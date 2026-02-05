‘விண்ணை தாண்டி வருவாயா’ படத்தின் க்ளைமேக்ஸே வேற! மோசமாக இருந்ததால் மாற்றிய GVM

Vinnaithaandi Varuvaayaa Climax Changed : காதலர்கள் மத்தியில் காவியமாக பார்க்கப்படும் படமாக இருக்கிறது, ‘விண்ணை தாண்டி வருவாயா’. கெளதம் மேனன் இயக்கியிருந்த இந்த படத்தில் சிலம்பரசன் ஹீரோவாக நடித்திருந்தார். அவருக்கு ஜோடியாக த்ரிஷா நடித்திருந்தார்.
விண்ணை தாண்டி வருவாயா:
2010ஆம் ஆண்டில் வெளியான விண்ணை தாண்டி வருவாயா திரைப்படம், இன்றளவும் ஒரு சில தியேட்டர்களில் ரீ-ரிலீஸ் செய்யப்பட்டு, வெற்றிகரமாக ஓடி வருகிறது. அந்த அளவிற்கு, இப்படம் ரசிகர்களுக்கு பிடிக்க காரணம், சிம்பு அல்லது த்ரிஷாவின் நடிப்பு, ஏ.ஆர்.ரஹ்மானின் மயக்கும் பாடல்கள் மட்டுமல்ல அதன் மனதை உடைக்கும் க்ளைமேக்ஸும்தான்.
க்ளைமேக்ஸ் என்ன?
விண்ணை தாண்டி வருவாயா படத்தின் ஒரிஜினல் க்ளைமேக்ஸ், த்ரிஷா-சிம்பு பிரிவது போல இருக்கும். அதாவது, த்ரிஷாவின் கேரக்டரான ஜெஸ்ஸியும், சிம்புவின் கதாப்பாத்திரமான கார்த்திக்கும் பிரேக் அப் செய்து கொள்வர். கார்த்திக், ஒரு இயக்குநர் ஆகி, அந்த படத்தின் படப்பிடிப்பிற்காக வெளிநாட்டிற்கு சென்றிருப்பார். ஜெஸ்ஸியை அங்கு எதேச்சியாக சந்தித்து, மீண்டும் இருவரும் இணைவர். அவர்களின் கதை திருமணத்தில் முடிவது போல காண்பிக்கப்பட்டிருக்கும். ஆனால், அதை கார்த்திக் படமாக மட்டுமே எடுத்திருப்பார். நிஜத்தில், ஜெஸ்ஸிக்கு வேறு ஒருவருடன் திருமணம் நடந்திருக்கும். கடைசியில், கைகுலுக்கி விட்டு பிரிந்து விடுவர். விண்ணை தாண்டி வருவாயா படம் குறித்து, சமீபத்தில் பேசிய கெளதம் வாசுதே் மேனன், தான் இதற்கு எழுதிய எண்டிங்கே வேற என அதிர்ச்சி கொடுத்தார்.
வேற க்ளைமேக்ஸ்!
கெளதம் மேனன், சமீபத்தில் பேசிய போது, விண்ணை தாண்டி வருவாயா படத்திற்கு தான் எழுதிய வேறு ஒரு க்ளைமேக்ஸ் குறித்து பேசியிருக்கிறார். அதாவது, விண்ணை தாண்டி வருவாயா படத்தில் பிரேக் அப்பிற்கு பிறகு கார்த்திக் பெரிய இயக்குநர் ஆகி விடுவார். அவர் சிரஞ்சீவி படத்தை இயக்குகையில் சோகமாக இருப்பார். அதை கவனிக்கும் சிரஞ்சீவி என்ன ஆச்சு, சோகத்திற்கான காரணம் என்ன? என்று கேட்பார். எல்லாம் தெரிந்த பின்பு, ஹெலிகாப்டரில் கார்த்திக்கை அழைத்து வந்து ஜெஸ்ஸியுடன் சேர்த்து வைப்பார். இந்த க்ளைமேக்ஸை முதலில் யோசித்த கெளதம், 80% படப்பிடிப்பு முடிந்த பின்பு, அது ரொம்ப மோசமாக இருக்கும் என்று தோன்றியதால், படத்தின் இறுதியை வேறாக மாற்றியிருக்கிறார்.
தங்களின் ஃபேவரட்டான படத்திற்கு இப்படியொரு க்ளைமேக்ஸா என்று ரசிகர்கள் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர். இன்னும் சிலர், நல்ல வேளை, ஜிவிஎம் அப்படி எந்த முடிவையும் எடுத்து விடவில்லை என்று கூறி வருகின்றனர்.
தெலுங்கில் வேற எண்டிங்க்..
விண்ணை தாண்டி வருவாயா படத்திற்கு தமிழில் வேற க்ளைமேக்ஸும், தெலுங்கில் வேற க்ளைமேக்ஸும் இருக்கிறது. தமிழில், நிஜத்தில் எது நடக்க வேண்டும் என்று கார்த்திக் நம்பினாரோ அதைத்தான் படமாக எடுத்திருப்பார். ஆனால் தெலுங்கில், ‘யே மாயா சேசாவே’ படத்தில் நிஜத்திலேயே அதுதான் நடக்கும். அதில் ஹீரோவும் ஹீரோயினும் சேர்ந்து விடுவர். இப்படி இரு மொழிகளில், வெவ்வேறு க்ளைமேக்ஸ் வைத்தற்கும் கெளதம் மேனனை ரசிகர்கள் மன்னிக்கவில்லை.
