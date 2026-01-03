'சிறை' பட நடிகர் ரகு இசக்கியை எச்சரித்த விக்ரம் பிரபு! சூரி, பா.ரஞ்சித் பாராட்டு

சுரேஷ் ராஜகுமாரி இயக்கத்தில் விக்ரம் பிரபு நடித்துள்ள 'சிறை' திரைப்படம் விமர்சகர்கள் மற்றும் ரசிகர்களிடையே நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது. இந்தப் படத்தில் நாயகியின் அக்கா கணவராக, 'கோவிந்தராஜ்' என்ற முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருப்பவர் ரகு இசக்கி.
யார் இந்த ரகு இசக்கி?
இயக்குநர் பாலு மகேந்திராவின் சினிமா பட்டறை மற்றும் பாண்டிச்சேரி 'ஆதிசக்தி' தியேட்டர்ஸில் முறையாக நடிப்பு பயிற்சி பெற்றவர். விஜய்சேதுபதியின் 'தர்மதுரை' படத்தில் தம்பியாக நடித்து கவனம் ஈர்த்த இவர், பரியேறும் பெருமாள், கடைக்குட்டி சிங்கம், சூது கவ்வும் 2 உள்ளிட்ட பல படங்களில் தனது பங்களிப்பை வழங்கியுள்ளார். தற்போது 'சிறை' திரைப்படம் இவருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய அடையாளத்தைக் கொடுத்துள்ளது.
விக்ரம் பிரபுவின் ஜாலி எச்சரிக்கை:
படம் பார்த்த கதாநாயகன் விக்ரம் பிரபு, ரகு இசக்கியின் நடிப்பைப் பாராட்டியதோடு ஒரு சுவாரஸ்யமான கருத்தையும் பகிர்ந்துள்ளார். இது குறித்து ரகு இசக்கி கூறுகையில் "விக்ரம் பிரபு சாருடன் எனக்கு இந்தப் படத்தில் காம்பினேஷன் காட்சிகள் இல்லை. ஆனால், படம் பார்த்துவிட்டு அவர் என்னை வெகுவாகப் பாராட்டினார். அத்தோடு நில்லாமல், 'வெளியே எங்கும் போய்விடாதீர்கள்.. மக்கள் உங்களை அடித்துவிடப் போகிறார்கள்' என்று ஜாலியாகச் சொன்னார். அந்த அளவுக்கு அந்தக் கதாபாத்திரம் மக்கள் மனதில் கோபத்தை ஏற்படுத்தும் வகையில் அமைந்திருந்தது தான் எனக்குக் கிடைத்த வெற்றி," என்றார்.
சவாலான கதாபாத்திரம்:
முதலில் ஒரு போலீஸ் அதிகாரி வேடத்திற்காகவே ரகு இசக்கி ஆடிஷனுக்குச் சென்றுள்ளார். ஆனால், அவரது திறமையைப் பார்த்த இயக்குநர், குடிப்பழக்கம் உள்ள கிராமத்து இளைஞன் கதாபாத்திரத்தைக் கொடுத்துள்ளார். நிஜ வாழ்க்கையில் மதுப்பழக்கம் இல்லாத ரகு இசக்கிக்கு, ஒரு குடிகாரனாக நடிப்பது பெரும் சவாலாக இருந்துள்ளது.
திரையுலக பிரபலங்களின் பாராட்டு:
ரகு இசக்கியின் நடிப்பைப் பார்த்து நடிகர்கள் சூரி, அருள்தாஸ், இயக்குநர்கள் பா. ரஞ்சித், வெங்கட் பிரபு, தமிழ், ஜி.என்.ஆர். குமரவேலன் மற்றும் ஒளிப்பதிவாளர் சுகுமார் ஆகியோர் நேரில் அழைத்து பாராட்டியுள்ளனர்.
அடுத்தடுத்த வாய்ப்புகள்:
தற்போது தமிழ் சினிமாவின் பிஸியான நடிகராக மாறியுள்ள ரகு இசக்கி, அடுத்ததாக நீலம் புரொடக்ஷன்ஸ் தயாரிப்பில், 'குட் நைட்' மணிகண்டன் நடிக்கும் படத்தில் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்து வருகிறார். நெட்பிளிக்ஸ் மற்றும் அமேசான் பிரைம் தளங்களில் வெளியாகவுள்ள பிரம்மாண்ட வெப் சீரிஸ்களிலும் நடித்துள்ளார். திரைப்படம் மற்றும் வெப் சீரிஸ் என இரண்டு தளங்களிலும் வலுவான கதாபாத்திரங்களைத் தேர்ந்தெடுத்து நடித்து வருவதாக அவர் மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்தார்.
மேலும் படிக்க | பிக்பாஸ் 9 : எவிக்ட் ஆன அமித்-கனி! மொத்தமாக பெற்ற சம்பள தொகை என்ன? இத்தனை லட்சமா?
மேலும் படிக்க | பிக்பாஸ் 9 : காருக்குள் களேபரம்..சாண்ட்ராவை அசிங்கமாக பேசிய கம்ருதின்! முதுகில் குத்திய பார்வதி
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ