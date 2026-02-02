English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ரிலீஸ் ஆகாத படத்திற்கு விருது! மனம் நொந்த பிரபலங்கள்-அரசுடன் அதிருப்தி?

ரிலீஸ் ஆகாத படத்திற்கு விருது! மனம் நொந்த பிரபலங்கள்-அரசுடன் அதிருப்தி?

State Awards Controversy : தமிழக அரசின் திரைப்பட விருதுகள் சமீபத்தில் அறிவிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து, பல பிரபலங்கள் தனக்கு விருது கிடைக்காதது குறித்து இணையத்தில் பதிவிட்டு வருகின்றனர்.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Feb 2, 2026, 12:07 PM IST
  • ரிலீஸ் ஆகாத படத்துக்கு விருதா?
  • சர்ச்சையை ஏற்படுத்திய விருது அறிவிப்பு
  • முழு விவரம்..

ரிலீஸ் ஆகாத படத்திற்கு விருது! மனம் நொந்த பிரபலங்கள்-அரசுடன் அதிருப்தி?

State Awards Controversy : தமிழ்நாடு அரசு, சமீபத்தில் தமிழ் திரைப்பட விருதுகளை அறிவித்து. 2016ஆம் ஆண்டு முதல் 2022ஆம் ஆண்டுகளுக்கான தமிழ்நாடு அரசு திரைப்பட விருதுகளும், 2014 முதல் 2022ஆம் ஆண்டுகளுக்கான சின்னத்திரை விருதுகளும், சமீபத்தில் அறிவிக்கப்பட்டது. இதில் சிறந்த நடிகர்கள்-நடிகைகள், குழந்தை நட்சத்திரங்கள், சிறந்த பாடகர்-பாடகிகள் என பல்வேறு பிரிவுகளின் கீழ் விருது அறிவிக்கப்பட்டது. 

அதிருப்தியில் பிரபலங்கள்!

தமிழ்நாடு அரசு இவ்வாறு திரைப்பட விருதுகளை அறிவித்த பின்பு, சில பிரபலங்களில் தங்களுக்கு ஏன் விருது கிடைக்கவில்லை என்று மனக்குமுறலில் பதிவுகளை வெளியிட்ட வண்ணம் இருந்தனர். இயக்குனர் பா.ரஞ்சித், வெளிப்படையாகவே தனது எக்ஸ் வலைதள பக்கத்தில் ஒரு பதிவினை வெளியிட்டு இருந்தார். “தமிழ்நாடு அரசு திரைப்படம் விடுதலை அறிவித்துள்ள சூழலில் உங்களிடம் ஒரு கேள்வி, தமிழ்நாடு மற்றும் இந்திய அளவில் அரசு மற்றும் தனியார் பிரித்து அமைப்புகள் உண்மையாகவே நேர்மையாக செயல்படுகிறதா?”என்று அவர் கேள்வி எழுப்பியிருந்தார்.

அதேபோல, சில குழந்தை நட்சத்திரங்களும் தங்களுக்கு விருது கிடைக்காதது குறித்து இணையத்தில் பதிவிட்டு இருந்தனர். குழந்தை நட்சத்திரமாக பிரபலமான அஸ்வந்த், தான் 2020 ஆம் ஆண்டு சூப்பர் டீலக்ஸ் படத்தில் ராசுகுட்டியாக நடித்திருந்ததாகவும், அந்த படத்திற்கு தான் விருது கிடைக்கும் என எதிர்பார்த்ததாகவும் குறிப்பிட்டு இருந்தார். அது கிடைக்காத பட்சத்தில் 2022ல் தான் நடித்த மைடியர் பூதம் திரைப்படத்திற்காவது விருது கிடைக்கும் என நினைத்து பார்க்கவும் அதிலும் ஏமாற்றம் அடைந்ததாகவும் குறிப்பிட்டு இருந்தார்.

கைதி திரைப்படத்தில் சிறுமியாக நடித்திருந்த பேபி மோனிகா, தான் 2016ஆம் ஆண்டு முதல் 2022ஆம் ஆண்டு வரை இருபதுக்கும் மேற்பட்ட திரைப்படங்களில் நடித்துள்ளதாகவும், தனது கதாபாத்திரங்கள் பெரிதாக பேசப்பட்ட போதிலும் தனக்கு விருது அறிவிக்கப்படாதது தனக்கு அங்கீகாரம் அளிக்கும் அளவிற்கு வேடத்தில் நடிக்கவில்லையோ என்ற கேள்வியை தனக்குள் எழுப்பியதாக குறிப்பிட்டிருந்தார்.

இதே போல சின்னத்திரை நடிகை லக்ஷ்மியும் நான் செம்பருத்தி சீரியலில் வில்லின் நடிகையாக நடித்திருந்ததாகவும், அந்த சீரியல் 2017 முதல் 2022 வரை டாப்பில் இருந்த சீரியல் என்றும் குறிப்பிட்டிருந்தார். அதற்கு ஏன் தனக்கு விருது அளிக்கப்படவில்லை என்பதும் அவரது கேள்வியாக இருந்தது. 

ரிலீஸ் ஆகாத படத்திற்கு விருது! 

பிரபலங்கள் ஒருபுறம் இப்படி பேசி வருகையில் இன்னொரு புறம் ரிலீஸ் ஆகாத படத்திற்கு விருது கிடைத்திருப்பது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. விருது பட்டியலில், விமல்-ஸ்ரேயா நடித்திருந்த சண்டக்காரி திரைப்படத்திற்கு மூன்று பிரிவுகளில் விருதுகளானது அறிவிக்கப்பட்டிருந்தன. 2020ஆம் ஆண்டில், இப்படம் ரிலீஸ் ஆக திட்டமிடப்பட்டிருந்தது. ஆனால் ஒரு சில காரணங்களினால் இப்படம் திரைக்கு வரவே இல்லை என்று கூறப்படுகிறது. இந்த படத்திற்கு 2020ல் வெளியான சிறந்த படம் (3வது இடம்), சிறந்த பின்னணி பாடகர், சிறந்த கலை இயக்குநர் உள்ளிட்ட பிரிவுகளின் கீழ் விருதுகள் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. 

இது எப்படி சாத்தியம்?

ஒரு சில ரிலீஸ் ஆகாத படங்களுக்கு விருது கொடுக்கப்படுவது பல ஆண்டாக நடந்து வருகிறது. இது குறித்து பேசும் அரசியல் ஆலோகர்கள், படத்தை விருது நடுவர் குழுவுக்கு மட்டும் திரையிட்டிருக்கலாம் என்றும், அவர்கள் படத்தை பார்த்துவிட்டு விருது கொடுக்க பரிந்துரை செய்திருக்கலாம் என்றும் கூறப்படுகிறது.

