திலேயே இப்படி ஒரு கதையை தேர்வு செய்ததற்கு பாராட்டுக்கள்.
அப்துல் என்ற கதாபாத்திரத்தில் நல்ல ஒரு நடிப்பை கொடுத்துள்ளார் அக்சய். அவருக்கு ஜோடியாக வரும் அனிஷ்மா அணில் குமார் பல இடங்களில் ரசிக்க வைக்கிறார். இரண்டாம் பாதியில் முழுவதும் சோகமான காட்சிகள் நிறைய இருந்தாலும் அதிலும் ரசிக்க வைக்கிறார். தொழில்நுட்ப ரீதியாகவும் படம் பிரமாதமாக உள்ளது. ஜஸ்டின் பிரபாகரன் இசை படத்திற்கு கூடுதல் பலம் சேர்த்துள்ளது. ஒவ்வொரு காட்சிகளையும் அடுத்த கட்டத்திற்கு எடுத்து செல்கிறது. இந்த படத்தின் மற்றொரு ஹீரோ எடிட்டர் பிலோமீன் ராஜ் என்று சொல்லலாம். அந்தளவிற்கு ஒரு சிறப்பான படத்தை கொடுத்துள்ளார். சிறை நிச்சயம் உங்களை கட்டிப்போடும்.
