13 வயது சிறுவனிடம் ஆட்டோகிராஃப் வாங்கிய அஜித்! காரணம் என்ன?

Ajith Autograph From 13 Year Old Boy : தமிழ் திரையுலகில் டாப் நடிகராக இருப்பவர் அஜித் குமார். சினிமாவில் மட்டுமல்ல இவருக்கு ரேசிங், பைக் டூர் போன்ற விஷயங்களிலும் அதிக நாட்டம் இருக்கிறது. இப்போது அது சம்பந்தமாகத்தான் ஜெர்மனிக்கு சென்றிருக்கிறார்.
அஜித்குமார் ரேசிங்:
நடிகர் அஜித்குமார், படங்களில் நடிப்பதை தொழிலாக வைத்திருந்தாலும், அதைத்தாண்டி தனது ஹாபிக்களிலும் அதிக நேரம் செலவிட்டு வருகிறார். கடந்த ஆண்டு துபாய் ரேஸில் கலந்து கொண்ட அஜித்தின் குழு, மூன்றாவது இடத்தை பெற்றது. இதைத்தாண்டி இன்னும் பல சர்வதேச போட்டிகளில் கலந்து கொள்ளும் அவர், சமீபத்தில் ஜெர்மனிக்கு சென்றார்.
ஜெர்மனியில் GT4 கார் ரேசிங் நடந்து வருகிறது. இதில் அஜித்குமாரும் கலந்து கொண்டு வருகிறார். இங்கு அவர் செய்த ஒரு செயல்தான் தற்போது வைரலாகி வருகிறது.
13 வயது சிறுவனிடம் ஆட்டோகிராஃப்..
சமீபத்தில் 13 வயது சிறுவன் ஒருவனிடம் ஆட்டோகிராம் வாங்கும் வீடியோ வைரலாகி வருகிறது. தன்னிடம் இருக்கும் கேப்பில் சைன் வாங்கும் அவர், அதை ஆர்வத்துடன் பார்க்கவும் செய்கிறார். இந்த சிறுவனின் பெயர் ஜேடன் இமானுவேல். இவரும், ஒரு கார் ரேஸர் என்றும் சென்னையை சேர்ந்தவர் என்றும் கூறப்படுகிறது. இந்த வீடியோ தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
Ajith sir getting autograph from @jadenimmanuel91 at Nürburgring circuit. @vineetha_ida_abraham
| #AK #Ajith #Ajithkumar | #AjithKumarRacing | #GT4Series | #AKRacing | #Avracing | pic.twitter.com/icP2g2uH0w
— (@VijaysekarK) September 2, 2025
“என்னை விளம்பரப்படுத்தாதீர்கள்..”
அஜித், கார் ரேஸிங்கில் இருப்பதால் பல மீடியாக்கள் அவர் குறித்து பேசி வருகின்றன. இது குறித்து சமீபத்தில் பேசிய அவர், “என்னை விளம்பரம் செய்யாதீர்கள், மோட்டார் ஸ்போர்ட்ஸை விளம்பரம் செய்யுங்கள்” என்றார். “வாழு வாழவிடு” என்றும் மந்திரத்தை சொல்லும் அவர், அதன்படியே வாழவும் பழகிக்காெண்டார்.
